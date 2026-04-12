आशा भोसले यांची सदाबहार अविस्मरणीय गाणी, जी आजही लोकांच्या मनात खोलवर रूजली आहेत

Asha Bhosle Death: भारतीय संगीतसृष्टीतील दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचे आज निधन झाले. यावेळी आदरांजली म्हणून त्यांनी गायलेल्या अशा काही गाण्यांबद्दल जाणून घ्या, जी आजच्या नव्या पिढीच्या मनातही घर करून आहेत.   

Manali Sagvekar | Apr 12, 2026, 02:38 PM IST
आशा भोसले यांची सदाबहार गाणी

Legendary Singer Asha Bhosle Top Songs: ज्येष्ठ गायिक आशा भोसले यांचे 92 व्या वर्षी निधन दुर्दैवी निधन झाले. संगीतसृष्टीने आज आणखी एक दिग्गज हिरा गमावला आहे. त्यांना रविवारी मुंबईतील ब्रीज कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्यांचे अवयव निकामी झाल्याने त्यांचे निधन झाले. आणि त्यांनी ब्रीज कँडी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. आशा भोसले यांनी 1940 च्या दशकापासून थेट 21 शतकापर्यंत संपू्र्ण संगीतसृष्टी गाजवली. त्यांनी 20 पेक्षा जास्त भाषांमध्ये तब्बल 12 हजारहून अधिक गाणी रेकॉर्ड केली. आज त्यांच्या स्मरणार्थ त्यांनी गायलेल्या काही सर्वोत्कृष्ट, अजरामर गाण्यांबद्दल जाणून घेऊया. जी गाणी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्याच मनात घर करून आहेत.   

सदाबहार गाणी

चुरा लिया है तुमने जो दिल को दिग्गज गायिका आशा भोसले यांनी एका मधुर चालीवर सादर केलेले हे रॉमँटिक गाणे आजही सदाबहार आहे.   

कॅबरे गाण्यांना एक नवीन ओळख

तसेच पिया तू अब तो आजा या त्यांच्या उत्साही गाण्याने कॅबरे गाण्यांना एक नवीन ओळख दिली. त्यांच्या खेळकर आवाजाने हे गाणे बॉलिवूडमधील संगीतसृष्टीसाठी अविस्मरणीय बनले.   

गझल

आशा भोसले यांनी त्यांच्या काळात अनेक अशी गाणी गायली ज्यांचे शब्द आणि सूर आजही मनावर तितकाच प्रभाव टाकतात, त्यातीलच काही गझल म्हणजे 'दिल चीज क्या है', 'इन आँखों की मस्ती', 'आजे जाने ना ज़िद ना करो', 'किसी नजर को तेरा'. यांसारख्या अनेक गझलही त्यांनी संगीतसृष्टीला दिल्या ज्या आजही चाहत्यांच्या मनात घर करून आहे.   

रोमँटिक गाणी

आशा ताईंनी गायलेली 'एक मैं और एक तू', 'ओ मेरे सोना रे', 'अभी ना जाओ छोडकर', 'जाने जां ढूँढता फिर रहा' अशी अनेक रोमँटिक गाणी आजच्या नव्या काळाच्या प्रेमीयुगलांच्या ओठांवर असतात.   

आजा आजा मै हूं प्यार तेरा

'हंगामा होगया', प्यार करने वाले', 'ये मेरा दिल', 'दम मारो दम', 'आजा आजा मै हूं प्यार तेरा' ही गाणी आजही प्रत्येक कार्यक्रमात किंवा क्लबमध्येही वाजवली जातात.   

तरुणाईकडूनही मोठ्या प्रमाणात पसंती

त्यांनी गायलेली जुनी गाणी आजही चित्रपटांमध्ये वापरली जातात. जी आजच्या पिढीतील तरुणाईकडूनही मोठ्या प्रमाणात पसंत केली जातात.   

अजरामर गाणी

आशा ताई आज या संगीतसृष्टीला सोडून गेल्या असतील तरी, त्यांनी गायलेली सदाबहार, अजरामर गाणी पिढ्यान् पिढ्या सर्वांच्या मनात घर करून राहतील.   

Zanai Bhosle: कोण आहे जनाई भोसले कोण आहे? आशा भोसलेंशी आहे खास नातं

Zanai Bhosle: कोण आहे जनाई भोसले कोण आहे? आशा भोसलेंशी आहे खास नातं 12
"नातेवाईकांनी माझा विनयभंग..." प्रसिद्ध नृत्यांगना-अभिनेत्रीने केलं धक्कादायक सत्य उघड 10
Birthday Special: 1 ते 11 या प्रत्येक क्रमांकावर फलंदाजी करणारे एकमेव भारतीय क्रिकेटपटू, पहिल्या कसोटी विजयाचे श्रेय याच खेळाडूला 8
दुप्पट पैसा कमावण्याचा राजमार्ग! प्रॉपर्टीमध्ये बिनधास्त करा गुंतवणूक; 'या' 7 शहरांना आहे सर्वाधिक पसंती, मुंबई कितव्या क्रमांकावर? 8