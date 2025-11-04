English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे नक्की काय? नगरपंचायत आणि नगरपरिषद यांच्या कामांमध्ये काय फरक आहे?

राज्यात निवडणुकांचं बिगुल वाजलं आहे. निवडणूक आयोगाने नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. या निमित्ताने स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे नक्की काय? नगरपंचायत आणि नगरपरिषद यांच्या कामांमध्ये काय फरक आहे? हे समजून घेणार आहे. 

Dakshata Thasale | Nov 04, 2025, 05:04 PM IST
Local Body Election

निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे तर मतमोजणी आणि निकाल हा 3 डिसेंबर रोजी असणार आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे काय?

Local Body Election

स्थानिक स्वराज्य संस्था हा शासनसंस्थेचाच एक प्रकार आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य पातळीवर नागरिकांच्या प्राथमिक गरजांशी निगडीत कामे करणाऱ्या संस्थांना स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हटलं आहे. याद्वारे गाव,शहर आणि महानगर पातळीवरील लोकांनी स्वतःच्या परिसराचे प्रशासन चालवण्यासाठी निवडून दिलेली संस्था असते. यामध्ये नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेंचा समावेश आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थेंचा उद्देश काय?

Local Body Election

लोकशाही पातळीवर नागरिकांचा सहभाग वाढवणे. तसेच स्थानिक विकास व समस्या सोडवणे हा देखील महत्त्वाचा उद्देश आहे. शासनाची कामे जनतेपर्यंत पोहोचवणे आणि पारदर्शक व जबाबदार प्रशासन निर्माण करणे.   

नगरपरिषद म्हणजे काय?

Local Body Election

मध्यम आकाराच्या शहरांसाठी स्थापन केलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे नगरपरिषद आहे. उदाहरणार्थ नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड, भंडारा जिल्ह्यातील तिरोरा, अकोला जिल्ह्यातील माळेगाव यांचा समावेश आहे.

मुख्य वैशिष्ट्ये काय?

Local Body Election

नगरपरिषद एखाद्या मध्यम शहरी भागासाठी असते. लोकसंख्या साधारण 25000 ते 300000 दरम्यान असते. नगरपरिषदेला एक मुख्याधिकारी (Chief Officer) आणि निवडून आलेले नगरसेवक असतात. अध्यक्ष (Chairperson) नगरसेवकांमधून निवडला जातो. विकासकामे, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, कर आकारणी, आरोग्यसेवा इत्यादी कामे करते.

नगरपंचायत म्हणजे काय?

Local Body Election

नगरपंचायत म्हणजे ग्रामीण भागातून हळूहळू शहरी होत असलेल्या भागासाठी स्थापन संस्था. जसे की, गावातून शहरात रूपांतर होणारे छोटे भाग — जसे की नव्याने वाढणारे छोटे बाजारपेठेचे केंद्रे यांचा समावेश आहे.   

मुख्य वैशिष्ट्ये कोणती?

Local Body Election

लोकसंख्या साधारण 10000 ते 25000 पर्यंत असते. ही संस्था गाव आणि शहर यांच्या मधली पायरी आहे. यामध्येही सदस्य निवडून येतात आणि अध्यक्ष निवडला जातो. प्राथमिक नागरी सुविधा देणे, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते इत्यादी कामे करते.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीची उद्दिष्ट्ये

Local Body Election

या दोन्ही संस्थांची उद्दिष्टे वेगळी आहेत. नगरपरिषद नवशहरी भागात नागरी सुविधा सुरू करणे तसेच नगरपंचायतीचे उद्दिष्ट आहे शहरी भागाचा सुयोग्य विकास करणे.

