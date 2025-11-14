English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Lalu Prasad Yadav Family Tree : लालू प्रसाद यादव यांचं कुटुंब कुणी फोडलं? तेजस्वी, तेजप्रताप यांच्यासह कुटुंबात आता कोण कोण?

लालू प्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी आणि तेज प्रताप का वेगळे झाले? भावांमध्ये दुरावा कशामुळे निर्माण झाला? आता ते निवडणूक निकालांमध्ये त्याचे परिणाम भोगत आहेत. ही दुरावा एका रात्रीत निर्माण झाली नाही, तर कालांतराने छोट्या छोट्या घटना, महत्त्वाकांक्षा आणि कुटुंबातील सत्ता वाटण्याच्या संघर्षामुळे ती अधिकच तीव्र झाली.

Dakshata Thasale | Nov 14, 2025, 04:48 PM IST
1/9

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये, एनडीए (भाजप-जेडी(यू) युती) विजयाच्या दिशेने सज्ज आहे. महायुती कमी पडली. हे थेट लालूंच्या कमकुवत कुटुंब प्रतिमेशी जोडलेले आहे का? काय झाले? पूर्वी बिहारच्या राजकारणात आपली मुळे घट्टपणे रुजवणारे आरडीजे का कमकुवत झाले? लालूंचे दोन्ही पुत्र तेजस्वी आणि तेज प्रताप का वेगळे झाले? दोन्ही भावांमध्ये दुरावा निर्माण होण्यास कोणत्या कारणांमुळे कारणीभूत ठरले?  

2/9

लालू प्रसाद यादव, एका छोट्या गावात जन्म

लालू प्रसाद यादव कुटुंबवृक्ष: लालू प्रसाद यादव आज ७५ वर्षांचे होत आहेत. त्यांचा जन्म १ जून १९४८ रोजी गोपाळगंज येथील फुलवारिया गावात झाला. लालू प्रसाद यादव हे सात भावंडांचे पुत्र आहेत. लालूंच्या वडिलांचे नाव कुंदन आणि आईचे नाव मर्चिया देवी होते. लालू यादव यांना सहा भाऊ आणि एक बहीण होती. आज लालू प्रसाद यादव यांचे कुटुंब देशातील सर्वात प्रमुख राजकीय कुटुंबांपैकी एक आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबातील बहुतेक सदस्य राजकारणात सहभागी आहेत. लालू यादव यांची मुले काय करतात? लालू प्रसाद यादव यांच्या राजकीय कारकिर्दीबद्दल आणि त्यांच्या कुटुंबाबद्दल जाणून घेऊया.

3/9

एकूण नऊ मुले, प्रथम तीन मुलींबद्दल जाणून घ्या

लालू प्रसाद यादव यांना एकूण नऊ मुले आहेत. यामध्ये सात मुली आणि दोन मुलांचा समावेश आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्या पत्नी राबडी देवी यांनी दोनदा बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले आहे. सध्या त्या विधान परिषदेच्या सदस्य आहेत. लालू प्रसाद यादव यांची मोठी मुलगी मीसा भारती आहे. ४७ वर्षीय एमबीबीएस पदवीधर मीसा राजकारणात आहे. आणि राज्यसभा सदस्य आहे. लालू यादव यांची दुसरी मुलगी रोहिणी आचार्य हिच्याकडेही एमबीबीएस पदवी आहे. लालू यादव यांची तिसरी मुलगी चंदा यादव ही कायद्याची पदवीधर आहे. चंदाचा पती इंडियन एअरलाइन्समध्ये पायलट आहे.

4/9

एकूण नऊ मुले, प्रथम तीन मुलींबद्दल जाणून घ्या

5/9

रागिणी, हेमा, अनुष्का आणि राजलक्ष्मी काय करतात?

