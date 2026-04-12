आशा भोसले यांची सदाबहार अविस्मरणीय गाणी, जी आजही लोकांच्या मनात खोलवर रूजली आहेत

Asha Bhosle Death: भारतीय संगीतसृष्टीतील दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचे आज निधन झाले. यावेळी आदरांजली म्हणून त्यांनी गायलेल्या अशा काही गाण्यांबद्दल जाणून घ्या, जी आजच्या नव्या पिढीच्या मनातही घर करून आहेत.
Manali Sagvekar | Apr 12, 2026, 02:38 PM IST
1/8
आशा भोसले यांची सदाबहार गाणी
Legendary Singer Asha Bhosle Top Songs: ज्येष्ठ गायिक आशा भोसले यांचे 92 व्या वर्षी निधन दुर्दैवी निधन झाले. संगीतसृष्टीने आज आणखी एक दिग्गज हिरा गमावला आहे. त्यांना रविवारी मुंबईतील ब्रीज कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्यांचे अवयव निकामी झाल्याने त्यांचे निधन झाले. आणि त्यांनी ब्रीज कँडी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. आशा भोसले यांनी 1940 च्या दशकापासून थेट 21 शतकापर्यंत संपू्र्ण संगीतसृष्टी गाजवली. त्यांनी 20 पेक्षा जास्त भाषांमध्ये तब्बल 12 हजारहून अधिक गाणी रेकॉर्ड केली. आज त्यांच्या स्मरणार्थ त्यांनी गायलेल्या काही सर्वोत्कृष्ट, अजरामर गाण्यांबद्दल जाणून घेऊया. जी गाणी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्याच मनात घर करून आहेत.
2/8
सदाबहार गाणी
3/8
कॅबरे गाण्यांना एक नवीन ओळख
4/8
गझल
आशा भोसले यांनी त्यांच्या काळात अनेक अशी गाणी गायली ज्यांचे शब्द आणि सूर आजही मनावर तितकाच प्रभाव टाकतात, त्यातीलच काही गझल म्हणजे 'दिल चीज क्या है', 'इन आँखों की मस्ती', 'आजे जाने ना ज़िद ना करो', 'किसी नजर को तेरा'. यांसारख्या अनेक गझलही त्यांनी संगीतसृष्टीला दिल्या ज्या आजही चाहत्यांच्या मनात घर करून आहे.
5/8
रोमँटिक गाणी
6/8
आजा आजा मै हूं प्यार तेरा
7/8