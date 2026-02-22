सुरतेच्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व खजिना याच किल्ल्यावर ठेवला; पुण्यापासून 57 KM अंतरावर असलेला 2000 वर्ष जुना किल्ला
सुरतेच्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व खजिना कोणत्या किल्ल्यावर ठेवला.
Lohagad Iron Fort Near Lonavala in Maharashtra : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले त्यांच्या पराक्रमाचे साक्षीदार आहेत. महाराजांनी प्रत्येक किल्ल्याची रचना आणि आणि त्याचे महत्व जाणून वेगवेगळ्या कामांसाठी, मोहिमांसाठी या किल्ल्यांचा वापर केला. पुण्यापासून 57 KM अंतरावर 2000 वर्ष जुना किल्ला आहे. सुरतेच्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व खजिना याच किल्ल्यावर सुरक्षित ठेवला होता.