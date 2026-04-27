Leave Rules Guide: किती सुट्ट्या तुमच्या हक्काच्या? ज्या कंपनीने तुम्हाला द्यायलाच हव्या? आजच बॉसला सांगा!

Leave Rules Guide: अनेक कंपन्या कर्च भारतात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मुख्यत्वे तीन प्रकारच्या सुट्ट्या असतात. प्रासंगिक रजा , आजारपणाची रजा आणि हक्काची रजा या सुट्ट्या तुमच्या हक्काच्या असतात. याबद्दल जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Apr 27, 2026, 03:38 PM IST
प्रासंगिक रजा

ही रजा अचानक उद्भवणाऱ्या वैयक्तिक कामांसाठी वापरली जाते. साधारणपणे एका वर्षात ७ ते १५ दिवसांच्या CL मिळतात. या सुट्ट्या वर्षाच्या शेवटी शिल्लक राहिल्या तर त्या रद्द होतात, पुढील वर्षात ओढता येत नाहीत.

आजारपणाची रजा

कर्मचारी आजारी पडल्यास या रजेचा वापर करू शकतो. बहुतांश कंपन्यांमध्ये वर्षाला १० ते १२ आजारपणाच्या सुट्ट्या मिळतात. दीर्घ आजारपणात डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते.

हक्काची रजा

याला 'प्रिव्हिलेज लीव्ह' (PL) असेही म्हणतात. कर्मचाऱ्याने ठराविक दिवस काम केल्यानंतर या सुट्ट्या त्याच्या खात्यात जमा होतात. वर्षाला साधारणपणे १५ ते ३० दिवस हक्काच्या रजा मिळू शकतात.

रजा साठवण्याची सोय

हक्काच्या रजा (EL) वर्षाच्या शेवटी शिल्लक राहिल्यास त्या पुढच्या वर्षात जोडल्या जातात. ठराविक मर्यादेपर्यंत या सुट्ट्या साठवता येतात आणि नोकरी सोडताना किंवा निवृत्तीच्या वेळी या बदल्यात पैसे (Encasement) मिळवता येतात.

प्रसूती रजा

महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मातृत्व लाभ कायद्यांतर्गत २६ आठवड्यांची (सुमारे ६ महिने) पगारी रजा मिळण्याचा अधिकार आहे. ही रजा पहिल्या दोन मुलांसाठी लागू असते.

पितृत्व रजा

अनेक खाजगी आणि सरकारी कंपन्या आता पुरुष कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलाच्या जन्मानंतर १५ दिवसांपर्यंतची पितृत्व रजा देतात, जेणेकरून ते कुटुंबाची काळजी घेऊ शकतील.

साप्ताहिक सुट्टी

कामगार कायद्यानुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून किमान एक दिवस सुट्टी मिळणे बंधनकारक आहे. सामान्यतः ही सुट्टी रविवारी असते, पण कामाच्या स्वरूपानुसार ती बदलू शकते.

सार्वजनिक सुट्ट्या

राष्ट्रीय सण (२६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर) आणि प्रादेशिक सणांनुसार कंपन्यांना वर्षाला ठराविक सार्वजनिक सुट्ट्या देणे अनिवार्य असते.

विनावेतन रजा

जर कर्मचाऱ्याच्या सर्व हक्काच्या सुट्ट्या संपल्या असतील आणि तरीही त्याला रजा हवी असेल, तर कंपनी 'विनावेतन रजा' मंजूर करू शकते. या काळात कामाचे पैसे कापले जातात.

कंपनीसाठी बंधनकारक

या नियमांचे पालन करणे प्रत्येक कंपनीसाठी बंधनकारक असते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे कामाचे आणि वैयक्तिक आयुष्याचे संतुलन (Work-Life Balance) राखले जाते.

