लग्नाआधी जोडीदाराला नक्की विचारा 'हे' प्रश्न; शेवटून दुसरा अतिशय महत्त्वाचा...

Lifestyle Relationship : लग्न करु पाहणारी मंडळी या नव्या प्रवासासाठी अतिशय उत्सुक असतात. पण, त्याआधी काही प्रश्नांची उत्तरं मिळवणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं.   

Sayali Patil | Dec 03, 2025, 04:26 PM IST
मैत्री

lifestyle Partners ask these questions before marriage psychologist

Lifestyle Relationship : मैत्री, प्रेम.... लग्न... किंवा मग लग्न, मैत्री आणि मग प्रेम... असे या नात्याचे क्रम हे प्रत्येक व्यक्ती आणि परिस्थितीनुरूप बदलतात. नात्याचं स्वरुपही वेगळं असतं. यामध्ये लग्न, हा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा असतो. 

लग्न

lifestyle Partners ask these questions before marriage psychologist

लग्न करण्याच्या निर्णयापर्यंत पोहोचणं हीच एखाद्या व्यक्तीच्याजीवनातील अतिशय महत्त्वाची बाब ठरते. मागील काही वर्षांमध्ये याच विवाहसंस्थेमध्ये नात्यांमधील दुरावा अधिक गंभीर वळणावर आल्याचं पाहायला मिळत आहे.   

कुटुंब

lifestyle Partners ask these questions before marriage psychologist

असं म्हणतात की लग्न हे फक्त दोन व्यक्तींचं नसून, यामध्ये दोन कुटुंब एकमेकांशी जोडली जातात. त्यामुळं जोडीदारासोबतच्या समीकरणात संतुलन असणं अतिशय महत्त्वाचं. ज्यासाठी लग्नाआधी जोडीदारांनी एकमेकांना काही प्रश्न केलेच पाहिजेत असा सल्ला मानसोपचारतज्ज्ञ देतात. 

कुटुंबाची पार्श्वभूमी

lifestyle Partners ask these questions before marriage psychologist

लग्नाआधी फक्त आर्थिक गोष्टी नव्हे तर, कुटुंबाच्या पार्श्वभूमीचीही कल्पना असणं महत्त्वाचं. यातून समोरच्या व्यक्तीवर नेमके कोणते संस्कार झाले आहेत हे लक्षात येतं.   

मूल्य, कुटुंबाची विचारसरणी

lifestyle Partners ask these questions before marriage psychologist

जोडीदारांनी लग्नाआधी एकमेकांच्या मूल्यांबाबत जाणून घ्यावं. यामध्ये कुटुंब, आर्थिक स्थिती, शिक्षण असे अनेक मुद्दे येतात. मुलगा आणि मुलगी या दोघांनीही लग्नाआधी एकमेकांच्या कुटुंबाच्या विचारसरणीबाबत जाणून घ्यावं. शिवाय कुटुंबांमध्ये असणाऱ्या विविध चालीरितींचीही कल्पना करून घ्यावी. ज्यामुळं लग्नानंतर गोष्टी सोप्या ठरतात.   

छंद आणि जबाबदाऱ्या

lifestyle Partners ask these questions before marriage psychologist

जोडीदारांच्या आवडीनिवडी एकमान असल्या तर कंम्पॅटिबिलीटी वाढते असं म्हणतात. दोन्ही लग्न होऊ पाहणाऱ्य़ा मंडळींनी एकमेकांच्या कुटुंबाप्रती असणाऱ्या जबाबदाऱ्यांप्रती सजग असावं.   

वैद्यकिय गोष्टी...

lifestyle Partners ask these questions before marriage psychologist

एखाद्या कुटुंबातील व्यक्तींचं आरोग्य, त्यांची Medical History याबाबतही जोडीदारांनी पारदर्शकता बाळगत सर्व गोष्टी एकमेकांना सांगाव्यात. वैद्यकिय गोष्टींच्या बाबतीत कधीही काहीच लपवू नये.   

आर्थिक स्थिती

lifestyle Partners ask these questions before marriage psychologist

लग्नाआधी जोडीदारांनी एकमेकांशी आर्थिक स्थितीबाबत पारदर्शकता ठेवणं अपेक्षित आहे. दोघांनीही एकमेकांच्या पगार आणि अर्थार्जनाबाबत पारदर्शकता इथपासून कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीबाबतही स्पष्ट बोललं पाहिजे. (वरील माहिती उपलब्ध निरीक्षणावर आधारित असून झी 24 तास त्याची खातरजमा करत नाही.)  

