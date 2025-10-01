Lal Bahadur Shastri Jayanti Wishes in Marathi: 'जय जवान, जय किसान' लाल बहादूर शास्त्रींना करा खास नमन
Lal Bahadur Shastri Jayanti Shubhechcha Wishes in Marathi:लाल बहादूर शास्त्री हे भारताचे दुसरे पंतप्रधान होते आणि "जय जवान, जय किसान" या अमर घोषणेचे जनक होते. त्यांचे जीवन साधेपणा, प्रामाणिकपणा आणि त्यागाचे एक अनुकरणीय उदाहरण मानले जाते. एका सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या शास्त्रीजींनी आपल्या कठोर परिश्रम आणि दृढनिश्चयाद्वारे स्वातंत्र्य चळवळीपासून पंतप्रधानपदापर्यंतचा प्रवास केला. ते असे नेते होते ज्यांनी प्रत्येक जबाबदारी समर्पणाने पूर्ण केली आणि कधीही वैयक्तिक स्वार्थाला थारा देऊ दिला नाही.