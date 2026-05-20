Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /भारतातील सर्वात आनंदी 10 राज्यं; पहिल्या क्रमांकावर कोणतं राज्य? महाराष्ट्राचा नंबर वाचून वाटेल आश्चर्य

भारतातील सर्वात आनंदी 10 राज्यं; पहिल्या क्रमांकावर कोणतं राज्य? महाराष्ट्राचा नंबर वाचून वाटेल आश्चर्य

Written ByShivraj YadavUpdated byShivraj Yadav
Published: May 20, 2026, 10:37 PM IST|Updated: May 20, 2026, 10:37 PM IST

Happiest States in India: आरोग्य, पर्यावरण, सुरक्षा आणि जीवनशैली यांच्यावर आधारित, भारतातील 10 सर्वात आनंदी राज्यं कोणती आहेत जाणून घ्या. 

 

1/11

Happiest States in India: आनंद म्हणजे फक्त चेहऱ्यावरील हास्य नसून मनाची शांतता, चांगला समाज, स्वच्छ वातावरण आणि उत्तम दर्जाचं राहणीमान आहे. आरोग्य, सुरक्षा, शिक्षण, वातावरण आणि सामाजिक वातावरण यांच्या आधारे देशातील सर्वात आनंदी राज्यं कोणती आहेत जाणून घ्या. (ही आकडेवारी 2025 मधील आहे)

 

2/11

1) हिमाचल प्रदेश

चांगलं वातावरण, समृद्ध नैसर्गिक संसाधने, गुन्हेगारीचा कमी दर आणि शांततापूर्ण जीवनशैली यामुळे हिमाचल प्रदेश या यादीत अव्वल स्थानी आहे. येथील लोक मोठ्या शहरांच्या गजबटापासून दूर अशा एका शांत जीवनशैलीचा आनंद घेतात. ज्यामुळे त्यांच्या सर्वांगीण स्वास्थ्यात आणि मानसिक शांततेत भर पडते.

3/11

2) मिझोराम

मिझोरममधील समुदायाची भक्कम भावना असल्यामुळे, आनंदाच्या बाबतीत या राज्याचा क्रमांक वरचा लागतो. येथील लोक मनमिळाऊ आहेत, गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी आहे आणि स्थानिक परंपरांचा मनापासून आदर केला जातो; ज्यामुळे राहण्यासाठी एक चांगलं आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण होते.

 

4/11

3) सिक्कीम

सिक्कीम हे एक लहान राज्य असले, तरी हरित जीवनशैली आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये त्याने चांगली कामगिरी केली आहे.  हे भारतातील सर्वात स्वच्छ आणि पर्यावरणाबाबत अत्यंत जागरूक राज्यांपैकी हे एक असून, येथील पुरोगामी धोरणे आणि उच्च साक्षरता दर लोकांच्या आनंदात भर घालतात.

 

5/11

4) गोवा

गोवा आपल्या निवांत वातावरणासाठी, समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या जीवनशैलीसाठी आणि उत्कृष्ट सार्वजनिक आरोग्य सेवांसाठी विशेषत्वाने ओळखला जातो. येथील रहिवासी कामाचा आणि खाजगी आयुष्याचा समतोल (work-life balance) तसेच वर्षभर टिकणारे उत्सवी वातावरण अनुभवतात, ज्यामुळे त्यांचे जीवन अधिकच आनंददायी ठरते.

 

6/11

5) केरळ

केरळ आपल्या प्रगत सार्वजनिक सेवांमुळे नेहमीच आनंदी राज्यांच्या यादीत वरील स्थानावर असतं. भारतातील सर्वाधिक साक्षरता दर, जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सेवा आणि निसर्गपूरक दृष्टिकोन यांमुळे, येथील लोक निरोगी व सुजाण जीवन जगतात.

 

7/11

6) तामिळनाडू

येथे आधुनिकता आणि परंपरा यांचा मिलाप आहे. उत्तम रुग्णालयं, मोठे उद्योग आणि मातीत मिसळलेली संस्कृती यामुळे नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य आणि मानसिक समाधान मिलं. 

 

8/11

7) पंजाब

पंजाबचा आनंद निर्देशांक हा तेथील समृद्ध शेतजमिनी आणि एकोप्याने राहणाऱ्या कुटुंबांवर आधारित आहे. रुग्णालये आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये झालेल्या सुधारणांमुळे, विशेषतः ग्रामीण भागांत, राहणीमानाचा दर्जा उंचावला आहे.

 

9/11

8) उत्तराखंड

उत्तराखंड हे पर्वतांवर वसलेलं शांत राज्य आहे, जिथे निसर्गप्रेमींना विशेष आनंद मिळतो. स्वच्छ हवा, नयनरम्य निसर्गदृश्ये आणि पर्यावरण-स्नेही पर्यटनावर (Eco-tourism) असलेला भर यामुळे, हे राज्य एक असे शांत व सुरक्षित वातावरण प्रदान करते, जे भावनिक आणि मानसिक स्वास्थ्यास पोषक ठरते.

 

10/11

9) राजस्थान

राजस्थानमध्ये आधुनिक विकासासोबत प्राचीन इतिहासही खुणावतो. वाढत्या पायाभूत सुविधा,  सांस्कृतिक अभिमान आणि सुधारलेल्या सामाजिक योजनायामुळे येथील लोक स्थैर्य आणि समाज केंद्रीत जीवनाचा आनंद घेतात. 

 

11/11

10) महाराष्ट्र

महाराष्ट्र ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे; परंतु त्यासोबतच येथे वैविध्यपूर्ण संस्कृती, उत्कृष्ट रुग्णालये आणि एकमेकांशी उत्तम प्रकारे जोडलेली शहरेही पाहायला मिळतात. राज्याचा विस्तार प्रचंड असूनही, येथील अनेक भागांमध्ये राहणीमानाचा उच्च दर्जा आणि समाधान आहे.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
भारताच्या 'या' भागांमध्ये एका स्त्रीला 7 पती; प्रत्येकाला समान अधिकार;दिवसानुसार वाट

भारताच्या 'या' भागांमध्ये एका स्त्रीला 7 पती; प्रत्येकाला समान अधिकार;दिवसानुसार वाट

Himachal23 min ago
2

पर्यटकांच्या वागण्याला वैतागून थायलंड देशाने घेतला मोठा निर्णय; भारतासह 93 देश

thailand38 min ago
3

30 मेच्या उपोषणाआधी मोठी चर्चा; प्रसाद लाडांच्या आश्वासनानंतर जरांगेंनी बैठका थांबवल

Manoj jarange patil46 min ago
4

Explained: टेक क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणातील नोकरकपातीमागचं खरं कारण काय? AI ची भूमि

layoff47 min ago
5

भारतातील कोणत्या राज्यात महिला सर्वाधिक मुलांना जन्म देतात; राज्याचे नाव जाणून शॉक

Fertility Rate India1 hr ago