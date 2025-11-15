लग्नसराई! मंगळसूत्राची युनिक आणि पारंपरिक टच असलेल्या खास डिझाइन, एकदा फोटो पाहाच
Latest Mangalsutra Designs: ऐन लग्नसाराईच्या काळात कोणत्या डिझाइनचं मंगळसूत्र घ्यावं, हेच नक्की झालं नाही का? जर तुम्हाला एखाद्या खास डिझाइनचे मंगळसूत्र घालायचे असेल तर, आघाडीच्या अभिनेत्रींनी घातल्यामुळे चर्चेचा विषय ठरलेले ट्रेडी मंगळसूत्र ट्राय करा.
मंगळसूत्र हे सर्व भारतीय विवाहित महिलेकडे असलेलं एक अतिशय महत्त्वाचं आभूषण आहे. मंगळसूत्रात काळे मणी आवश्यक असतात पण वेगवेगळे आणि आकर्षक प्रकारचे पेंडन आपण आपल्या इच्छेनूसार घालू शकतो. ऐन लग्नसाराईच्या काळात फेशनेबल आणि साजेसा मंगळसूत्र घालायचा असेल तर बॉलिवूडमधील या नववधूंचे आकर्षक मंगळसूत्र एकदा पाहाच
