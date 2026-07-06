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कार पाण्यात अडकलीये, झाडाची फांदी पडून नुकसान झाले? घाबरू नका, असा मिळवा विमा!

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 06, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:03 PM IST

राज्यात मुसळधार पाऊस बरसत आहे. ठिकठिकाणी पडझडीच्या घटना घडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचून वाहनं अडकली आहे. त्यामुळं जनजीवन विस्कळित झाले आहे. 

जून महिन्यात पावसाने ओढ दिल्यानंतर आता जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात पावसाने चांगला जोर धरला आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रासह मध्य महाराष्ट्रात पावसानं हाहाकार माजवला आहे. ठिकठिकाणी दरड कोसळल्याने महामार्ग बंद झाले आहेत. 

 

Learn how to claim car insurance for monsoon damage1/7

कार पाण्यात अडकलीये, झाडाची फांदी पडून नुकसान झाले? घाबरू नका, असा मिळवा विमा!

राज्यातील महत्त्वाच्या महामार्गांवर दरड कोसळल्याने व पाणी साचल्यामुळं महामार्ग बंद झाले आहेत.  तर साचलेल्या पाण्यात वाहन चालकांना वाट काढावी लागत आहे. जर तुमचीदेखील कार पाण्यात अडकून पडली असेल तर अजिबात टेन्शन घेऊ नका? आम्ही तुम्हाला काही सोप्या टिप्स सांगणार आहोत. तसंच, पाण्यात कार बंद पडल्यानंतर विमा मिळतो या याचंही उत्तर देणार आहोत. 

 

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पावसाच्या पाण्यात कार अडकली असेल किंवा कारवर झाड कोसळलं असेल तर तुम्ही विम्यासाठी अर्ज करु शकता. पण तुमच्या विमा पॉलिसीच्या प्रकारावर आणि तुम्ही घेतलेल्या अॅड ऑन्सवर विमा मिळणार का हे अवलंबून असते. 

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सोसाट्याचा वारा किंवा मुसळधार पावसामुळं कारवर झाड पडल्यास किंवा फांदी पडल्यास, भिंत कोसळल्यास विम्यातून नुकसानभरपाई मिळू शकते. 

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विम्याची भरपाई मिळण्यसाठी तुमच्याकडे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह किंवा ओन डॅमेज (Own Damage) पॉलिसी असणे आवश्यक आहे。 जर तुमच्याकडे फक्त 'थर्ड पार्टी' विमा असेल, तर झाड पडल्याने कारचे झालेले नुकसान विम्यातून भरून मिळत नाही

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तसंच, पुराच्या पाण्यात कार अडकल्यास किंवा खराब झाल्यास आतील सीट, डॅशबोर्ड किंवा इलेक्ट्रिकल पार्ट्सच्या नुकसानासाठी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी अंतर्गत क्लेम मिळतो

 

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पाण्यात कार अडकल्यानंतर किंवा बंद पडल्यानंतर जर तुम्ही पुन्हा चालू (Self/Start) करण्याचा प्रयत्न केला, तर इंजिनमध्ये पाणी जाऊन 'हायड्रोस्टॅटिक लॉक' (Hydrostatic Lock) होते。 हा ड्रायव्हरचा निष्काळजीपणा मानून विमा कंपन्या इंजिनच्या नुकसानाचे क्लेम नाकारू शकतात。

क्लेम करताना काय काळजी घ्याल7/7

क्लेम करताना काय काळजी घ्याल

गाडी स्टार्ट करू नका: पाणी साचलेल्या ठिकाणी किंवा पाण्यात गाडी बंद पडल्यास अजिबात स्टार्ट करू नका。

फोटो आणि व्हिडिओ काढा: गाडी हलवण्यापूर्वी किंवा दुरुस्तीला टाकण्यापूर्वी पुरावा म्हणून प्रत्येक कोनातून नुकसानाचे स्पष्ट फोटो आणि व्हिडिओ काढून घ्या。

विमा कंपनीला त्वरित कळवा: घटनेच्या 48 तासांच्या आत तुमच्या विमा कंपनीला किंवा एजंटला अपघाताची माहिती द्या

टोइंग सर्व्हिसचा वापर करा: कार स्वतः ओढत नेण्यापेक्षा अधिकृत टोइंग क्रेनच्या (Towing Service) मदतीने थेट अधिकृत सर्व्हिस सेंटरला पाठवा

TAGS:
Car Insurance Claim in rain
car insurance for monsoon damage
Car insurance claim in rain in india
Maharashtra Monsoon
Maharashtra Rain Update

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