English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Lionel Messi Net Worth : 100 कोटीचं जेट, 100 कोटींचं घर... 'फुटबॉलच्या बादशाहची' संपत्ती पाहून थक्क व्हाल, Photos

फुटबॉलचा बादशाह लिओनेल मेस्सी हा तब्बल 14 वर्षांनी भारतात आलाय. मेस्सी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असून तो कोलकाता, मुंबई आणि दिल्ली या शहरांमध्ये कार्यक्रम घेऊन त्याच्या फॅन्सना भेटणार आहे. मेस्सीचा हा भारत दौरा त्याच्या भारतीय फॅन्ससाठी खूपच खास आहे. तेव्हा क्रिकेटच्या बादशहाची संपत्ती नेमकी किती आहे याविषयी जाणून घेऊयात.  

Pooja Pawar | Dec 13, 2025, 02:44 PM IST
twitter
1/8

38 वर्षांचा लिओनेल मेस्सी हा फक्त फुटबॉलच्या इतिहासात आपलं नाव लिहित नाहीये तर एक मोठा ग्लोबल बिझनेस साम्राज्य सुद्धा बनवतोय. त्याची एकूण संपत्ती ही  850 मिलियन डॉलर म्हणजे जवळपास 7,700 कोटी रुपये आहे. त्याच्या कमाईचे अनेक सोर्स असून यात फुटबॉल मॅच फी तसेच स्पॉन्सरशिपचा सुद्धा समावेश आहे. 

twitter
2/8

मेस्सी हा अनेक कंपन्यांशी जोडलेला असून जाहिरातींच्या द्वारे तो दरवर्षी 70 मिलियन डॉलर एवढी कमाई करतोय. त्याने एडीडास सोबत लाइफटाईम डील केली असून याची किंमत जवळपास एक अरब डॉलरपेक्षा जास्त आहे. तसेच ब्रँड्समध्ये एप्पल, पेप्सी, मास्टरकार्ड, कोनामी सारख्या कंपन्या आहेत. 

twitter
3/8

मेस्सीने रिअल इस्टेस्टमध्ये सुद्धा मोठी गुंतवणूक केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मेस्सीने रिअल इस्टेस्टमध्ये 50 ते 60 मिलियन डॉलर एवढी गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये बार्सिलोना, मियामी, अँडोरा आणि लंडनमधील आलिशान घरांचा समावेश आहे.

twitter
4/8

मेस्सीचा स्वतःचा कपड्यांचा ब्रँड सुद्धा असून त्याचं नाव 'मेस्सी स्टोर' असं आहे. त्याचा बिझनेस 150 ते 200 मिलियन डॉलरचा आहे. स्पेनजवळील इबिझा बेटावर मेस्सीचे सर्वात महागडे आणि आलिशान घर आहे, ज्याची किंमत सुमारे 100 कोटी रुपये आहे.

twitter
5/8

मेस्सीकडे स्वतःचा प्रायव्हेट जेट सुद्धा आहे, ज्याची किंमत जवळपास 100 कोटी रुपये आहे. ज्यातून जवळपास 15 पेक्षा जास्त लोकं प्रवास करू शकतात. तो त्याच्या कुटुंबासोबत यातून प्रवास करतो.   

twitter
6/8

शिवाय लिओनेल मेस्सीकडे अनेक मोठे आणि आलिशान हॉटेल सुद्धा आहेत. त्याचं 77 खोल्यांचं हॉटेल हे खूपच आलिशान आहे. मेस्सीकडे अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या महागड्या गाड्या सुद्धा आहेत. त्याच्या कार कलेक्शनमध्ये ऑडी, रेंज रोवर, फरारी, मर्सिडीज सारख्या गाड्या आहेत.   

twitter
7/8

कोलकाता, मुंबई आणि दिल्ली येथील प्रसिद्ध स्टेडियमवर मेस्सीला प्रत्यक्षात पाहण्याची संधी त्याच्या फॅन्सना मिळणार आहे. यासाठी तिकिटांची किंमत जवळपास हजारो रुपये आहे. 

twitter
8/8

लिओनेल मेस्सीला प्रत्यक्ष भेटून त्याच्या सोबत फोटो काढण्यासाठी आणि संवाद साधण्यासाठी फॅन्सला 10 लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत.   

twitter
पुढील
अल्बम

झटपट वजन कमी करायचंय? मग वापरा 'ही' सिक्रेट जपानी वॉकिंग ट्रिक...

पुढील अल्बम

झटपट वजन कमी करायचंय? मग वापरा &#039;ही&#039; सिक्रेट जपानी वॉकिंग ट्रिक...

झटपट वजन कमी करायचंय? मग वापरा 'ही' सिक्रेट जपानी वॉकिंग ट्रिक...

झटपट वजन कमी करायचंय? मग वापरा 'ही' सिक्रेट जपानी वॉकिंग ट्रिक... 9
MHADA Lottery Result 2025: &#039;तारीख पे तारीख&#039;नंतर अखेर निकालाची तारीख जाहीर; 2 लाख अर्जदारांना दिलासा

MHADA Lottery Result 2025: 'तारीख पे तारीख'नंतर अखेर निकालाची तारीख जाहीर; 2 लाख अर्जदारांना दिलासा

MHADA Lottery Result 2025: 'तारीख पे तारीख'नंतर अखेर निकालाची तारीख जाहीर; 2 लाख अर्जदारांना दिलासा 9
ठाणेकरांच्या अडचणीत वाढ! पाणी जपून वापरा, 15 डिसेंबरपर्यंत &#039;या&#039; भागांमध्ये होणार पाणीकपात

ठाणेकरांच्या अडचणीत वाढ! पाणी जपून वापरा, 15 डिसेंबरपर्यंत 'या' भागांमध्ये होणार पाणीकपात

ठाणेकरांच्या अडचणीत वाढ! पाणी जपून वापरा, 15 डिसेंबरपर्यंत 'या' भागांमध्ये होणार पाणीकपात 8
&#039;मी कधीच इतका गर्व...,&#039; अक्षय खन्नाबाबत अक्षय कुमारचं विधान, नेटकऱ्याला दिलेलं उत्तर चर्चेत

'मी कधीच इतका गर्व...,' अक्षय खन्नाबाबत अक्षय कुमारचं विधान, नेटकऱ्याला दिलेलं उत्तर चर्चेत

'मी कधीच इतका गर्व...,' अक्षय खन्नाबाबत अक्षय कुमारचं विधान, नेटकऱ्याला दिलेलं उत्तर चर्चेत 12