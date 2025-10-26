Kurnool Bus Accident : मोबाईल, बॅटरी आणि बूम... बसने कसा घेतला पेट? फॉरेन्सिक तपासात धक्कादायक माहिती समोर
Andhra Pradesh Bus Accident: आंध्रप्रदेशमध्ये बसला रात्री 3.30 च्या सुमारास आग लागली. या घटनेत 20 जणांचा करुण अंत झाला आहे. कुरनूल बस अपघाताच्या तपासणीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अपघाताचा प्रवाशांकडे असलेले मोबाईल जबाबदार आहेत का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
Dakshata Thasale | Oct 26, 2025, 11:41 AM IST
फॉरेन्सिक रिपोर्ट
आगीचे लोळ अन् मोठा आवाज
सामानाच्या केबिनमधील स्मार्टफोनच्या बॅटरी एकाच वेळी स्फोट होऊ लागल्यावर, एक मोठा आवाज ऐकू आला. चालकाने बस थांबवली, त्याच्या सीटजवळील खिडकीतून बाहेर पडला आणि प्रवाशांना आत अडकवून पळून गेला. बस आधीच दाट धुराने आणि ज्वाळांनी वेढली होती. आत अडकलेल्या प्रवाशांनी बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांचे प्रयत्न व्यर्थ गेले कारण उजव्या बाजूचा आपत्कालीन दरवाजा उघडत नव्हता.
प्रवाशांसोबत खासगी सामान
लिथियम-आयन बॅटरी
प्लास्टिक
दुचाकीच्या तेलाच्या टाकीची टोपी उडून पेट्रोल गळती
सामानाच्या केबिनमध्ये साठवलेल्या शेकडो मोबाईल फोनच्या स्फोटामुळे आग वेगाने पसरली, ज्यामुळे मृतांची संख्या वाढली, असे त्यांनी मूलतः निश्चित केले आहे. शुक्रवारी पहाटे कुरनूल बस अपघातात वीस जणांचा मृत्यू झाला. प्राथमिक तपासानुसार, बस समोरून येणाऱ्या दुचाकीला धडकल्याने हा अपघात झाला. दुचाकीच्या तेलाच्या टाकीची टोपी उडून पेट्रोल गळत होते.
दुचाकीला बसने नेलं ओढत
बसमधील वरचा मजला ठरला घातक
आपत्कालीन दरवाजा बंद
प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, मोबाईल फोनच्या बॅटरी फुटल्याने मोठा आवाज ऐकू आला. आवाज ऐकून चालकाने बस थांबवली, खिडकीतून उडी मारली आणि परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मागच्या बाजूला गेला. पण तोपर्यंत आग पूर्णपणे पसरली होती आणि बस धुराने भरली होती. आपत्कालीन दरवाजा उघडत नसल्याने आत असलेले प्रवासी पळून जाऊ शकले नाहीत.
अतिरिक्त सामान
मोबाईल कव्हर
