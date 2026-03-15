Kuldeep Yadav Wedding: कुलदीप यादव आणि वंशिका चड्ढा विवाहबंधनात अडकले! मसूरीत पार पडलेल्या लग्नसोहळ्याचे Photo

Kuldeep Yadav Vanshika Chadha Marriage: कुलदीप यादवने त्याची बालपणीची मैत्रीण वंशिका चढ्ढा हिच्यासोबत उत्तराखंडमधील मसूरी येथे विवाहबंधनात अडकला. या लग्नसोहळ्याचे फोटो आता समोर आले आहेत.  

Tejashree Gaikwad | Mar 15, 2026, 09:51 AM IST
वैवाहिक जीवनात प्रवेश

भारतीय क्रिकेट संघाचा फिरकीपटू कुलदीप यादवने अखेर वैवाहिक जीवनात प्रवेश केला आहे. त्याने आपली बालमैत्रीण वंशिका चड्ढा  हिच्यासोबत लग्न केले. उत्तराखंडमधील सुंदर पर्यटनस्थळ मसूरी येथे हा विवाहसोहळा पार पडला. शहरातील प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये शनिवारी (14 मार्च) दोघांनी कुटुंबीय आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत लग्न केले.   

अनेक दिग्गज खेळाडूंनी हजेरी

या लग्नसोहळ्याला भारतीय क्रिकेट संघातील अनेक दिग्गज खेळाडूंनी हजेरी लावली. यामध्ये माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्मा , स्टार फलंदाज विराट कोहली , युवा खेळाडू टिळक शर्मा फिरकीपटू चहल तसेच रिंकू सिंग यांचा समावेश होता. सर्वांनी नवदांपत्याला शुभेच्छा दिल्या आणि लग्नसोहळ्यात आनंदाचा माहोल पाहायला मिळाला.  

हळदीचा कार्यक्रमही मोठ्या उत्साहात

लग्नाआधी 13 मार्च रोजी हळदीचा कार्यक्रमही मोठ्या उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमात चहल यांनी ढोलच्या तालावर नाचत मित्र कुलदीपला हळद लावली. या कार्यक्रमाचे काही फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.  

सोशल मीडियावरून कुलदीपला शुभेच्छा

दरम्यान, भारतीय संघाचे फिल्डिंग कोच टी. दिलीप यांनीही सोशल मीडियावरून कुलदीपला शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी लिहिले की, “कुलदीप यादवला त्याच्या जीवनसाथीसोबत विवाह करताना पाहून खूप आनंद झाला. तुमच्या दोघांचे आयुष्य प्रेम, आनंद आणि आशीर्वादांनी भरलेले असो.”  

IPL 2026 च्या तयारीपूर्वी लग्नसोहळ्याचा आनंद

या लग्नासाठी अनेक खेळाडू आधीच देहरादूनला पोहोचले होते. त्यापैकी टिळक वर्मा यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आगामी IPL 2026 च्या तयारीपूर्वी तो या लग्नसोहळ्याचा आनंद घ्यायला आला आहे. तिलक सध्या मुंबई इंडियन्स संघाचा भाग आहे.  

लखनऊ येथे खासगी समारंभात साखरपुडा

कानपूरचा रहिवासी असलेल्या कुलदीप यादव आणि वंशिका चड्ढा यांनी यापूर्वी 4 जून 2025 रोजी लखनऊ  येथे खासगी समारंभात साखरपुडा केला होता.   

दोघेही विवाहबंधनात अडकले

वंशिकाचे वडील LIC मध्ये काम करतात, तर ती ऑस्ट्रेलियामध्ये नोकरी करते. मूळत: त्यांचे लग्न नोव्हेंबर 2025 मध्ये होणार होते, परंतु आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक मुळे ते पुढे ढकलण्यात आले होते. आता अखेर दोघेही विवाहबंधनात अडकले असून चाहत्यांकडून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल

या लग्नाचे व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. कुलदीप आणि वंशिका एकत्र खूपच सुंदर दिसत आहेत. त्यांचे चाहतेही त्यांच्या लग्नाच्या फोटोंवर उत्साहाने कमेंट करत आहेत.  

