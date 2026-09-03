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The Traitors 2 विजेत्याला किती मिळाली बक्षीस रक्कम, कोणी मारली बाजी?

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 03, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:25 PM IST

ओटीटीवरचा प्रसिद्ध रिॲलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीझन 2' नुकताच संपला आहे. या शोने आपला दुसरा विजेता घोषित केला आहे. आता या शोच्या विजेता कोण झाला आणि त्याला बक्षीस रक्कम किती मिळाली यासंदर्भात जाणून घ्या. 

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पहिल्या सिझन गाजल्यानंतर या दुसऱ्या सिझनमध्ये मोठे सेलिब्रेटी या शोमध्ये सहभागी झाले होते. शोच्या अंतिम भागाची सुरुवात मल्लिका शेरावतच्या एलिमिनेशनने झाली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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क्रिस्टल, रिदा, शालिनी पासी, साहिल सलाथिया आणि दिलीप ताहिल हे पाच स्पर्धक खेळात उरले. हे पाचही स्पर्धक 'सर्कल ऑफ डाऊट'मध्ये दाखल झाले, जिथे दिलीप स्पर्धेतून बाहेर पडला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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क्रिस्टल, रिदा, शालिनी आणि साहिल अंतिम 'सर्कल ऑफ डाऊट'मध्ये दाखल झाले, जिथे खेळाडूंमधील विश्वास आणि संशयावरून कोण पुढे जाईल हे ठरले. साहिल सर्वात आधी बाद झाला, त्यानंतर शालिनी बाद झाली, त्यामुळे क्रिस्टल आणि रिदा या शोच्या दोन अंतिम स्पर्धक उरल्या. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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अंतिम फेरीत, शालिनीने रिदाच्या विरोधात मतदान केले आणि त्याच क्षणी क्रिस्टलला तिची सहकारी गद्दार रिदाला खेळातून बाहेर काढण्याची संधी मिळाली, पण तिने तसे न करण्याचा निर्णय घेतला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

The Traitors 2 Winner krystle Dsouza5/7

जर तिने तसे केले असते, तर ती शेवटची गद्दार म्हणून अंतिम फेरीत पोहोचली असती आणि बक्षीस रकमेची एकमेव मानकरी ठरली असती, पण क्रिस्टलने हे पाऊल न उचलण्याचा निर्णय घेतला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

The Traitors 2 Winner rida tharana6/7

जेव्हा त्या दोघांनी आपणच गद्दार असल्याचे उघड केले, तेव्हा साहिल आणि शालिनीचे चेहरे फिके पडले. 'द ट्रेटर्स सीझन २' ने अखेर आपला विजेता घोषित केला असून, क्रिस्टल डिसूझा आणि रिदा थरणा विजेत्या ठरल्या आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

The Traitors 2 Winner krystle Dsouza and rida tharana7/7

करण जोहरनेही शोच्या फिनाले दरम्यान क्रिस्टल डिसूझाचे कौतुक केले आणि तिच्यावर स्तुतीसुमने उधळली. त्यांनी ६.६ दशलक्ष (अंदाजे $१.६ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) ची बक्षीस रक्कमही जिंकली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
the traitors 2
Krystle DSouza
rida tharana
entertainment news

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