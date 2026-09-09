/जर्सीवर फक्त नाव लिहिण्यासाठी मोजले तब्बल 3800 कोटी रुपये, लिव्हरपूल फुटबॉल क्लब सोबत कोणी साईन केली डील?

LFC Jersey turkish Airline : इंग्लंडचा सर्वात यशस्वी फुटबॉल क्लब असलेल्या लिव्हरपूलने ऐतिहासिक डील साइन केली आहे. यासोबतच त्यांचं सध्याच्या स्पॉन्सरसोबत 17 वर्षांपासूनचं कॉन्ट्रॅक्ट संपुष्टात आलं आहे.
फुटबॉलच्या जगात अनेक वर्षांपासून भरपूर पैसा स्पॉन्सरशिपच्या नावाने येतो. एका खेळाडूच्या ट्रान्सफरसाठी फुटबॉल क्लब एक हजार कोटी रुपये खर्च करायला तयार असतो. मात्र या क्लबची कमाई सुद्धा जबरदस्त असते. (Photo Credit - Social Media)
याचंच एक उदाहरण इंग्लंडमध्ये पाहायला मिळालं ते म्हणजे जिथे प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब 'लिव्हरपूल एफसी'ने एक करार केला आहे. या करारामुळे त्यांना पाच वर्षांच्या कालावधीत 300 दशलक्ष पाउंड म्हणजेच अंदाजे 3829 कोटी रुपये मिळतील. (Photo Credit - Social Media)
इंग्लंडचा सर्वात यशस्वी फुटबॉलक्लब असलेल्या लिव्हरपूल आणि टर्किश एअरलाईन्समध्ये मुख्य क्लब पार्टनरशिप दिल झाली आहे. हा करार पाच हंगामांसाठी असून, याची सुरुवात 2027-28 च्या हंगामापासून होईल.(Photo Credit - Social Media)
लिव्हरपूल एफसीच्या पुरुष, महिला आणि अकॅडमी संघांच्या सामन्यांमधील जर्सीच्या दर्शनी भागावर 'टर्किश एअरलाईन्स'चे नाव झळकणार आहे. (Photo Credit - Social Media)
यासाठी क्लबला टर्किश एअरलाईन्सकडून प्रत्येक सिजनसाठी एकूण 765 कोटी रुपये मिळतील. प्रीमियर लीगमधील अशा प्रकारचा हा सर्वात फायदेशीर करार ठरला आहे.(Photo Credit - Social Media)
जगातील सर्वात प्रसिद्ध अशा लिव्हरपूल क्लबच्या जर्सीवरील नावात 17 वर्षांनी बदल होईल. स्टँडर्ड चार्टर्ड 2010 पासून लिव्हरपूलचा मुख्य प्रायोजक आहे. (Photo Credit - Social Media)
मात्र जरी त्यांचे नाव आता जर्सीवर दिसणार नसले तरीही एलएफसी (LFC) आणि स्टँडर्ड चार्टर्ड यांच्यातील जागतिक भागीदारी सुरूच राहील. (Photo Credit - Social Media)