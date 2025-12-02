English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ladki Bahin Yojna : लाडक्या बहि‍णींना नोव्हेंबरचा हप्ता कधी मिळणार? 31 डिसेंबरपर्यंत 'ही' गोष्ट केली नाही तर काय होणार परिणाम

Ladki Bahin Yojna Update : जून 2024 मध्ये लाडकी बहिन योजना सुरू करण्यात आली. तेव्हापासून एकूण 16 हप्ते जारी करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत, पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात दरमहा 1500 रुपये हस्तांतरित केले जातात. नोव्हेंबरचा हप्ता कधी येणार? तसेच डिसेंबर महिन्याचा हप्ता एकत्र येणार का? असा देखील प्रश्न लाडक्या बहिणींना पडला आहे. 

Dakshata Thasale | Dec 02, 2025, 07:46 PM IST
महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजने'मध्ये नोंदणी केलेल्या लाखो महिलांसाठी ही एक महत्त्वाची अपडेट आहे. या योजनेअंतर्गत दरमहा 1500 रुपयांची मदत मिळत राहण्यासाठी राज्य सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. ज्या लाभार्थी महिलांनी अद्याप त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही त्यांच्याकडे आता 10 दिवसांपेक्षा कमी दिवस शिल्लक आहेत. 

31 डिसेंबर ई-केवायसीची अंतिम तारीख

राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री आणि श्रीवर्धनच्या आमदार अदिती तटकरे यांनी अलीकडेच X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "माझी लाडकी बहिन" योजनेत नोंदणी केलेल्या सर्व महिला ज्यांना ₹१,५०० चा नियमित मासिक हप्ता मिळत राहायचा आहे त्यांनी 31 डिसेंबर  २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी.

ई-केवायसी का महत्त्वाचे

राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की योजनेत नोंदणी केलेल्या महिलांना आधार (ई-केवायसी) द्वारे त्यांची ओळख पडताळणी केल्यानंतरच मासिक ₹1500 चा लाभ दिला जाईल. जर ई-केवायसी वेळेवर पूर्ण झाला नाही, तर मासिक ₹1500 चा हप्ता थांबवला जाईल.

ई-केवायसी प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी

प्रथम, मुख्यमंत्र्यांच्या लाडकी बहिन योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट, ladakibahin.maharashtra.gov.in ला भेट द्या. होमपेजवरील ई-केवायसी बॅनरवर क्लिक करा. ई-केवायसी फॉर्म उघडेल.

फॉर्ममध्ये तुमचा आधार क्रमांक आणि कॅप्चा कोड प्रविष्ट करा. संमती द्या आणि ओटीपी पाठवा वर क्लिक करा. तुमच्या आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबरवर एक ओटीपी पाठवला जाईल. तो प्रविष्ट करा आणि सबमिट करा.

सिस्टम तुमचा ई-केवायसी आधीच पूर्ण झाला आहे की नाही ते तपासेल. जर ते पूर्ण झाले असेल, तर एक संदेश दिसेल: "तुमचा ई-केवायसी आधीच पूर्ण झाला आहे."

जर नसेल, तर सिस्टम तुमचे नाव पात्र यादीत आहे की नाही ते तपासेल. तुम्ही पात्र झाल्यानंतर, पुढील पायरी उघडेल. आता तुमच्या पतीचा किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक आणि कॅप्चा कोड प्रविष्ट करा. ओटीपी प्राप्त करा आणि सबमिट करा.

आता तुमची जात श्रेणी निवडा आणि दोन घोषणा करा. पहिले, कुटुंबातील कोणीही सरकारी नोकरी किंवा पेन्शनमध्ये नाही आणि दुसरे, कुटुंबातील फक्त एक विवाहित आणि एक अविवाहित महिला योजनेचा लाभ घेत आहे.

चेकबॉक्सवर टिक करा आणि सबमिट बटण दाबा. शेवटी, स्क्रीनवर एक संदेश दिसेल: "यशस्वी - तुमचे ई-केवायसी पडताळणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे."

दरवर्षी ई-केवायसी आवश्यक

राज्य सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की योजनेच्या लाभार्थ्यांनी डेटा अपडेट ठेवण्यासाठी आणि फसवणूक रोखण्यासाठी दरवर्षी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