लालू यादव यांची चौथी मुलगी रागिणी यादव आहे. रागिणीने 2012 मध्ये राहुल यादवशी लग्न केले. राहुल यादव हा समाजवादी पक्षाचे नेते जितेंद्र यादव यांचा मुलगा आहे. त्यांची पाचवी मुलगी हेमा हिच्याकडे बी.टेक पदवी आहे. हेमा यांचे पती विनीत यादव हे राजकारणी आहेत. त्यांची सहावी मुलगी अनुष्का राव ही इंटीरियर डिझायनर आहे. अनुष्काचे लग्न हरियाणातील एका राजकीय कुटुंबात झाले आहे. लालू यादव यांची सहावी मुलगी अनुष्का यादव हिचे लग्न गुरुग्राममधील एका राजकीय कुटुंबात झाले आहे. लालू यादव यांची सातवी आणि सर्वात धाकटी मुलगी राज लक्ष्मी हिचा विवाह समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या कुटुंबात झाला आहे.

6/9

तेज प्रताप आणि तेजस्वी हे दोन मुलगे

लालू यादव यांना दोन मुलगे आहेत. तेज प्रताप थोरले आणि तेजस्वी यादव हे धाकटे आहेत. तेज प्रताप सध्या युती सरकारमध्ये मंत्री आहेत, तर तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री आहेत. तेज प्रताप यांचा ऐश्वर्याशी घटस्फोट झाला आहे, तर तेजस्वी यांचा विवाह राजश्रीशी झाला आहे.

7/9

हा लालूंचा राजकीय प्रवास होता

लालू प्रसाद यादव यांनी दोनदा बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले आहे. 1990 मध्ये ते जनता दलात असताना ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. 1997 मध्ये लालू प्रसाद यादव यांनी राष्ट्रीय जनता दल हा स्वतःचा पक्ष स्थापन केला. 2002 मध्ये, जेव्हा लालू प्रसाद यादव यांच्या पक्षाने बहुमत मिळवले तेव्हा ते राज्यसभेचे खासदार होते. त्यांनी त्यांच्या पत्नी राबडी देवी यांना मुख्यमंत्री केले. 2005पर्यंत राजद सत्तेत राहिला. 2004 मध्ये लालू प्रसाद यादव खासदार झाले. यूपीए सरकारमध्ये लालू प्रसाद यादव यांना केंद्रीय रेल्वेमंत्री बनवण्यात आले.

8/9

त्यांनी पाटण्यामध्ये राजकीय कारकिर्द सुरू केली.

लालू प्रसाद यादव यांनी विद्यार्थीदशेपासून राजकारणात प्रवेश केला. 1970 मध्ये त्यांनी पाटणा विद्यापीठातून आपल्या विद्यार्थीदशेची कारकिर्द सुरू केली. 1973 मध्ये ते पाटणा विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष झाले आणि 1974 मध्ये जेपी चळवळीत भाग घेतला. या काळात त्यांचा संपर्क जनता दलाच्या नेत्यांशी आला. लालू प्रसाद यादव यांनी 1977 ची लोकसभा निवडणूक लढवली आणि वयाच्या 29 व्या वर्षी ते खासदार झाले.

9/9

लालू यादव यांनी कायमचा ठसा उमटवला.

यानंतर लालू प्रसाद यादव यांनी मागे वळून पाहिले नाही आणि सर्व चढ-उतार असूनही त्यांनी भारतीय राजकारणावर खोलवर छाप सोडली. त्यांची भाषा, त्यांची बोलण्याची शैली आणि त्यांचा विनोद त्यांना एक अद्वितीय राजकारणी बनवत होते. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे संसदेत अनेकदा हास्य निर्माण झाले. रेल्वेमंत्री असताना, लालू प्रसाद यादव यांनी रेल्वे मंत्रालयाला नफ्यात नेले. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक प्रमुख संस्थांनी लालूंच्या कामगिरीवर संशोधनही केले. एक अनुभवी राजकारणी म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करणारे लालू प्रसाद यादव चारा घोटाळ्यात अडकले. ते सध्या जामिनावर होते.

