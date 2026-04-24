जर्मनीत किती रुपयाला मिळते 1 किलो डाळ, किंमत ऐकून चक्रावून जाल

Germany Dal Rice Shocking Price : जर्मनीला देशातील सर्वात श्रीमंत आणि विकसित देशांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. मात्र याच जर्मनीत रोजच्या वापरातील डाळ किंवा तांदळाचा दर ऐकाल तर तुम्हाला पण आश्चर्याचा धक्का बसेल. या श्रीमंत देशात किती आहे डाळ आणि तांदळाची किंमत?

Dakshata Thasale | Apr 24, 2026, 06:15 PM IST
आहारात सर्वाधिक आवश्यक

भारतात दररोजच्या वापरातील रेशन ते भाज्यांपर्यंत सगळ्यांचे दर वेळोवेळी कमी किंवा जास्त होत असतात. कारण किचनमधील सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे डाळ आहे. ही डाळ कोणत्याही स्वरुपात तुम्ही खाऊ शकता. 

जर्मनीत डाळ-तांदळाचा दर

मात्र भारत सोडून इतर अमीर देशांच्या यादीत जर्मनीचा देखील सहभाग आहे. डाळ आणि तांदळाचा जर्मनीत दर काय आहे. म्हणजे जर्मनीत तांदूळ आणि डाळ किती रुपये किलोला मिळते. 

दर ऐकून थक्क व्हाल

जर्मनीतील डाळ आणि तांदळाचे दर ऐकून तुम्हाला धक्काच बसेल. जर्मनीतल तांदळाचे दर 440 रुपये किलो आहे. तांदूळ हा सर्वसामान्यांपासून ते अगदी श्रीमंत व्यक्तींपर्यंत सगळ्यांच्याच ताटातील महत्त्वाचा पदार्थ आहे. 

1 किलो तांदळाचा दर

रिपोर्टनुसार,असा दावा केला जातो की, जर्मनीत 1 किलोला तांदळाची किंमत 2.09 युरोपर्यंत आहे. तसेच बासमती तांदळाची किंमत ही 3.50-4 युरोपर्यंत आहे. 

1 युरो म्हणजे किती रुपये

मिळालेल्या माहितीनुसार, एक युरोची किंमत 110 रुपयांच्या आसपास आहे. जर्मनीमध्ये तांदळाचे दर हे गगनाला भिडत आहे. त्यामुळे एक किलो तांदूळ जवळपास 500 रुपयांच्या आसपास आहे.   

बासमती तांदळाची किंमत

बासमती तांदळासोबत जर्मनीत इम्पोर्टेंड ब्रँडचे तांदूळ घेतले जातात. त्याची किंमत 2-6 युरो म्हणजे जवळपास 220 रुपये ते 660 रुपये इतके दर आहेत. क्वालिटीप्रमाणे तांदळाची किंमत वर-खाली होत असते. 

डाळीची किंमत थक्क करणारी

 जर्मनीत 1 किलो डाळीची किंमक जवळपास 4 ते 6 युरो म्हणजे 440 ते 660 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. भारताच्या तुलनेत जर्मनीत श्रीमंती असूनही तांदूळ आणि डाळीची सर्वाधिक आहे. 

ऑनलाइन काय किंमत

ऑनलाइन इंडियन स्टोरमध्ये 1 किलो चणा डाळाची किंमत 350 रुपयांहून अधिक आहे. यावरुन अंदाज लावू शकता की, एशियन फूड प्रीमिय दरात विकला जातो.   

