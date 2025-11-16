English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतातील 'या' 5 ठिकाणी अंबानी, अदानी काय, कुणीच जमीन विकत घेऊ शकत नाही; या ठिकाणांची नावे आणि कारण जाणून शॉक व्हाल

भारतातील अशी काही ठिकाणे जिथे इतर राज्यातील लोक जमीन खरेदी करु शकत नाहीत.  

Vanita Kamble | Nov 16, 2025, 06:55 PM IST
Land Buy Rule In India : भारतात अनेक जण मोठ्या प्रमाणात जमीनीत गुंतवणूक करतात. प्रामुख्याने एखाद्या ठिकाणी पायाभूत सोई सुविधांशी संबधीत मोठा प्रकल्प उभा राहत असेल तर त्या ठिकाणी जमीनीचे दर अचानक वाढतात. त्या परिसरात जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होतात. भारतात एखाद्या राज्यात राहाणारा व्यक्ती दुसऱ्या राज्यात देखील जमीन खरेदी करु शकतो. मात्र, भारतात अशी 5 राज्ये आहेत जिथे दुसऱ्या राज्यातील लोक जमीन खरेदी करु शकत नाहीत.   

 

भारतात एकूण 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. जम्मू आणि काश्मीरच्या पुनर्रचनेनंतर राज्यांची संख्या 28 झाली आहे. 28 राज्यांपैकी 5 राज्यांमध्ये एतर राज्यातील लोक जमीन खरेदी करु शकत नाहीत. कुणी जमीन खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.   

जम्मू आणि काश्मीर मध्ये देखील इतर राज्यातील लोकांना जमीन खरेदी करता येत नाही.   

अरुणाचल प्रदेशमध्ये, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीय समुदायांच्या मालकीच्या जमिनीचे हस्तांतरण कलम 46 अंतर्गत प्रतिबंधित आहे. तथापि, अशी जमीन मृत्युपत्राद्वारे शेजारी आणि त्याच पोलिस स्टेशन परिसरात राहणाऱ्या लोकांना हस्तांतरित केली जाऊ शकते. बाहेरील लोकांना देखील शिलाँगमध्ये मालमत्ता खरेदी करण्याची परवानगी नाही. अनेक नियम आणि कायदे ईशान्येकडील रहिवाशांना एकमेकांच्या राज्यात जमीन खरेदी करण्यापासून प्रतिबंधित करतात.

अरुणाचल प्रदेशातही, राज्याबाहेरील लोकांना मालमत्ता खरेदी करण्याची परवानगी नाही. तथापि, सरकारी परवानगीने राज्यात शेतीची जमीन हस्तांतरित केली जाऊ शकते. 1963 मध्ये राज्य बनल्यानंतर अरुणाचल प्रदेशला विशेषाधिकार म्हणून कलम 371 अ प्राप्त झाले. त्यानुसार, बाहेरील लोकांना राज्यात जमीन खरेदी करण्याची परवानगी नाही. शिवाय, मिझोराम, मेघालय आणि मणिपूरमध्येही मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित अनेक नियम आणि कायदे आहेत.  

सिक्कीममध्ये मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. सिक्कीममध्ये फक्त सिक्कीमचे लोकच जमीन खरेदी किंवा विक्री करू शकतात. संविधानाच्या कलम 371 एफ नुसार सिक्कीमला विशेष अधिकार आहेत. या कलमानुसार बाहेरील लोकांना सिक्कीममध्ये शेती जमीन किंवा मालमत्ता विकण्यास किंवा खरेदी करण्यास मनाई आहे. इतकेच नाही तर सिक्कीमच्या आदिवासी भागात फक्त आदिवासीच शेती जमीन आणि मालमत्ता खरेदी करू शकतात

कलम 118 मध्ये अशा प्रक्रिया स्थापित केल्या आहेत ज्या राज्याबाहेरील व्यक्तींना अधिकृत संमती मागितल्यानंतर हिमाचल प्रदेशात जमीन आणि मालमत्ता दोन्ही खरेदी करण्याची परवानगी देतात. येथे "जमीन" हा शब्द शेतीच्या ताब्यातील किंवा भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या जमिनीचा संदर्भ देतो. राज्याबाहेरील व्यक्तींनी जमीन खरेदीसाठी अर्ज सादर करावा लागेल, ज्यामध्ये ते जमीन कोणत्या उद्देशाने खरेदी करत आहेत हे नमूद करावे लागेल. अर्जदाराने प्रदान केलेल्या सर्व माहितीची पडताळणी आणि पडताळणी केल्यानंतर राज्य सरकार निर्णय घेते. 1972 च्या जमीन कायद्याच्या कलम 118 लागू झाल्यानंतर हिमाचल प्रदेशात बारी लोकांना जमीन खरेदी करण्यावर बंदी लागू झाली.

हिमाचल प्रदेश हे अशा राज्यांपैकी एक आहे जिथे बाहेरील लोकांकडून जमीन खरेदीवर निर्बंध आहेत. इतर राज्यातील रहिवाशांना हिमाचल प्रदेशातील डोंगराळ भागात मालमत्ता खरेदी करण्याची परवानगी नाही. 1972 च्या जमीन कायद्याच्या कलम 118 अंमलात आल्यानंतर हे निर्बंध लादण्यात आले. हिमाचल प्रदेश भाडेपट्टा आणि जमीन सुधारणा कायद्याच्या कलम ११८ नुसार, कोणताही बिगर-शेतकरी किंवा बाहेरील राज्यातील रहिवासी हिमाचल प्रदेशात शेतीची जमीन खरेदी करू शकत नाही. शिवाय, स्थानिक रहिवासी मृत्युपत्राद्वारे बाहेरील लोकांना जमीन हस्तांतरित करू शकत नाहीत.  

उत्तराखंड हे एकमेव राज्य नाही जिथे बाहेरील राज्यातील लोक जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. यामध्ये देशभरातील इतर अनेक राज्यांचा समावेश आहे.

2003 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी यांनी प्रथम जमीन कायद्यात सुधारणा केली, ज्यामुळे इतर राज्यातील लोकांना डोंगराळ भागात 500 चौरस मीटरपर्यंत जमीन खरेदी करण्याची परवानगी मिळाली. नंतर, माजी मुख्यमंत्री बीसी खंडुरी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने ही मर्यादा 250 चौरस मीटरपर्यंत कमी केली.   

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचे सरकार जमीन कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी करत आहे. या सुधारणांमुळे इतर राज्यातील लोकांना उत्तराखंडमध्ये जमीन खरेदी करणे कठीण होईल असे वृत्त आहे. 

महाराष्ट्रा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तसेच दक्षिणेकडील विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार होतात. मात्र, भारतात अशी 5 राज्य आहेत जिथे इतर राज्यातील लोकांना जमीनी विकता येत नाहीत.  

