प्रवासाचा लास्ट मिनिट प्लान? आता ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वीही काढू शकता तिकीट; काय आहे Indian Railway ची सुविधा?
Sayali Patil | Dec 31, 2025, 01:11 PM IST
प्रवासाची हमी
रेल्वेनं प्रवास
करंट बुकिंग
वेळापत्रक
अंतिम प्रवासी यादी
Current booking या सुविधेअंतर्गत रेल्वे सुटण्याच्या चार तासांपूर्वी प्रवाशांना तिकीट बुक करता येणार आहे. ट्रेनची अंतिम प्रवासी यादी तयार होण्यापूर्वीपर्यंत तिकीट काढणं शक्य होणार आहे. सहसा ही यादी ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटं आधी तयार होते. त्यामुळं ट्रेन सुटायच्या अर्धा तास आधीसुद्धा तिकीट काढता येणार असल्यानं प्रवाशांना हा मोठा दिलासा असेल.
तिकीट
