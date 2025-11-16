भारतातील 'या' 5 ठिकाणी अंबानी, अदानी काय, कुणीच जमीन विकत घेऊ शकत नाही; या ठिकाणांची नावे आणि कारण जाणून शॉक व्हाल
भारतातील अशी काही ठिकाणे जिथे इतर राज्यातील लोक जमीन खरेदी करु शकत नाहीत.
Land Buy Rule In India : भारतात अनेक जण मोठ्या प्रमाणात जमीनीत गुंतवणूक करतात. प्रामुख्याने एखाद्या ठिकाणी पायाभूत सोई सुविधांशी संबधीत मोठा प्रकल्प उभा राहत असेल तर त्या ठिकाणी जमीनीचे दर अचानक वाढतात. त्या परिसरात जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होतात. भारतात एखाद्या राज्यात राहाणारा व्यक्ती दुसऱ्या राज्यात देखील जमीन खरेदी करु शकतो. मात्र, भारतात अशी 5 राज्ये आहेत जिथे दुसऱ्या राज्यातील लोक जमीन खरेदी करु शकत नाहीत.