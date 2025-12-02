Ladki Bahin Yojna : लाडक्या बहिणींना नोव्हेंबरचा हप्ता कधी मिळणार? 31 डिसेंबरपर्यंत 'ही' गोष्ट केली नाही तर काय होणार परिणाम
Ladki Bahin Yojna Update : जून 2024 मध्ये लाडकी बहिन योजना सुरू करण्यात आली. तेव्हापासून एकूण 16 हप्ते जारी करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत, पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात दरमहा 1500 रुपये हस्तांतरित केले जातात. नोव्हेंबरचा हप्ता कधी येणार? तसेच डिसेंबर महिन्याचा हप्ता एकत्र येणार का? असा देखील प्रश्न लाडक्या बहिणींना पडला आहे.
Dakshata Thasale | Dec 02, 2025, 07:46 PM IST
महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजने'मध्ये नोंदणी केलेल्या लाखो महिलांसाठी ही एक महत्त्वाची अपडेट आहे. या योजनेअंतर्गत दरमहा 1500 रुपयांची मदत मिळत राहण्यासाठी राज्य सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. ज्या लाभार्थी महिलांनी अद्याप त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही त्यांच्याकडे आता 10 दिवसांपेक्षा कमी दिवस शिल्लक आहेत.
31 डिसेंबर ई-केवायसीची अंतिम तारीख
राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री आणि श्रीवर्धनच्या आमदार अदिती तटकरे यांनी अलीकडेच X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "माझी लाडकी बहिन" योजनेत नोंदणी केलेल्या सर्व महिला ज्यांना ₹१,५०० चा नियमित मासिक हप्ता मिळत राहायचा आहे त्यांनी 31 डिसेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी.
ई-केवायसी का महत्त्वाचे
ई-केवायसी प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी
