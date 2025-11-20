लाडक्या बहिणींना आता मिळणार 18000 रुपये, कसे आणि कुठे मिळणार पैसे? योजनेबद्दल जाणून घ्या A to Z माहिती
महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा कोट्यावधी महिलांनी लाभ घेतला आहे. आता या बहिणींना 18000 रुपये मिळणार आहेत. ही योजना कोणती जाणून घ्या?
Dakshata Thasale | Nov 20, 2025, 04:59 PM IST
Ladli Behna Yojana Installment: लाडक्या बहिण योजनेने महाराष्ट्रातील महिलांना चांगला लाभ मिळवून दिला. आता महिलांना 18000 रुपये मिळणार आहेत. महिलांना आता 30 वा नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता मिळणार अशी चर्चा होती. या दरम्यान महिलांना महिन्याला 18000 रुपये मिळणार आहेत. ही योजना कोणत्या महिलांसाठी आहे तशीच ती कुठे राबवली जाणार आहे ते जाणून घ्या.
महिलांच्या खात्यात लाडली बहना योजनेचा ३० वा हप्ता जमा झाला आहे आणि पुढील महिन्यात 1500 रुपये हस्तांतरित केले जातील. दरम्यान, पन्ना येथे पोहोचलेले मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी लाडली बहना योजनेबाबत एक निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, "आम्ही प्रत्येक लाडली बहना (बहिणी) ला दरवर्षी 18000 रुपये देत आहोत." हे काँग्रेस नेत्यांवर टीका आहे ज्यांनी दावा केला होता की ही निवडणूक आश्वासने आहेत आणि निवडणुकीनंतर दिली जाणार नाहीत. "आम्ही महिलांना पैसे देत आहोत आणि देत राहू."
2028 पर्यंत दरमहा 3000 रुपये!
लाडली बहना योजनेवरून काँग्रेसवर टीका
मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी पन्ना येथे काँग्रेसवर टीका करताना लाडली बहना योजनेचा उल्लेख केला आणि म्हटले, "ऐका, काँग्रेसवाले, आम्ही राज्यभरातील बहिणींना पैसे देत आहोत आणि देत राहू." मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, "मला हे सांगावे लागत आहे की एका काँग्रेस नेत्याने म्हटले होते की बहिणी पैसे दारू खरेदी करण्यासाठी वापरतात. भगिनींनो, हे लक्षात ठेवा: जेव्हा जेव्हा काँग्रेसवाले तुमच्या दारात येतात तेव्हा त्यांची काळजी घ्या."
कोणत्या महिला या लाभांसाठी पात्र आहेत?
