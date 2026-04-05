  • जगातील असे ठिकाण जिथे वर्षातील 300 दिवस आणि एका तासात 280 वेळा कडाडतात विजा, गिनीज बुकमध्ये आहे नोंद

जगातील असे ठिकाण जिथे वर्षातील 300 दिवस आणि एका तासात 280 वेळा कडाडतात विजा, गिनीज बुकमध्ये आहे नोंद

GK News: तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण जगात असेही एक ठिकाण आहे जिथे वर्षाचे 300 दिवस आणि एका तासात सुमारे 280 दिवस वीजा कडाडतात. कोणते आहे हे ठिकाण जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Apr 05, 2026, 03:18 PM IST
जगात सर्वाधिक वीजा कडकडणारा देश

Catatumbo Lightning In Venezuela

Catatumbo Lightning: व्हेनेझुएला हा देश जगामध्ये सर्वाधिक वेळा वीज कडकडणारा देश म्हणून ओळखला जातो. या देशात एक असे विशिष्ट ठिकाण आहे जिथे निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार पाहायला मिळतो. हे ठिकाण कोणते आहे ते जाणून घेऊया.   

कॅटाटम्बो लाइटनिंग

Catatumbo Lightning In Venezuela

व्हेनेझुएलामधील लेक मारकायबो या सरोवराच्या मुखाशी, जिथे कॅटाटम्बो नदी येऊन मिळते, तिथे जगातील सर्वाधिक वेळा वीजा कडाडतात. याला कॅटाटम्बो लाइटनिंग असेही म्हटले जाते.   

9 ते 10 तास वीज कडकडते

Catatumbo Lightning In Venezuela

येथे साधारणतः वर्षातील 260 ते 300 दिवस वीज कडकडते. आणि एका तासात सुमारे 280 वेळा वीजा कडकडतात. रात्रीच्या वेळी ही प्रक्रिया 9 ते 10 तास सतत सुरू राहू शकते.   

1600 ते 2800 वेळा वीज कडाडल्याची नोंद

Catatumbo Lightning In Venezuela

संशोधकांनुसार, या ठिकाणी एका तासात सुमारे 1600 ते 2800 वेळा वीज कडाडल्याचीही नोंद झाली आहे.   

भौगोलिक स्थिती कारणीभूत

Catatumbo Lightning In Venezuela

या घटनेला त्या ठिकाणची भौगोलिक स्थिती कारणीभूत आहे. कॅरिबियन समुद्राकडून येणारी गरम आणि दमट हवा जेव्हा अँडीज पर्वतरांगांमधून येणाऱ्या थंड हवेला धडकते, तेव्हा तिथे मोठ्या प्रमाणात ढग तयार होतात आणि घर्षणामुळे वीज निर्माण होते.   

नैसर्गिक वीज निर्मिती केंद्र

Catatumbo Lightning In Venezuela

व्हेनेझुएलातील या भागाला जगातील सर्वात मोठे नैसर्गिक वीज निर्मिती केंद्र मानले जाते. या ठिकाणाचे नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्येही नोंदवले गेले आहे.   

तेजस्वी वीज

Catatumbo Lightning In Venezuela

ही वीज इतकी तेजस्वी असते की ती शेकडो मैल दूरून दिसते. पूर्वीच्या काळी खलाशी या प्रकाशाचा वापर दिशा ओळखण्यासाठी करत असत.   

काँगो

Catatumbo Lightning In Venezuela

व्हेनेझुएलानंतर आफ्रिकेतील काँगो हे दुसऱ्या क्रमांकाचे ठिकाण आहे जिथे मोठ्या प्रमाणात वीजा कडाडतात.   

Ramayana Real Vs VFX: 4000 कोटींचा ‘रामायणम्’ चित्रपट, कोणते सीन खरे, कोणते VFX? जाणून घ्या प्रत्येक फ्रेममागचं सत्य

Ramayana Real Vs VFX: 4000 कोटींचा ‘रामायणम्’ चित्रपट, कोणते सीन खरे, कोणते VFX? जाणून घ्या प्रत्येक फ्रेममागचं सत्य 8
Weekly Numerology :'या' जन्मतारखेच्या लोकांना मिळणार कठोर परिश्रमाचे फळ, पण या मूलांकासाठी जुने मतभेद..., 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा?

Weekly Numerology :'या' जन्मतारखेच्या लोकांना मिळणार कठोर परिश्रमाचे फळ, पण या मूलांकासाठी जुने मतभेद..., 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा? 9
तुमच्या LPG गॅस सिलिंडरचे Live Location कसे ट्रॅक कराल? वापरा फक्त 'ही' एक ट्रिक

तुमच्या LPG गॅस सिलिंडरचे Live Location कसे ट्रॅक कराल? वापरा फक्त 'ही' एक ट्रिक 8
Tushar Deshpande: कोण आहे रशीद खानला गप्प करणाऱ्या तुषार देशपांडेची पत्नी नाभा गद्दामवार?

Tushar Deshpande: कोण आहे रशीद खानला गप्प करणाऱ्या तुषार देशपांडेची पत्नी नाभा गद्दामवार? 9