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साधं इंग्रजीही न बोलता येणाऱ्या लिओनल मेस्सीच्या एका तासाची कमाई तुमच्या तीन महिन्यांच्या पगाराइतकी, आकडा पाहून शॉक व्हाल

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 24, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:34 PM IST

Lionel Messi Networth : फुटबॉल जगतात 'The G.O.A.T' या नावाने प्रसिद्ध असणाऱ्या अर्जेंटिनाचा दिग्गज फुटबॉलपटू लिओनल मेस्सीचा आज 39 वा वाढदिवस आहे. वयाच्या या टप्प्यावर सुद्धा मेस्सी हा फुटबॉल क्षेत्रावर राज्य करतोय, काही दिवसांपूर्वीच त्याने फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये खेळताना दोन गोल केले आणि तो वर्ल्ड कपच्या इतिहासात सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू ठरला. अशा लियोनेल मेस्सीची संपत्ती सुद्धा अफाट आहे, त्याच्या एका तासाची कमाई ही अनेक सर्व सामान्य माणसांच्या तीन महिन्यांच्या पगारा इतकी आहे. 

 

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अर्जेंटिनाचा दिग्गज फुटबॉलपटू लिओनल मेस्सी हा फक्त एक फुटबॉलपटू राहिलेला नाही तर तो एक ब्रँड झालाय. फुटबॉल खेळाशिवाय ब्रँड इन्डॉर्समेंट, सोशल मीडिया, व्यवसाय, रिअल इस्टेट इत्यादी अनेक भागातून त्याची कमाई होत असते. 

 

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लिओनल मेस्सीकडे आलिशान गाड्यांचं कलेक्शन असून प्रायव्हेट जेट आणि अमेरिका, स्पेनमध्ये त्याच्या अनेक आलिशान प्रॉपर्टी आहेत. अर्जेंटिनाच्या मेस्सीची एकूण संपत्ती ही जवळपास 850 मिलियन डॉलर म्हणजेच भारतीय रुपयांमध्ये 8,106.35 कोटी रुपये आहे. 

 

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फोर्ब्सनुसार लिओनल मेस्सी हा जगातील सर्वात जास्त कमाई करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये सामील आहे. त्याची वार्षीक कमाई ही साधारण 130 ते 140 मिलियन डॉलर एवढी आहे. यात कॉन्ट्रॅक्ट, बोनस, जाहिराती आणि इतर व्यवसायांचा समावेश आहे. इंटर मियामी क्लबकडून त्याची कोट्यवधींची कमाई होते. 

 

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लिओनल मेस्सीची एकूण संपत्ती ही जवळपास 850 मिलियन डॉलर म्हणजेच भारतीय रुपयांमध्ये 8,106.35 कोटी रुपये आहे. म्हणजे दर मिनिटाला मेस्सी हा 3,500 हजार रुपये कमवतो. तर दर तासाला मेस्सी 2.1 लाख रुपये कमावतो. 

 

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फुटबॉल शिवाय मेस्सी अनेक आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्स सोबत जोडला गेलाय. एका मोठ्या ब्रँड सोबत त्याचा आजीवन करार सर्वात चर्चित डील्सपैकी एक होता. तसेच जागतिक ब्रँडच्या जाहिरातींमधून सुद्धा तो कोट्यवधींची कमाई करतो. तसेच हॉटेल चेन, फॅशन ब्रँड आणि स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजीमध्ये केलेली गुंतवणूक त्याच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे.  

 

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मेस्सीकडे अनेक आलिशान गाड्यांचा समावेश असून यात Ferrari, Maserati, Audi, Range Rover, Mercedes आणि Pagani यांचा समावेश आहे. काही रिपोर्ट्सनुसार त्याच्या सर्वात महागड्या कारची किंमत ही कोट्यवधी रुपयांमध्ये आहे. 

 

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मेस्सीकडे स्पेनच्या बार्सिलोना आणि अमेरिका येथील मियामी येथे आलिशान प्रॉपर्टी आहे. मियामीमधील त्यांची समुद्रकिनाऱ्यालगतची आलिशान बंगला आणि उच्च दर्जाची निवासी इमारत (कंडोमिनियम) बरीच प्रसिद्ध आहेत. 

 

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याव्यतिरिक्त, त्यांच्याकडे सुमारे 15 मिलियनडॉलर्स किंमतीचे एक प्राइवेट जेटही आहे, ज्याचा वापर ते जगभर प्रवास करण्यासाठी करतात. त्यांची जीवनशैली हॉलिवूडच्या सुपरस्टारच्या तोडीची मानली जाते.

TAGS:
Lionel Messi
marathi news
Football
fifa
FIFA World Cup 2026

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