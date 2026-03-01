कोकणातील कोणत्या गावात 9 मजली इमारती इतकी उंच होळी उभारली जाते? या होळीवर चढणाऱ्याला दगड मारण्यासाठी गोवा आणि कर्नाटकातून भाविक का येतात?
कोकणातील होळीचा थरारक उत्सव
Kunkeri Hudo Utsav: होळीचा सण संपूर्ण देशात वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरा केला जातो. महाराष्ट्रात कोकणात साजरा होणारा होळीचा सण अर्थात शिमगा खूपच लोकप्रिय आहे. होळीच्या दिवशी होलिकादहन केले जाते. यासाठी होळी उभारली जाते. कोकणातील एका गावात 9 मजली इमारती इतकी उंच होळी उभारली जाते. या गावात होळी 'हुडोत्सव' म्हणून साजरी केली जाते. या गावात कोकणातील सर्वात थरारक होळीचा उत्सव असतो. या होळीवर चढणाऱ्याला दगड मारण्यासाठी गोवा आणि कर्नाटकातून भाविक येतात. जाणून घेऊया हे गाव कोणते आणि या गावाची होळीची पंरपरा नेमकी आहे तरी काय?