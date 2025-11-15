English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लग्नसराई! मंगळसूत्राची युनिक आणि पारंपरिक टच असलेल्या खास डिझाइन, एकदा फोटो पाहाच

Latest Mangalsutra Designs: ऐन लग्नसाराईच्या काळात कोणत्या डिझाइनचं मंगळसूत्र घ्यावं, हेच नक्की झालं नाही का? जर तुम्हाला एखाद्या खास डिझाइनचे मंगळसूत्र घालायचे असेल तर, आघाडीच्या अभिनेत्रींनी घातल्यामुळे चर्चेचा विषय ठरलेले ट्रेडी मंगळसूत्र ट्राय करा.  

Nov 15, 2025, 12:39 PM IST
मंगळसूत्र हे सर्व भारतीय विवाहित महिलेकडे असलेलं एक अतिशय महत्त्वाचं आभूषण आहे. मंगळसूत्रात काळे मणी आवश्यक असतात पण वेगवेगळे आणि आकर्षक प्रकारचे पेंडन आपण आपल्या इच्छेनूसार घालू शकतो. ऐन लग्नसाराईच्या काळात फेशनेबल आणि साजेसा मंगळसूत्र घालायचा असेल तर बॉलिवूडमधील या नववधूंचे आकर्षक मंगळसूत्र एकदा पाहाच     

आजकाल, दागिने पारंपारिक आणि आधुनिक दोन्ही पद्धतीचे असले पाहिजेत हे लक्षात घेऊन मंगळसूत्र आपण आपल्या इच्छेप्रमाणे तयार करुन घेऊ शकतो.    

जर तुम्हाला लग्नात जाडे भरडे मंगळसूत्र घालायचे नसतील तर, तुम्ही फक्त हिऱ्यांचा गुच्छ आणि काळ्या मण्यांची सर असलेला सोन्याच्या पातळ तारेने तयार केलेला मंगळसूत्र घालू शकता. अभिनेत्री प्रियांका चोप्राने घातल्यापासून ही डिझाइन बरीच प्रसिद्ध झाली.  

तुम्ही लग्नासाठी, लग्नानंतर किंवा रोज घालण्यासाठीही दीपिका पादूकोणने घातलेला मंगळसूत्र ट्राय करु शकता. हा मंगळसूत्र खूप बारीक असला तरी पण खूप खुलून दिसतो.   

अभिनेत्री सोनम कपूरने घातलेला मंगळसूत्र तर खूपच हटके आहे. सोनम कपूरने आनंद आहुजाशी लग्न केल्यानंतर या प्रकारचे मंगळसूत्र ट्रेंडमध्ये आले. अभिनेत्रीने तिच्या आणि तिच्या नवऱ्याच्या राशीचे चिन्ह हिऱ्याने बनवून घेतले होते तुम्हीदेखील हा ट्रेड फॉलो करु शकता आणि एकदम क्लासी दिसू  शकता.  

अभिनेत्री कियारा आडवानीने घातलेला मंगळसूत्रदेखली काही कमी नाही. खूपच साध्या आणि नव्या डिझाइनमध्ये तयार केलेला हा मंगळसूत्र तुम्हाला नक्की आवडेल.  

बॉलिवूडची आणखीन एक स्टाइलिश अभिनेत्री म्हणजे सोनाक्षी सिन्हा. तिच्या मंगळसूत्राची डिझाइनदेखील खूप चर्चेत असून हा मंगळसूत्र दोन पद्धनीने घालता येतो.   

बॉलिवूडमधील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक असलेली कतरिना कैफ अलिकडेच आई झाली आहे पण तिने लग्नात घातलेला मंगळसूत्र आजही नववधूंची पहिली पसंतच असतो.

