English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

लाडक्या बहि‍णींना आता मिळणार 18000 रुपये, कसे आणि कुठे मिळणार पैसे? योजनेबद्दल जाणून घ्या A to Z माहिती

महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा कोट्यावधी महिलांनी लाभ घेतला आहे. आता या बहि‍णींना 18000 रुपये मिळणार आहेत. ही योजना कोणती जाणून घ्या?  

Dakshata Thasale | Nov 20, 2025, 04:59 PM IST
twitter
1/9

Ladli Behna Yojana Installment: लाडक्या बहिण योजनेने महाराष्ट्रातील महिलांना चांगला लाभ मिळवून दिला. आता महिलांना 18000 रुपये मिळणार आहेत. महिलांना आता 30 वा नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता मिळणार अशी चर्चा होती. या दरम्यान महिलांना महिन्याला 18000 रुपये मिळणार आहेत. ही योजना कोणत्या महिलांसाठी आहे तशीच ती कुठे राबवली जाणार आहे ते जाणून घ्या. 

twitter
2/9

महिलांच्या खात्यात लाडली बहना योजनेचा ३० वा हप्ता जमा झाला आहे आणि पुढील महिन्यात 1500 रुपये हस्तांतरित केले जातील. दरम्यान, पन्ना येथे पोहोचलेले मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी लाडली बहना योजनेबाबत एक निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, "आम्ही प्रत्येक लाडली बहना (बहिणी) ला दरवर्षी 18000 रुपये देत आहोत." हे काँग्रेस नेत्यांवर टीका आहे ज्यांनी दावा केला होता की ही निवडणूक आश्वासने आहेत आणि निवडणुकीनंतर दिली जाणार नाहीत. "आम्ही महिलांना पैसे देत आहोत आणि देत राहू."

twitter
3/9

मध्य प्रदेशातील महिलांसाठी लाडली बहना योजना जून 2023 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, ज्याचा पहिला हप्ता 10 जून रोजी वितरित करण्यात आला. त्यावेळी महिलांच्या खात्यात फक्त ₹1000 हस्तांतरित केले जात होते आणि ऑक्टोबर 2023 मध्ये ही रक्कम वाढवून ₹1250 करण्यात आली.

twitter
4/9

ऑक्टोबर 2023 पासून, लाडली बहनाच्या खात्यात दरमहा फक्त ₹1250 हस्तांतरित केले जात होते, जे आता ₹1500 पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. या महिन्यात, मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी लाडली बहनाच्या खात्यात 1500 रुपये हस्तांतरित केले, 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्यात 250रुपयांची वाढ झाली.

twitter
5/9

 मोहन यादव सरकार आता लाडली बहनाच्या महिलांना दरमहा 1500  रुपये हस्तांतरित करत आहे. याचा अर्थ असा की 1.25 कोटींहून अधिक महिलांना आता दरवर्षी 18000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळत आहे. योजनेचा पुढील हप्ता पुढील महिन्याच्या 12 तारखेला म्हणजेच 12 डिसेंबर रोजी येण्याची अपेक्षा आहे.

twitter
6/9

2028 पर्यंत दरमहा 3000 रुपये!

2023 मध्ये सुरू झालेली लाडली बहना योजना, 1000  रुपयांपासून सुरू झाली, ती आधी 1250 रुपये करण्यात आली आणि आता 1500 रुपये करण्यात आली आहे. मध्यप्रदेश सरकारने 2028 पर्यंत ती हळूहळू 3000 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

twitter
7/9

लाडली बहना योजनेवरून काँग्रेसवर टीका

मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी पन्ना येथे काँग्रेसवर टीका करताना लाडली बहना योजनेचा उल्लेख केला आणि म्हटले, "ऐका, काँग्रेसवाले, आम्ही राज्यभरातील बहिणींना पैसे देत आहोत आणि देत राहू." मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, "मला हे सांगावे लागत आहे की एका काँग्रेस नेत्याने म्हटले होते की बहिणी पैसे दारू खरेदी करण्यासाठी वापरतात. भगिनींनो, हे लक्षात ठेवा: जेव्हा जेव्हा काँग्रेसवाले तुमच्या दारात येतात तेव्हा त्यांची काळजी घ्या."

twitter
8/9

कोणत्या महिला या लाभांसाठी पात्र आहेत?

लाडली बहना योजना ही मध्य प्रदेशातील 21 ते 60 वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा सोडून दिलेल्या महिलांसाठी आहे. या योजनेसाठी पात्र असलेल्या महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. शिवाय, कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडे सरकारी नोकरी किंवा आयकर खाते नसावे.

twitter
9/9

तक्रार कोठे कराल?

जर तुम्ही सर्व आवश्यकता पूर्ण केल्या आहेत आणि तरीही तुम्हाला लाडली बहना योजनेचे फायदे मिळत नसतील, तर तुम्ही तुमच्या जवळच्या महिला आणि बालविकास विभागाच्या कार्यालयात, अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन किंवा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबरवर कॉल करून तक्रार दाखल करू शकता. हे करण्यासाठी, प्रथम यादीत तुमचे नाव तपासा. तुमचे नाव आणि पेमेंट स्टेटस तपासण्यासाठी, 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या आणि 'अर्ज आणि पेमेंट' टॅबवर क्लिक करा, तुमचा नोंदणी क्रमांक किंवा आधार आयडी प्रविष्ट करा आणि तपासा. जर तुमचे पैसे अजूनही पोहोचले नाहीत तर ताबडतोब तक्रार दाखल करा.

twitter
पुढील
अल्बम

दिवसा ढगांची चादर, रात्री चांदण्यांचं कोंदण; मुंबईहून साडेतीन तासाच्या अंतरावर आहेत ही स्वप्नातली गावं...

पुढील अल्बम

दिवसा ढगांची चादर, रात्री चांदण्यांचं कोंदण; मुंबईहून साडेतीन तासाच्या अंतरावर आहेत ही स्वप्नातली गावं...

दिवसा ढगांची चादर, रात्री चांदण्यांचं कोंदण; मुंबईहून साडेतीन तासाच्या अंतरावर आहेत ही स्वप्नातली गावं...

दिवसा ढगांची चादर, रात्री चांदण्यांचं कोंदण; मुंबईहून साडेतीन तासाच्या अंतरावर आहेत ही स्वप्नातली गावं... 8
घरात शांतता अन् आयुष्यात स्थैर्य हवंय? तर मार्गशीर्षात &#039;या&#039; शुभ गोष्टी नक्की करा

घरात शांतता अन् आयुष्यात स्थैर्य हवंय? तर मार्गशीर्षात 'या' शुभ गोष्टी नक्की करा

घरात शांतता अन् आयुष्यात स्थैर्य हवंय? तर मार्गशीर्षात 'या' शुभ गोष्टी नक्की करा 10
अतिशय देखणा! भारतात दिसला जगातील सर्वात सुंदर वाघ , सगळीकडे याचीच चर्चा

अतिशय देखणा! भारतात दिसला जगातील सर्वात सुंदर वाघ , सगळीकडे याचीच चर्चा

अतिशय देखणा! भारतात दिसला जगातील सर्वात सुंदर वाघ , सगळीकडे याचीच चर्चा 8
कसं होतं शिवरायांचं अष्टप्रधान मंडळ? कोणाकडे होती कोणती जबाबदारी?

कसं होतं शिवरायांचं अष्टप्रधान मंडळ? कोणाकडे होती कोणती जबाबदारी?

कसं होतं शिवरायांचं अष्टप्रधान मंडळ? कोणाकडे होती कोणती जबाबदारी? 9