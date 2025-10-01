English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Lal Bahadur Shastri Jayanti Wishes in Marathi: 'जय जवान, जय किसान' लाल बहादूर शास्त्रींना करा खास नमन

Lal Bahadur Shastri Jayanti Shubhechcha Wishes in Marathi:लाल बहादूर शास्त्री हे भारताचे दुसरे पंतप्रधान होते आणि "जय जवान, जय किसान" या अमर घोषणेचे जनक होते. त्यांचे जीवन साधेपणा, प्रामाणिकपणा आणि त्यागाचे एक अनुकरणीय उदाहरण मानले जाते. एका सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या शास्त्रीजींनी आपल्या कठोर परिश्रम आणि दृढनिश्चयाद्वारे स्वातंत्र्य चळवळीपासून पंतप्रधानपदापर्यंतचा प्रवास केला. ते असे नेते होते ज्यांनी प्रत्येक जबाबदारी समर्पणाने पूर्ण केली आणि कधीही वैयक्तिक स्वार्थाला थारा देऊ दिला नाही.

Dakshata Thasale | Oct 01, 2025, 09:27 PM IST
आपल्या देशातील आर्थिक समस्या मांडणे खूप महत्वाचे आहे, कारण त्या समस्यांसह आपण आपल्या सर्वात मोठ्या शत्रू गरिबी आणि बेरोजगारीशी लढू शकतो.

कायद्याचा आदर केला पाहिजे जेणेकरून आपल्या लोकशाहीची मूलभूत रचना कायम राहील आणि अधिक मजबूत होईल. 

स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे एकट्या सैनिकांचे काम नाही, तर संपूर्ण देश बलवान झाला पाहिजे. 

आपले सामर्थ्य आणि स्थिरतेसाठी आपल्यासमोर असलेल्या महत्त्वाच्या कार्यांमध्ये लोकांमध्ये एकता आणि एकजूट निर्माण करण्यापेक्षा मोठे कार्य कोणतेही नाही

आपल्या देशात कुणालाही अस्पृश्य म्हटले तर भारताचे डोके शरमेने झुकेल. 

शिस्त आणि एकता ही देशाची ताकद आहे. -

आमचा केवळ स्वतःसाठीच नाही तर संपूर्ण जगासाठी शांतता, विकास आणि कल्याणावर विश्वास आहे.

जय जवान जय किशान   

