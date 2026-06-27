/पुण्यापासून 57 KM अंतरावर आहे लोहगड किल्ला, 3,389 उंचीवर असलेला महाराष्ट्रातील सर्वात खतरनाक स्पॉट, खोल दरी पाहून चक्कर येते

पुण्यापासून 57 KM अंतरावर लोहगड किल्ला आहे. हा किल्ला 2000 वर्ष जुना आहे.
Lohagad Iron Fort Near Lonavala in Maharashtra : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. लोहगडावरून पडून केतनचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. फोटोची पोज देताना केतन अग्रवाल घसरुन दरीत पडला नसून त्याला ढकलून दिल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली. केतनची होणारी पत्नी सिया हिच्यासह तिचा प्रियकर चेतन याला याप्रकरणी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. लोहगड किल्ला हा पुण्यापासून 57 KM अंतरावर आहे. हा किल्ला म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्वात खरतनाक स्पॉट मानला जातो. येथील खोल दरी पाहून चक्कर येते. जाणून घेऊया लोहगड किल्ल्याचा 2000 वर्ष जुना इतिहास.
लोहगड किल्ल्याचा इतिहास थेट छत्रपती शिवाजी महाराजांशी जोडलेला आहे. या किल्ल्याचा इतिहास थक्क करणारा आहे. सुरतेच्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजां सर्व खजिना याच किल्ल्यावर ठेवला होता. युनोस्कोने पुण्यातील लोहगड किल्ल्याला जागतिक वारसाचा दर्जा दिला आहे. हा किल्ला जितका भव्य आहे तितकाच थरारक आहे. हा किल्ला इतका उंच आहे की या किल्ल्यावरुन खाली पाहिल्यास अंगावर काटा येतो.
लोहगड किल्ला लोणावळा जवळील मावळ तालुक्यात आहे. घाटात एक खिंड आहे याच खिंडीतून लोहगडावर जाणारा मार्ग आहे. किल्ला पुणे पासून 57 किमी तर मुंबईपासून 103 किमी अंतरावर
लोहगड किल्ला हा समुद्रसपाटीपासून 3,389 फूट उंचीवर आहे. किल्ले लोहगड हा अति मजबूत बुलंद असा दुर्ग आहे. हा किल्ला बहुरा सातवाहन कालीन म्हणजे दोन हजार वर्षापूर्वीचा असावा असं इतिहासकार सांगतात.
गडाची बांधणी अतिशय भक्कम आणि मजबूत आहे. तटबंदी आणि बुरुज दुरुन इतिहासाची साक्ष देतात. गडावर पाच दरवाजे आहेत. त्यात प्रामुख्याने गणेश दरवाजा, महादरवाजा, नाना दरवाजा, व्ययंबकेश्वर दरवाजा आणि हनुमान दरवाजा यांचा समावेश आहे.
गडाचा इतिहास पाहिला तर प्रथम सातवाहन पुढे बहमनी नंतर इतिहास कालीन नोंदीप्रमाणे निजामशाहीचा संस्थापक मलिक अंबरने हा किल्ला ताब्यात घेतला. 1637 मध्ये आदिलशहाकडे आणि 1698 च्या दरम्यान शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला स्वराज्यात घेतला.
मिर्झराजेंच्या बरोबर झालेल्या तहात मोगलांकडे होता, आंग्रे यांनी तो स्वराज्यात आणला, 1761 साली निजामाने घेऊन मोठ्या प्रमाणात संप्पती सुटुन नेली. 1818 मध्ये इंग्रजानी एकही गोळी न झाडता हा किल्ला ताब्यात घेतला.
महाराजांनी जेव्हा सूरतची 1664 मध्ये जेव्हा लूट केली, तेव्हा सरसेनापती नेताजी पालकर यांनी सर्वप्रथम याच लोहगडावर ते धन आणलं होतं.
किल्ल्यावर पाहण्यासारखे त्र्यंबकेश्वर मंदिर, सबर, गाड्यांचे अवशेष, घोड्याची पागा, पाण्याची टाळी, तोफा, मशीदद्वजा इमारत, विंचू काटा माची व लक्ष्मी कोठी आहे. याच लक्ष्मी कोठीचा उपयोग छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरतेची लुट ठेवण्याकरिता केला होता. तसेच हा गुहा लोमेश ऋषींचे तपश्चर्या स्थळ म्हणून ओळखले जाते.
या किल्ल्याच्या आजुबाजूला राजमाची, विसापूर हे प्रमुख किल्ले आहेत. तसेच, तुंग, तुपोना, मोरगिरी यांसारखे अनेक किल्ले इंथ आहेत.