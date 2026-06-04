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हार्दिक पांड्यासोबत नेमकं कशावरुन बिनसलं? कृणाल पांड्याने अखेर सोडलं मौन, म्हणाला 'जेव्हा तुम्ही...'

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 04, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:39 PM IST

Krunal Pandya on Hardik Pandya: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुने (RCB) गुजरात टायटन्सचा (Gujarat Titans) पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे. यानंतर कृणाल पांड्या चर्चेत आहे. 

 

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Krunal Pandya on Hardik Pandya: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुने (RCB) गुजरात टायटन्सचा (Gujarat Titans) पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे. यानंतर आरसीबीचे चाहते प्रचंड आनंदात आहेत.

 

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रजत पाटीदारच्या नेतृत्वात बंगळुरुने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल खिताब आपल्या नावे केला आहे. या विजयासह कृणाल पांड्याच्या ट्रॉफींची संख्या 5 झाली आहे. मुंबई इंडियन्स, लखनऊ आणि आता तो बंगळुरु संघात आहे. मुंबईकडून खेळताना त्याने 3 ट्रॉफी जिंकल्या. आयपीएलमध्ये सर्वात यशस्वी खेळाडूंपैकी तो एक आहे.

 

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आयपीएलच्या या हंगामात कृणाल पांड्याने चांगली कामगिरी केली. त्याने 16 सामन्यात 14 विकेट घेतले. तसंच फलंदाजीतही आपलं योगदान देत 226 धावा केल्या. 

 

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कृणाल पांड्याला बंगळुरुने 2026 मधील लिलावात 5.75 कोटीत खरेदी करत संघात सामील करुन घेतलं. बंगळुरुला सगल दोन ट्रॉफी जिंकवण्यात कृणालचाही मोठा वाटा आहे. 

 

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टाइम्स ऑफ इंडियानुसार, कृणाल पांड्याने विजयानंतर आपला भाऊ हार्दिक पांड्यावर संवाद साधला. मागील काही महिन्यांपासून त्यांच्यात काहीतरी बिनसलं असल्याची चर्चा रंगली आहे. 

 

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कृणालने सांगितलं की, "आम्ही दोघं नेहमीच क्रिकेटसंदर्भात तांत्रिक आणि व्यूहात्मक गोष्टींवर चर्चा करतो, ज्यामुळे मदत होते. आमच्यात नेहमीच चांगली चर्चा होत असते. क्रिकेटसंदर्भात आम्ही नेहमी निरोगी चर्चा करतो आणि अजून उत्तम कसे करु शकतो यावर बोलतो"

 

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पुढे त्याने म्हटलं की, "जेव्हा तुम्ही आणि तुमचा भाऊ एकच खेळ खेळता तेव्हा एकमेकाला मदत होते. पांड्या कुटुंबात 10 ट्रॉफी असणं काही वाईट आकडा नाही".

 

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भारताने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर कृणालने हार्दिकासाठी एकही पोस्ट केली नव्हती. तसंच आता बंगळुरुने आय़पीएल जिंकल्यानंतर हार्दिकने कृणालसाठी पोस्ट केली नसल्याने दोन्ही भावांमध्ये काहीतरी बिनसलं असल्याची चर्चा आहे. 

 

TAGS:
krunal pandya
hardik pandya
IPL 2026

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