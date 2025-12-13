English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'Lakh' की 'Lac'... बँक चेकवर काय लिहावं? 'हे' लिहिल्यास चेक होणार कॅन्सल, RBI ने सांगितलं

मोदी सरकारकडून ड‍िज‍िटल व्यवहारांना सतत प्रोत्साहन दिले जाते. हेच कारण आहे की लोकं आजकाल चेक किंवा कॅशने करण्यापेक्षा यूपीआय वापरण्याला प्राधान्य देतात. याव्यतिरिक्त, गेल्या काही वर्षांत बँकांसोबतचे व्यवहारही झपाट्याने वाढले आहेत. डिजिटल व्यवहारांच्या युगात, बँका प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. 

Pooja Pawar | Dec 13, 2025, 06:20 PM IST
कॅश काढण्यापासून ते भरण्यापर्यंत कोणतेही पेमेंट करायचं असल्यास बँकांची गरज लागते. प्रत्येक कामासाठी बँकेची आवश्यकता लागते. तसेच चेकने पेमेंट करणं हा सर्वात सोपा आणि सुरक्षित उपाय आहे. चेक बनवताना त्यावर अंकांमध्ये रक्कम टाकण्यासोबतच अक्षरांमध्ये सुद्धा रक्कम लिहिणं आवश्यक असतं.   

परंतू जेव्हा लाखोंची अमाऊंट चेकवर लिहितो तेव्हा त्याच्या इथे लिहिताना त्यावर 'लाख' (Lakh) लिहावं की 'लॅक' (Lac) असा प्रश्न अनेकांना पडतो. प्रत्येक्जण वेगवेगळे लिहितात. मात्र नेमकं काय लिहिणं योग्य आहे याविषयी जाणून घेऊयात. 

'लाख' इंड‍ियन काउंट‍िंग स‍िस्‍टममध्ये 1,00,000 रुपयांना दर्शवते. हा शब्द हिंदी आणि भारतीय संस्कृतीमध्ये सोपा आहे. दुसरीकडे 'लॅक' चा इंग्रजी शब्दकोशात याचा अर्थ वेगळा असतो.   

'लॅक' चा इंग्रजी शब्दकोशात अर्थ हा एक रेझिनसारखा पदार्थ आहे जो कीटकांद्वारे तयार केला जातो आणि वार्निश, पॉलिश किंवा सीलिंग मेणांमध्ये वापरला जातो. पण हा 'लॅक' (Lac) शब्द भारतात 'लाख' 1,00,000 रुपयांसाठी देखील वापरला जातो.

सामान्य लोकांसाठी 'लाख' किंवा 'लॅक' या शब्दांच्या वापरासाठी आरबीआयने कोणतेही कठोर नियम स्थापित केलेले नाहीत. तथापि, बँकांसाठी आरबीआयच्या मास्टर सर्क्युलरमध्ये असे म्हटले आहे की 'लाख' हा शब्द 1,00,000 साठी योग्य आहे.  

आरबीआय त्यांच्या चलनी नोटांवर आणि वेबसाइटवर लाख चिन्ह वापरते. याचा अर्थ अधिकृत शब्द 'लाख' आहे. पण चांगली बातमी अशी आहे की जर तुम्ही चेक देताना 'Lac' लिहिले तरी तुमचा चेक रद्द होणार नाही किंवा तो अनादर होणार नाही. हे दोन्ही शब्द देशात सामान्य आहेत आणि सामान्य लोकांसाठी आरबीआयने कोणतेही कठोर नियम बनवलेले नाहीत.

बहुतेक बँका 'लाख' किंवा 'लॅक' मध्ये असलेले चेक स्वीकारतात. तरी एकरूपता आणि ऑफ‍िश‍ियल स्‍टॅंडर्डसाठी 'लाख' लिहिणे चांगले.

चेकवर रक्कम लिहीत असताना 'लाख' चा उपयोग करावा. हा  आर्थिक कागदपत्रांमध्ये स्पष्टता आणतो. 'लाख' लिहिण्याऐवजी 'लॅक' लिहिल्याने चेक रद्द होणार नाही, तरीही योग्य पद्धतीचे पालन करणे चांगले ठरते. यामुळे भविष्यातील गैरसमज टाळता येतील.  

