Marathi News
Kurnool Bus Accident : मोबाईल, बॅटरी आणि बूम... बसने कसा घेतला पेट? फॉरेन्सिक तपासात धक्कादायक माहिती समोर

Andhra Pradesh Bus Accident: आंध्रप्रदेशमध्ये बसला रात्री 3.30 च्या सुमारास आग लागली. या घटनेत 20 जणांचा करुण अंत झाला आहे. कुरनूल बस अपघाताच्या तपासणीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अपघाताचा प्रवाशांकडे असलेले मोबाईल  जबाबदार आहेत का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.   

Dakshata Thasale | Oct 26, 2025, 11:41 AM IST
1/12

फॉरेन्सिक रिपोर्ट

Kurnool bus fire accident forensic report

आंध्र प्रदेशातील कुरनूल येथे झालेल्या बस अपघाताच्या तपासात, आग कशी लागली आणि बसचा स्फोट कसा झाला, यावरून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. फॉरेन्सिक तज्ञांचे म्हणणे आहे की चिन्नाटेकुरजवळ वेमुरी कावेरी ट्रॅव्हल्स बसला लागलेली आग ही सामान्य दुर्घटना नव्हती.  

2/12

आगीचे लोळ अन् मोठा आवाज

Kurnool bus fire accident forensic report

सामानाच्या केबिनमधील स्मार्टफोनच्या बॅटरी एकाच वेळी स्फोट होऊ लागल्यावर, एक मोठा आवाज ऐकू आला. चालकाने बस थांबवली, त्याच्या सीटजवळील खिडकीतून बाहेर पडला आणि प्रवाशांना आत अडकवून पळून गेला. बस आधीच दाट धुराने आणि ज्वाळांनी वेढली होती. आत अडकलेल्या प्रवाशांनी बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांचे प्रयत्न व्यर्थ गेले कारण उजव्या बाजूचा आपत्कालीन दरवाजा उघडत नव्हता.

3/12

प्रवाशांसोबत खासगी सामान

Kurnool bus fire accident forensic report

प्रवासी वाहनांमध्ये वैयक्तिक सामानाव्यतिरिक्त कोणताही माल वाहून नेला जाऊ नये. तथापि, खाजगी ट्रॅव्हल बसेसचे मालक माल वाहतूक करण्यासाठी प्रवासी वाहनांचा वापर करत आहेत. ते बस केबिनमध्ये व्यावसायिक वस्तूंची वाहतूक करतात. अपघात झाल्यास आगीमुळे अपघाताची तीव्रता वाढते.

4/12

लिथियम-आयन बॅटरी

Kurnool bus fire accident forensic report

कर्नूल घटनेत, सुरुवातीला असे देखील निश्चित करण्यात आले होते की मोबाईल फोनचा स्फोट अपघाताच्या तीव्रतेत योगदान देतो. मोबाईल फोनच्या बॅटरी सामान्यतः प्लास्टिकच्या बनलेल्या असतात आणि लिथियम बॅटरी बहुतेकदा लिथियम-आयन बॅटरी असतात. 

5/12

प्लास्टिक

Kurnool bus fire accident forensic report

प्लास्टिक काही सेकंदात पेटू शकते. आग लागल्यास लिथियमचा स्फोट होतो. हे माहीत असूनही, प्रवासी वाहनांमध्ये ते साठवणे हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होण्याचे एक प्रमुख कारण बनले.

6/12

दुचाकीच्या तेलाच्या टाकीची टोपी उडून पेट्रोल गळती

Kurnool bus fire accident forensic report

सामानाच्या केबिनमध्ये साठवलेल्या शेकडो मोबाईल फोनच्या स्फोटामुळे आग वेगाने पसरली, ज्यामुळे मृतांची संख्या वाढली, असे त्यांनी मूलतः निश्चित केले आहे. शुक्रवारी पहाटे कुरनूल बस अपघातात वीस जणांचा मृत्यू झाला. प्राथमिक तपासानुसार, बस समोरून येणाऱ्या दुचाकीला धडकल्याने हा अपघात झाला. दुचाकीच्या तेलाच्या टाकीची टोपी उडून पेट्रोल गळत होते. 

7/12

दुचाकीला बसने नेलं ओढत

Kurnool bus fire accident forensic report

 बसने दुचाकीला काही अंतरापर्यंत ओढताच रस्त्यावर ठिणग्या उडू लागल्या. त्याच क्षणी पेट्रोलने पेट घेतला आणि वेगाने पसरला. आग प्रथम सामानाच्या केबिनमध्ये लागली. तिथे 400 हून अधिक मोबाईल फोन असलेले एक पार्सल ठेवण्यात आले होते आणि त्यांच्या बॅटरी उष्णता सहन करू शकल्या नाहीत आणि स्फोट झाला.

8/12

बसमधील वरचा मजला ठरला घातक

Kurnool bus fire accident forensic report

स्फोटांमुळे बसच्या वरच्या मजल्यावर असलेल्या प्रवासी डब्यात आग पसरली. फॉरेन्सिक टीमच्या म्हणण्यानुसार, सामानाच्या केबिनच्या वरच्या सीट आणि बर्थवर बसलेले प्रवासी गंभीरपणे भाजले आणि त्यांचा मृत्यू झाला. आग इतक्या वेगाने पसरली की त्यांना पळून जाण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता.

9/12

आपत्कालीन दरवाजा बंद

Kurnool bus fire accident forensic report

 प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, मोबाईल फोनच्या बॅटरी फुटल्याने मोठा आवाज ऐकू आला. आवाज ऐकून चालकाने बस थांबवली, खिडकीतून उडी मारली आणि परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मागच्या बाजूला गेला. पण तोपर्यंत आग पूर्णपणे पसरली होती आणि बस धुराने भरली होती. आपत्कालीन दरवाजा उघडत नसल्याने आत असलेले प्रवासी पळून जाऊ शकले नाहीत. 

10/12

अतिरिक्त सामान

Kurnool bus fire accident forensic report

 नियमांनुसार, प्रवासी वाहनांमध्ये वैयक्तिक सामानाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही सामान नेऊ नये. अनेक खाजगी प्रवासी कंपन्या या नियमांकडे दुर्लक्ष करतात आणि सामान वाहून नेतात. ही घटना या निष्काळजीपणाचे उदाहरण आहे.

11/12

मोबाईल कव्हर

Kurnool bus fire accident forensic report

मोबाइल फोन आणि त्यांच्या बॅटरी लिथियमपासून बनवलेल्या असतात आणि उष्णतेमुळे सहजपणे स्फोट होऊ शकतात. प्लास्टिक कव्हर आग वेगाने पसरवते. मानवी निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाल्याचे फॉरेन्सिक तज्ञांनी ठरवले आहे. 

12/12

केबिनमधील सामान जबाबदार

Kurnool bus fire accident forensic report

सामानाच्या केबिनमध्ये वस्तू घेऊन जाणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. क्षुल्लक वाटणाऱ्या चुकांमुळे अनेक निष्पाप लोकांचा बळी घेणाऱ्या या घटनेने राज्यभर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

