Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /पहिल्याच दिवशी लालबागच्या राजाच्या गळ्यात डॉलरचा हार, दानपेटीत भक्तांनी काय काय दिलं?

पहिल्याच दिवशी लालबागच्या राजाच्या गळ्यात डॉलरचा हार, दानपेटीत भक्तांनी काय काय दिलं?

Written ByPooja Pawar
Published: Sep 15, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:29 PM IST

Lalbaugcha Raja 1st Day Donation 2026 : लालबागचा राजा हा मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध गणेशमंडळांपैकी एक आहे. तसेच या गणपतीची ख्याती हे 'नवसाला पावणारा' असल्याने अनेक भाविक आपल्या मनोकामना घेऊन राजाला नवस करतात आणि तो फेडण्यासाठी सुद्धा दर्शनाला येतात. तेव्हा पहिल्या दिवशी लालबागच्या राजाच्या दानपेटीत भक्तांनी कोण कोणते उपहार दिले याविषयी जाणून घेऊयात. 

1/7

लालबागचा राजा सार्वजनिक गणपती हा अनेक भक्तांचं श्रद्धास्थान आहे. दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने भाविक मुंबईत दर्शनसाठी येत असतात. यंदा 14 सप्टेंबर अनंतचतुर्थीच्या दिवशी लालबागच्या राजाची प्राणप्रतिष्ठापना झाली तर 25 सप्टेंबर अनंतचतुर्थीच्या दिवशी विसर्जन होईल. 

2/7

दरवर्षी गणेशोत्सवाचे 10 दिवस मोठ्या प्रमाणात लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी भाविक येत असतात. अनेक किलोमीटर लांबच लांब रांगा पाहायला मिळतात. मुख दर्शन आणि नवसाची रांग ही वेगवेगळी असते. 

3/7

दरवर्षी गणेशोत्सवकाळात लालबागच्या राजाला भक्तगण कोट्यावधी रुपयांचं दान देतात. कोणी पैशांच्या स्वरूपात तर कोणी भेटवस्तू, सोनं चांदी यांच्या स्वरूपात भक्तांना दान देतात. 

 

4/7

14 सप्टेंबर रोजी गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी हजारो भाविक आले होते. यावेळी अनेकांनी दानपेटीत भरभरून दान दिले. 

5/7

पहिल्या दिवसानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी लालबागच्या राजाची दानपेटी उघडण्यात आली. यात भारतीय चलनाच्या नोटा होत्या. तसेच यात परदेशी चलनाचा सुद्धा समावेश होता. 

 

6/7

लालबागच्या राजाच्या दानपेटीत भक्तांनी सोनं, चांदीच्या वस्तू सुद्धा दान केल्या. यात सोनं - चांदीची नाणी, गळ्यातील सोन्याचा हार, चैनी, देवांच्या लहान मोठ्या मुर्त्या, मोदक, सोन्याची जास्वंदाची फुलं इत्यादींचा समावेश होता.

7/7

लालबागचा राजाला एका भक्ताने क्रिकेटची बॅट सुद्धा गिफ्ट केली. ज्यावर 'लालबागचा राजा' असं नाव कोरलेलं होतं. यासोबतच लालबागच्या राजाला एका भक्ताने डॉलर नोटांचा भलामोठा हार सुद्धा अर्पण केला. 

 

TAGS:
Lalbaugcha Raja
marathi news
Mumbai news

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
दीड दिवसांनी बाप्पाचं का करण्यात येतं विसर्जन? शास्त्र काय सांगतं? शुभ मुहूर्त आणि पूजा जाणून घ्या
2
3
4
5