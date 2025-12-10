English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बिबट्या म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती? का वाढले हल्ले? वनविभागाला या प्राण्यामुळं ₹5,60,00,00,000 चं अनुदान

Leopard attack : मोठी बातमी; राज्यात बिबट्याचे वाढते हल्ले पाहता विधानसभेत गाजला हा मुद्दा. हिवाळी अधिवेशनापर्यंत उमटले बिबट्याचे पडसाद... फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय...   

Sayali Patil | Dec 10, 2025, 10:40 AM IST
बिबट्या

Leopard news Forest department gets Rs 560 crore package

Nagpur Leopard attack : नागपूरच्या पारडी भागात बिबट्या शिरला असून, शिवनगर परिसरातील एका घरात हा बिबट्या शिरला. या बिबट्यानं काही नागरिकांवर हल्ला करुन त्यांना जखमी केल्याची माहिती समोर आली, शहरात बिबट्या शिरल्याची महिनाभरातील ही तिसरी घटना असून, वनविभागाच्या पथकानं घटनास्थळी दाखल होत बिबट्याला जेरबंद केलं. 

हिवाळी अधिवेशन

Leopard news Forest department gets Rs 560 crore package

एकिकडे राज्याच्या ज्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये वनमंत्र्यापुढे अनेक लक्षवेधी मुद्दे मांडत त्याच्या हल्ल्यांमुळं उदरभणाऱ्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधलं, बिबट्याच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला असल्याकडे वनमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिलं, तिथंच नागपूरमध्ये घडलेल्या या घटनेनंही चिंतेत भर टाकली. 

हैदोस

Leopard news Forest department gets Rs 560 crore package

प्राथमिक स्वरुपात 9 डिसेंबरच्या अधिवेशनातील सत्रानुसार राज्यात 29 जिल्ह्यांमध्ये बिबट्याने हैदोस घातला असून, या हल्ल्यात अनेकांचे प्राणही गेल्याचं वृत्त आहे. हे गंभीर चित्र पाहता बिबटे आणि मानवातील हा संघर्ष रोखण्यासाठी वन विभागाला तब्बल  560 कोटींचा निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली. 

रेस्क्यू सेंटर

Leopard news Forest department gets Rs 560 crore package

प्रामुख्यानं पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यात 1800 बिबटे ठेवण्यासाठी जंगलात रेस्क्यू सेंटर उभारण्यात येणार असून, ही बाब आता नैसर्गिक आपत्ती ठरणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. बिबट्यांचे वाढते हल्ले विचारात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोव्हेंबर 2025 मध्ये वरिष्ठ वनाधिकारी, सचिव, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, वित्त सचिव, महाव्यवस्थापक विद्युत वितरण यांच्या समवेत बैठक घेत परिस्थिती हाताळण्याचे निर्देश दिले.

बिबट प्रवण क्षेत्र

Leopard news Forest department gets Rs 560 crore package

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजनेतून बिबट प्रवण क्षेत्रात येणारी घरं, गोठे, शाळा, दवाखाने यांच्याभोवती सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्यात येणार आहे. थेट मानवावर हल्ला करणाऱ्या  बिबट्यांना नरभक्षक ठरविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असून, रॅपीड रेस्क्यू युनिटच्या संख्येत वाढ केली जाणार आहे. 

नैसर्गिक आपत्ती

Leopard news Forest department gets Rs 560 crore package

बिबटे आणि मानवाच्या या वाढत्या संघर्षामुळं मानव हानी, पशुधन, शेतातील पिकांचं सातत्यानं नुकसान होत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया अधीन राहून मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटना 'नैसर्गिक आपत्ती' म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश देत 'राज्य नैसर्गिक आपत्ती' घोषित करण्यासंदर्भात वन, मदत पुनर्वसन विभागाला अभिप्राय देण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

का वाढत आहेत बिबट्याचे हल्ले?

Leopard news Forest department gets Rs 560 crore package

जंगलात शाकाहारी प्राण्यांना खाण्यासाठी फळं उरली नसल्यानं शाकाहारी प्राणी शहराकडे येत असून, त्यांच्या शोधात वाघ, बिबट जंगलाबाहेर येत आहेत. त्यामुळे जंगलाच्या कोअर भागात फळझाडं लावली जाणार आहेत.   

हिंस्र प्राणी

Leopard news Forest department gets Rs 560 crore package

परिणामी शाकाहारी प्राणी जंगलातच राहतील ज्यामुळं बिबटे आणि यासारखे हिंस्र प्राणी त्यांच्या शोधात बाहेर येणार नाहीत. शिवाय वन्यप्राण्यांसाठी खाद्य म्हणून जंगलात बकऱ्या सोडल्या जातील, असंही वनमंत्री नाईक यांनी स्पष्ट केलं. 

