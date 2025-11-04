स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे नक्की काय? नगरपंचायत आणि नगरपरिषद यांच्या कामांमध्ये काय फरक आहे?
राज्यात निवडणुकांचं बिगुल वाजलं आहे. निवडणूक आयोगाने नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. या निमित्ताने स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे नक्की काय? नगरपंचायत आणि नगरपरिषद यांच्या कामांमध्ये काय फरक आहे? हे समजून घेणार आहे.
Dakshata Thasale | Nov 04, 2025, 05:04 PM IST
स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्था हा शासनसंस्थेचाच एक प्रकार आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य पातळीवर नागरिकांच्या प्राथमिक गरजांशी निगडीत कामे करणाऱ्या संस्थांना स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हटलं आहे. याद्वारे गाव,शहर आणि महानगर पातळीवरील लोकांनी स्वतःच्या परिसराचे प्रशासन चालवण्यासाठी निवडून दिलेली संस्था असते. यामध्ये नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेंचा समावेश आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेंचा उद्देश काय?
नगरपरिषद म्हणजे काय?
मुख्य वैशिष्ट्ये काय?
नगरपंचायत म्हणजे काय?
