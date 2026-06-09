Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /7.86 एकर जमीन नावावर होताच नातवाने अजीचा छळ सुरु केला पण...; महाराष्ट्रात ऐतिहासिक निर्णय

7.86 एकर जमीन नावावर होताच नातवाने अजीचा छळ सुरु केला पण...; महाराष्ट्रात ऐतिहासिक निर्णय

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 09, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:40 PM IST

Law News Old People Rights: वयस्कर व्यक्तींच्या अधिकारांसंदर्भात महाराष्ट्र एक मोठा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून हे प्रकरण सर्वांसाठी एक धडा असल्याचं सांगितलं जात आहे. नक्की घडलं काय जाणून घ्या...

oldpeoplerights1/8

जमीन नावावर होताच नातवाने छळ सुरु केला पण....

आजीची 7.86 एकर जमीन नावावर होताच नातवाने छळ सुरु केला पण प्रशासनाने... महाराष्ट्रामध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. नक्की या आजीसोबत काय घडलंय जाणून घ्या...

oldpeoplerights2/8

न्यायासाठी थेट प्रशासनाकडे धाव घ्यावी लागली

जमीन हवी... मालमत्ता हवी... पण वृद्ध आजीचा सांभाळ करायचा कोण ? विश्वासाने नातू आणि पणतूच्या नावावर जमीन करून दिल्यानंतर एका आजीबाईंच्या आयुष्यात असा काही प्रसंग आला की त्यांना न्यायासाठी थेट प्रशासनाकडे धाव घ्यावी लागली. अखेर या लढाईत कोण जिंकलं? आणि या निर्णयातून समाजाला कोणता मोठा संदेश मिळालाय पाहूयात या ZEE 24 तास च्या विशेष रिपोर्टमधून.... (फोटो प्रातिनिधिक, एआयवरुन साभार)

oldpeoplerights3/8

तब्बल 3 हेक्टर 18 आर जमीन नोंदणीकृत बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतरित केली

लातूर तालुक्यातील कारसा येथील या आहेत हौसाबाई लहाडे... या आजीबाईने वृद्धापकाळात आपला सांभाळ होईल, या अपेक्षेने आपल्या नातू आणि पणतूच्या नावावर तब्बल 3 हेक्टर 18 आर जमीन (म्हणजेच 7.86 एकर जमीन) नोंदणीकृत बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतरित केली होती. येथे जमीनीचा दर 4 लाख ते 15 लाख रुपये एकर इतका आहे. म्हणजेच ही जमीन कोट्यवधी रुपयांची आहे.

oldpeoplerights4/8

देखभाल केली जाईल अशी अपेक्षा होती, मात्र...

जमीन मिळाल्यानंतर नातू आणि पणतूकडून आपली देखभाल केली जाईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र कालांतराने परिस्थिती बदलली. ज्यांच्यावर विश्वास ठेवून मालमत्ता दिली, त्यांच्याकडूनच अपेक्षित आधार आणि सांभाळ मिळत नसल्याची भावना आजीबाईंच्या मनात निर्माण झाली. अखेर हा वाद प्रशासनापर्यंत पोहोचला आणि आजीबाईंनी न्यायासाठी दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. 

 

oldpeoplerights5/8

कागदपत्रे, पुरावे आणि युक्तिवाद तपासण्यात आले

प्रकरण उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नन्हे-विरोळे तथा ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणासमोर पोहोचल्यानंतर याची सविस्तर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी दोन्ही बाजूंकडील कागदपत्रे, पुरावे आणि युक्तिवाद तपासण्यात आले. सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीची अपेक्षित जबाबदारी पार पाडली गेली नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायाधिकरणाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. (फोटो प्रातिनिधिक, एआयवरुन साभार)

 

oldpeoplerights6/8

जमीन पुन्हा आजीबाईंच्या नावावर करण्याचा मार्ग मोकळा

हौसाबाई लहाडे यांनी नातू आणि पणतूच्या नावावर केलेले नोंदणीकृत बक्षीसपत्र तसेच त्याआधारे झालेला फेरफार रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. यामुळे संबंधित जमीन पुन्हा आजीबाईंच्या नावावर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या प्रकरणात केवळ बक्षीसपत्र आणि फेरफार रद्द करण्यात आले नाहीत, तर संबंधित जमिनीवर घेतलेले शासकीय लाभ आणि अनुदानही नियमानुसार परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

 

oldpeoplerights7/8

ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांबाबत हा निकाल महत्त्वाचा

विशेष म्हणजे, आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2007 अंतर्गत वृद्धांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय देण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांबाबत हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे. 

oldpeoplerights8/8

आजीला सांभाळणार कोण? या प्रश्नाचे उत्तर आता...

जमीन, मालमत्ता आणि वारसा यापेक्षा माणुसकी आणि जबाबदारी मोठी असते, याची आठवण करून देणारे हे प्रकरण आहे. ज्यांच्यावर विश्वास ठेवून आयुष्यभराची कमाई दिली, त्यांच्याच विरोधात न्यायासाठी लढण्याची वेळ एका आजीबाईंवर आली. मात्र अखेर कायद्याने त्यांना न्याय दिला. त्यामुळे "आजीला सांभाळणार कोण?" या प्रश्नाचे उत्तर आता केवळ कुटुंबालाच नव्हे, तर संपूर्ण समाजालाही शोधावे लागणार आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक एआय आणि फ्रीपिकवरुन साभार)

TAGS:
Law News
Old People Rights

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
एकनाथ शिंदे नाराज? मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली नाराजी? फडणवीसांनी थेट फोन फिरवला..
Gokul Geete8 min ago
2
HDFC BANK47 min ago
3
Somali referee1 hr ago
4
T-Shirt1 hr ago
5
Maharashtra Cabinet1 hr ago