लाडकी बहीण योजनेची e-KYC कशी करायची? कोणती कागदपत्रं लागणार? कुठे, कसा करायचा अर्ज?
Ladki Bahin Yojana e-KYC Kashi Karaychi: लाडकी बहीण योजनेचे पैसे हवे असतील तर आता e-KYC बंधनकारक करण्यात आली आहे. ही संपूर्ण प्रोसेस करायची कशी आणि त्यासाठी कुठे जाता येईल. यासंदर्भातील संपूर्ण तपशील 10 प्रश्नांच्या आधारे जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Sep 19, 2025, 04:21 PM IST
1/12
लाडकी बहीण e-KYC प्रक्रिया! 10 प्रश्नांची 10 उत्तरं...
2/12
लाडकी बहीण योजनेच्या नियमांमध्ये बदल
राज्यातील बहुचर्चित मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आल्याची माहिती राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरेंनी दिली आहे. यापुढे ईकेव्हायसी असलेल्या महिलांनाच या योजनेअंतर्गत दीड हजार रुपये मिळणार आहेत. मात्र हा ईकेव्हायसी करायचा कसा? त्यासाठी कोणती कागदपत्रं लागणार? त्यासाठी काही ठराविक कालावधी आहे का? या आणि नव्या नियमांसंदर्भातील इतर सर्व गोष्टी आपण जाणून घेणार आहोत या फोटो गॅलरीमधून...
3/12
1) मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत e-KYC का बंधनकारक करण्यात आली आहे?
या योजनेत अपात्र व्यक्तींनी मोठ्या प्रमाणात लाभ घेत असल्याचे समोर आल्यानंतर पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी e-KYC बंधनकारक करण्यात आली आहे. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना नियमित लाभ मिळेल आणि भविष्यातील इतर शासकीय योजनांसाठीही उपयुक्त ठरेल. शासनाने "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य" असे पत्रक जारी केले आहे.
4/12
2) e-KYC प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी?
5/12
3) e-KYC साठी डेडलाईन काय आहे?
6/12
4) दरवर्षी e-KYC कधी करावे लागेल?
7/12
5) शासन परिपत्रकाचा मुख्य उद्देश काय आहे?
8/12
6) e-KYC न केल्यास काय होईल?
9/12
7) योजना कोणत्या महिलांसाठी आहे आणि लाभ काय मिळतात?
महाराष्ट्रातील 21 ते 65 वर्षांच्या महिलांसाठी ही योजना आहे, ज्यांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. दरमहा 1500 रुपये थेट बँक खात्यात जमा होतात (Direct Benefit Transfer). यामुळे महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा होईल. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाही ही योजना सुरु झाली.
10/12
8) e-KYC साठी आधार क्रमांक आवश्यक आहे का?
11/12
9) योजनेचा अर्ज अपडेट कसा करावा?
12/12