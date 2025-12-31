English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • प्रवासाचा लास्ट मिनिट प्लान? आता ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वीही काढू शकता तिकीट; काय आहे Indian Railway ची सुविधा?

प्रवासाचा लास्ट मिनिट प्लान? आता ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वीही काढू शकता तिकीट; काय आहे Indian Railway ची सुविधा?

Indian Railway :  अखेरच्या 30 मिनिटांमध्येही काढू शकता Train Ticket; काय आहे Indian Railway ची सुविधा? प्रवासाच्या लास्ट मिनिट प्लानची चिंताच नको!  

Sayali Patil | Dec 31, 2025, 01:11 PM IST
twitter
1/8

प्रवासाची हमी

Travel Plans Indian Railways Ticket Booking 30 Minutes Before journey

Indian Railway :  देशाच्या कानाकोपऱ्यात प्रवाशांना सुकर प्रवासाची हमी देत अतिशय किफायतशीर दरात प्रवासाची सुविधा देणाऱ्या रेल्वेनं आता पुन्हा एकदा कमाल केली आहे. ज्यामध्ये प्रवासाच्या काही मिनिटांपूर्वीसुद्धा रेल्वेचं तिकीट काढता येत आहे. 

twitter
2/8

रेल्वेनं प्रवास

Travel Plans Indian Railways Ticket Booking 30 Minutes Before journey

भारतामध्ये रेल्वेनं प्रवास करण्याला अनेकांचच प्राधान्य असतं. अशा या रेल्वे विभागाकडून लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी प्रवाशांना अनुसरून रेल्वे सातत्यानं काही सुविधा लागू करत असते. यातच आता सुट्ट्यांच्या दिवसांमध्ये तिकीटांची पंचाईत होऊ नये यासाठीही रेल्वेनं अशीच एक सुविधा सुरू केली आहे.   

twitter
3/8

करंट बुकिंग

Travel Plans Indian Railways Ticket Booking 30 Minutes Before journey

तिकीटांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी भारतीय रेल्वे विभागाकडून 'करंट बुकिंग' किंवा 'करंट अवेलेबलिटी' नावानं एक सुविधा पुरवण्यात येत आहे.   

twitter
4/8

वेळापत्रक

Travel Plans Indian Railways Ticket Booking 30 Minutes Before journey

रेल्वेच्या या सुविधेअंतर्गत ज्या प्रवाशांना त्यांची ट्रेन पकडणं अशक्य असतं, पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार रेल्वेनुसार तिकीट काढता येत नाही आणि अखेरच्या क्षणी प्रवासाचा बेत असणाऱ्यांना फायदा होणार आहे. 

twitter
5/8

अंतिम प्रवासी यादी

Travel Plans Indian Railways Ticket Booking 30 Minutes Before journey

Current booking या सुविधेअंतर्गत रेल्वे सुटण्याच्या चार तासांपूर्वी प्रवाशांना तिकीट बुक करता येणार आहे. ट्रेनची अंतिम प्रवासी यादी तयार होण्यापूर्वीपर्यंत तिकीट काढणं शक्य होणार आहे. सहसा ही यादी ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटं आधी तयार होते. त्यामुळं ट्रेन सुटायच्या अर्धा तास आधीसुद्धा तिकीट काढता येणार असल्यानं प्रवाशांना हा मोठा दिलासा असेल. 

twitter
6/8

तिकीट

Travel Plans Indian Railways Ticket Booking 30 Minutes Before journey

वरील सुविधेअंतर्गत दोन पद्धतींनी प्रवासी तिकीट काढू शकणार आहे. ज्यामध्ये IRCTC website किंवा IRCTC App च्या माध्मयातून आणि थेट रेल्वे स्थानकाच्या तिकीट खिडकीवरून प्रवाशांना आरक्षण करता येणार आहे.

twitter
7/8

आसनक्षमता

Travel Plans Indian Railways Ticket Booking 30 Minutes Before journey

रेल्वेच्या आसनक्षमतेची माहिती availability checks च्या माध्यमातून कशळणार असून,  “Current Available” श्रेणीत तिकीटं उपलब्ध दाखवल्या, तिकीट उपलब्ध आहे असं समजावं. तात्काळ तिकीटांप्रमाणं इथं कोणताही वाढीव दर नसून, नियमित दरानंच तिकीटविक्री केली जाणार आहे. 

twitter
8/8

करंट बुकींग

Travel Plans Indian Railways Ticket Booking 30 Minutes Before journey

करंट बुकींगच्या सुविधेमुळं प्रवाशांना आता Confirm तिकीटासाठी आणि वेटिंग लिस्टसाठी ताटकळण्याची गरज नसून, याचा थेट फायदा रेल्वेलाही होणार आहे हे नक्की. 

twitter
पुढील
अल्बम

न्यू इयर पार्टीला काय बनवायचं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, ट्राय करा या काही सोप्या रेसिपी

पुढील अल्बम

न्यू इयर पार्टीला काय बनवायचं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, ट्राय करा या काही सोप्या रेसिपी

न्यू इयर पार्टीला काय बनवायचं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, ट्राय करा या काही सोप्या रेसिपी

न्यू इयर पार्टीला काय बनवायचं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, ट्राय करा या काही सोप्या रेसिपी 9
सूर्यकुमार यादववर केलेल्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेली खुशी मुखर्जी आहे तरी कोण? अनेकदा होते ट्रोल

सूर्यकुमार यादववर केलेल्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेली खुशी मुखर्जी आहे तरी कोण? अनेकदा होते ट्रोल

सूर्यकुमार यादववर केलेल्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेली खुशी मुखर्जी आहे तरी कोण? अनेकदा होते ट्रोल 10
कोणाविरुद्ध कोण? कोणासोबत कोण? युती, आघाड्यांची कॉम्बिनेशन पाहून &#039;मग विरोधात कोण?&#039; असा प्रश्न पडेल

कोणाविरुद्ध कोण? कोणासोबत कोण? युती, आघाड्यांची कॉम्बिनेशन पाहून 'मग विरोधात कोण?' असा प्रश्न पडेल

कोणाविरुद्ध कोण? कोणासोबत कोण? युती, आघाड्यांची कॉम्बिनेशन पाहून 'मग विरोधात कोण?' असा प्रश्न पडेल 12
तब्बल 125 शतकं ठोकणारा 17 वर्षांचा तरुण फलंदाज, U19 वर्ल्डकपमध्ये माजवणार हाहाकार! वडिलांनी उघड केलं यशाचं गुपित

तब्बल 125 शतकं ठोकणारा 17 वर्षांचा तरुण फलंदाज, U19 वर्ल्डकपमध्ये माजवणार हाहाकार! वडिलांनी उघड केलं यशाचं गुपित

तब्बल 125 शतकं ठोकणारा 17 वर्षांचा तरुण फलंदाज, U19 वर्ल्डकपमध्ये माजवणार हाहाकार! वडिलांनी उघड केलं यशाचं गुपित 9