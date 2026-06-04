/लिओनल मेस्सीच्या निशाण्यावर 5 रेकॉर्ड, रोनाल्डोलाही टाकणार मागे, यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये होणार मोठे कारनामे

फुटबॉल विश्वातील सर्वात मोठी स्पर्धा असणाऱ्या फीफा वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात होणार आहे. 12 जून पासून या स्पर्धेला प्रारंभ होणार आहे. यावेळी गत विजेता अर्जेंटिनाचा संघ हा विजेतेपद कायम राखण्याचा प्रयत्न करेल. यंदा स्पर्धेत एकूण 48 संघ सहभागी होणार आहे. फुटबॉल विश्वातील दिग्गज क्रिकेटर लिओनल मेस्सी याचा यंदा सहावा फिफा वर्ल्ड कप आहे. यंदा मेस्सीच्या निशाण्यावर एकूण 5 रेकॉर्ड असून तो आपल्या दमदार परफॉर्मन्सने इतिहास रचू शकतो.
यंदाच्या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये एकूण 48 संघ सहभागी होणार आहे. यंदाच्या वर्ल्ड कपचे सामने हे अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोमधील 16 शहरांमध्ये आयोजित करण्यात आले असून 2022 अर्जेंटिनाला विजय मिळवून देणारा मेस्सी पुन्हा एकदा आपल्या संघाला विजेतेपद मिळवून देण्यासाठी सज्ज आहे.
फीफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासात सर्वात जास्त सामने खेळणारा लिओनल मेस्सी हा सहा वेगवेगळे वर्ल्ड कप खेळणारा अर्जेंटिनाचा पहिला आणि जगातील काही मोजक्या फुटबॉलपटूंसाठी एक आहे. या दिग्गजाने वर्ष 2006 मध्ये आपला पहिला वर्ल्ड कप खेळला असून त्यानंतर त्याने 2010, 2014, 2018 आणि 2022 असे सलग पाच वर्ल्ड कप खेळले.
मेस्सीसोबतच, पोर्तुगालचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आणि मेक्सिकोचा गोलकीपर गुइलेर्मो ओचोआ यांनाही सहा फिफा वर्ल्ड कप खेळणाऱ्या जगातील पहिल्या तीन फुटबॉलपटूंच्या यादीत सामील होण्याची ऐतिहासिक संधी मिळेल.
मेस्सीने आतापर्यंत वर्ल्ड कपच्या एकूण 26 सामन्यात 13 गोल केले असून तो अर्जेंटिनासाठी फीफा वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू आहे. संपूर्ण वर्ल्ड कपच्या इतिहासात तो याबाबतीत चौथ्या स्थानी आहे. जर मेस्सीने या सीजनमध्ये कमीत कमी चार गोल केले तर त्याच्या या स्पर्धेतील एकूण गोल संख्या ही १७ होईल यासह तो स्पर्धेतील सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू ठरेल.
सध्या स्पर्धेत सर्वाधिक स्कोअर करण्याचा वर्ल्ड रेकॉर्ड हा सध्या जर्मनीचा माजी स्ट्रायकर मिरोस्लाव क्लोझच्या नावावर आहे, ज्याने चार वर्ल्ड कपमध्ये 24 सामन्यांत 16 गोल केले आहेत. क्लोझच्या खालोखाल ब्राझीलचा रोनाल्डो (15 गोल) आणि पश्चिम जर्मनीचा गेर्ड मुलर (14 गोल) यांचा क्रमांक लागतो.
मेस्सीने आतापर्यंत अर्जेंटिनासाठी वेगवेगळे वर्ल्ड कप स्पर्धेत गोल केले आहेत. जर मेस्सीने आगामी स्पर्धेत एक जरी गोल केला, तर तो ख्रिस्तियानो रोनाल्डोनंतर पाच वेगवेगळ्या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये गोल करणारा जगातील दुसरा आणि दक्षिण अमेरिकेतील पहिला खेळाडू ठरेल.
मेस्सीने मागील पाच वर्ल्ड कप दरम्यान आपल्या सोबतच्या सहखेळाडूनं गोल करण्यासाठी 8 वेळा असिस्ट केले होते. या बाबतीत तो महान दिएगो मॅराडोनाच्या बरोबरीचा आहे. जर यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये त्याने अशा प्रकारे सहखेळाडू एकावेळी जरी असिस्ट केले तर तो अर्जेंटिनाच्या वर्ल्ड कप इतिहासातील अव्वल क्रमांकाचा खेळाडू बनेल.
यंदा मेस्सी पुन्हा एकदा आपल्या नेतृत्वात अर्जेंटिना संघाला चॅम्पियन बनवतो तर अशी कामगिरी करणारा फुटबॉल इतिहासातील पहिला खेळाडू ठरेल. यासह आजपर्यंत एकाही कर्णधाराने आपल्या संघाला सलग तिसऱ्यांदा फायनलमध्ये नेले नाही मात्र मेस्सीच्या नेतृत्वात 2014 आणि 2022 फायनलमध्ये कर्णधार असताना मेस्सीने संघाला फायनलपर्यंत पोहोचवले.