English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
Labour Day 2026 Wishes in Marathi: कष्टाची भाकर खाणाऱ्या कष्टकरी बांधवांना कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

Kamgar Din 2026 Marathi Shubhechha Messages WhatsApp Wallpapers: जागतिक कामगार दिन (International Labour Day) दरवर्षी 1 मे रोजी जगभरात साजरा केला जातो. महाराष्ट्र दिनादिवशीच हा दिवस साजरा केला जातो.  कामगारांच्या हक्कांसाठी, ८ तासांच्या कामाच्या वेळेसाठी आणि त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी समर्पित आहे. भारतात हा दिवस 'कामगार दिन' किंवा 'आंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिन' म्हणून ओळखला जातो.

Dakshata Thasale-Ghosalkar | May 01, 2026, 10:08 AM IST
twitter
1/10

Kamgar Din Wishes

तो जिवंत ठेवतो कामाचे आगार, उभारतोस स्वप्नांचे मीनार कामगारा तुझ्या कष्टाला, लाख लाख सलाम आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
2/10

देशाच्या जडणघडणीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या माझ्या सर्व श्रमिक बांधवांना… कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
3/10

काम म्हणजे पैसे कमवणे नव्हे;  तुम्ही आयुष्याला न्याय देण्यासाठी काम करा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
4/10

हक्काचा दिवस कामगारांचा  आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
5/10

सातत्याने नवनिर्मितीचे कार्य करणाऱ्या सर्व श्रमिक, कष्टकरी, कामगार, शेतकरी वर्गाला कामगार दिनाच्या खुप खुप शुभेच्छा!

twitter
6/10

कामगार कल्याणाचे राखू धोरण, देऊया कामगारांना योग्य मान-सन्मान, शेतकरी ते कष्टकरी प्रत्येकाला कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

twitter
7/10

कराल कष्ट तर होईल दारिद्र्य नष्ट… कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
8/10

तुच जिवंत ठेवतो कामाचे आगार उभारतोस स्वप्नांचे मिनार कामगारा तुझ्या अपार कष्टाला कोटी कोटी प्रणाम कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
9/10

एकजुटीने काम करू कामावरती प्रेम करू कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
10/10

श्रमाला लाभावा मोल सर्वदा अन् घामाला मिळावा योग्य तो दाम कामगारांच्या हाताला मिळो काम अणि कामाला मिळो नेहमी सन्मान कामगार दिनाच्या आपणास खुप खुप शुभेच्छा!

twitter
पुढील
अल्बम

