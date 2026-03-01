English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फोटो
  • कोकणातील कोणत्या गावात 9 मजली इमारती इतकी उंच होळी उभारली जाते? या होळीवर चढणाऱ्याला दगड मारण्यासाठी गोवा आणि कर्नाटकातून भाविक का येतात?

कोकणातील कोणत्या गावात 9 मजली इमारती इतकी उंच होळी उभारली जाते? या होळीवर चढणाऱ्याला दगड मारण्यासाठी गोवा आणि कर्नाटकातून भाविक का येतात?

कोकणातील होळीचा थरारक उत्सव

Vanita Kamble | Mar 01, 2026, 11:03 PM IST
Kunkeri Hudo Utsav: होळीचा सण संपूर्ण देशात वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरा केला जातो. महाराष्ट्रात कोकणात साजरा होणारा होळीचा सण अर्थात शिमगा खूपच लोकप्रिय आहे. होळीच्या दिवशी होलिकादहन केले जाते. यासाठी होळी उभारली जाते. कोकणातील एका गावात 9 मजली इमारती इतकी उंच होळी उभारली जाते. या गावात होळी 'हुडोत्सव' म्हणून साजरी केली जाते. या गावात कोकणातील सर्वात थरारक होळीचा उत्सव असतो. या होळीवर चढणाऱ्याला दगड मारण्यासाठी गोवा आणि कर्नाटकातून भाविक येतात. जाणून घेऊया हे गाव कोणते आणि या गावाची होळीची पंरपरा नेमकी आहे तरी काय?

 9 मजली इमारती इतकी उंच होळी आणि एक व्यक्ती कोणातही आधार न घेता यावर चढतो. खाली जमलेले लोक याला दगडी मारतात.  कोकणातील थरारक 'हुडोत्सव'! अंगावर काटा आणणारे हे दृश्य पाहण्यासाठी आता हा उत्सव पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनत आहे.

कुणकेरी गावचा 'हुडोत्सव'

तळकोकण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुणकेरी गावात हा थराराक 'हुडोत्सव' साजरा केला जातो. लोककला, परंपरा आणि अंगावर शहारे असा हा उत्सव आहे. कुणकेरी गाव हे सावंतवाडी तालुक्यात येते. 

100 फूट उंच होळी

कुणकेरी गावात 100 फूच उंच होळी उभारली जाते. म्हणजेच जवळपास 9 मजली इमारती इतकी उंच ही होळी असते.  सावंतवाडीतील कुणकेरीचा हुडोत्सव  ग्रामदैवत श्री सातेरी-भावई देवीच्या प्रार्थनेसाठी केला जातो. या उत्सवाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे सुमारे 40 ते 50 फूट उंचीचा लाकडी 'हुडा' (एक उंच खांब). हा उत्सव होळीच्या सातव्या दिवशी (रंगपंचमीच्या सुमारास) साजरा केला जातो. या दिवशी गावातील मानकरी आणि भाविक एकत्र येतात.

हुड्यावर चढण्याचे धाडस

हुड्यावर चढण्याचे धाडस या उत्सवातील सर्वात थरारक भाग आहे.  या उत्सवात गावातील ठराविक मानकरी, ज्यांना 'अवतार' मानले जाते ते अंदाजे 60 ते 70 फूट उंचीच्या गुळगुळीत हुड्यावर चढतात. हुड्यावर चढल्यानंतर वरून खालच्या दिशेने विशिष्ट प्रकारची पाने किंवा प्रसाद टाकला जातो. खाली उभे असलेले भक्त हा प्रसाद झेलण्यासाठी चढाओढ करतात. वर चढलेला व्यक्ती कोणताही आधार न घेता हुड्याच्या टोकावर ज्या पद्धतीने हालचाली करतो. हा  काळजाचा ठोका चुकवणारा क्षण असतो.

हुडावर चढणाऱ्या व्यक्तीला दडू मारतात

या उत्सवातील अणखी एक थरारक क्षण म्हणजे हुडावर चढलेल्या व्यक्तीला जमलेले भक्त दगडी मारतात. मात्र, हुडा 60 फूटांपेक्षा अधिक उंच असल्यामुळे अनेकांचे दगड खूप उंचीपर्यंत पोहचत नाहीत. मात्र, ज्या व्यक्तीचा दगड हुडावर चढलेल्या व्यक्तीला लागतो त्याच्या मनातील इच्छा पूर्ण होते अशी अख्यायिका आहे. 

गोवा आणि कर्नाटकातील भाविकही मोठ्या संख्येने येतात

कुणकेरी गावची देवी भावई हे अत्यंत जागृत देवस्थान मानले जाते. या उत्सवाला केवळ सिंधुदुर्गच नव्हे, तर गोवा आणि कर्नाटकातील भाविकही मोठ्या संख्येने येतात. हा उत्सव अनेक पिढ्यांपासून कोणत्याही बदलाशिवाय पारंपरिक पद्धतीने जोपासला गेला आहे. हुडावर चढणारा व्यक्ती कोणत्याही सुरक्षेच्या उपकरणाशिवाय इतक्या उंचीवर चढतो आणि सुखरूप खाली येतो हे पाहून सगळेच आश्चर्यचकित होतात.  हे केवळ देवीच्या कृपाशीर्वादामुळेच शक्य होते, अशी ग्रामस्थांची दृढ श्रद्धा आहे.

या गावचा हा 'हुडोत्सव' काहीसा वेगळा आणि थरारक अनुभवासाठी ओळखला जातो. होळीच्या उत्सवात जिथे रंगांची उधळण असते, तिथे कुणकेरीमध्ये श्रद्धेचा आणि साहसाचा एक वेगळाच थरार  पाहायला मिळतो.

सर्व फोटो गुगल आणि Prathamesh Digital, suvarn kokan vlog या युट्यूब चॅनेलवरुन घेतलेले आहेत.   

