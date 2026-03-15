Kuldeep Yadav Wedding: कुलदीप यादव आणि वंशिका चड्ढा विवाहबंधनात अडकले! मसूरीत पार पडलेल्या लग्नसोहळ्याचे Photo
Kuldeep Yadav Vanshika Chadha Marriage: कुलदीप यादवने त्याची बालपणीची मैत्रीण वंशिका चढ्ढा हिच्यासोबत उत्तराखंडमधील मसूरी येथे विवाहबंधनात अडकला. या लग्नसोहळ्याचे फोटो आता समोर आले आहेत.
Tejashree Gaikwad | Mar 15, 2026, 09:51 AM IST
वैवाहिक जीवनात प्रवेश
भारतीय क्रिकेट संघाचा फिरकीपटू कुलदीप यादवने अखेर वैवाहिक जीवनात प्रवेश केला आहे. त्याने आपली बालमैत्रीण वंशिका चड्ढा हिच्यासोबत लग्न केले. उत्तराखंडमधील सुंदर पर्यटनस्थळ मसूरी येथे हा विवाहसोहळा पार पडला. शहरातील प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये शनिवारी (14 मार्च) दोघांनी कुटुंबीय आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत लग्न केले.
अनेक दिग्गज खेळाडूंनी हजेरी
हळदीचा कार्यक्रमही मोठ्या उत्साहात
सोशल मीडियावरून कुलदीपला शुभेच्छा
IPL 2026 च्या तयारीपूर्वी लग्नसोहळ्याचा आनंद
लखनऊ येथे खासगी समारंभात साखरपुडा
