'Lakh' की 'Lac'... बँक चेकवर काय लिहावं? 'हे' लिहिल्यास चेक होणार कॅन्सल, RBI ने सांगितलं
मोदी सरकारकडून डिजिटल व्यवहारांना सतत प्रोत्साहन दिले जाते. हेच कारण आहे की लोकं आजकाल चेक किंवा कॅशने करण्यापेक्षा यूपीआय वापरण्याला प्राधान्य देतात. याव्यतिरिक्त, गेल्या काही वर्षांत बँकांसोबतचे व्यवहारही झपाट्याने वाढले आहेत. डिजिटल व्यवहारांच्या युगात, बँका प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत.
Pooja Pawar | Dec 13, 2025, 06:20 PM IST
आरबीआय त्यांच्या चलनी नोटांवर आणि वेबसाइटवर लाख चिन्ह वापरते. याचा अर्थ अधिकृत शब्द 'लाख' आहे. पण चांगली बातमी अशी आहे की जर तुम्ही चेक देताना 'Lac' लिहिले तरी तुमचा चेक रद्द होणार नाही किंवा तो अनादर होणार नाही. हे दोन्ही शब्द देशात सामान्य आहेत आणि सामान्य लोकांसाठी आरबीआयने कोणतेही कठोर नियम बनवलेले नाहीत.
