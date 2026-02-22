English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • सुरतेच्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व खजिना याच किल्ल्यावर ठेवला; पुण्यापासून 57 KM अंतरावर असलेला 2000 वर्ष जुना किल्ला

सुरतेच्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व खजिना याच किल्ल्यावर ठेवला; पुण्यापासून 57 KM अंतरावर असलेला 2000 वर्ष जुना किल्ला

सुरतेच्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व खजिना कोणत्या किल्ल्यावर ठेवला.  

Vanita Kamble | Feb 22, 2026, 10:29 PM IST
 Lohagad Iron Fort Near Lonavala in Maharashtra :  छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले त्यांच्या पराक्रमाचे साक्षीदार आहेत. महाराजांनी प्रत्येक किल्ल्याची रचना आणि आणि त्याचे महत्व जाणून वेगवेगळ्या कामांसाठी, मोहिमांसाठी या किल्ल्यांचा वापर केला.   पुण्यापासून 57 KM अंतरावर 2000 वर्ष जुना किल्ला आहे.  सुरतेच्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व खजिना याच किल्ल्यावर सुरक्षित ठेवला होता.

सुरतेच्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व खजिना याच किल्ल्यावर ठेवला तो किल्ला म्हणजे लोहगड. युनोस्कोने पुण्यातील लोहगड किल्ल्याला जागतिक वारसाचा दर्जा दिला आहे. 

लोहगड किल्ला पुणे पासून 57 किमी तर मुंबईपासून 103 किमी अंतरावर लोणावळा जवळील मावळ तालुक्यात आहे. घाटात एक खिंड आहे याच खिंडीतून लोहगडावर जाणारा मार्ग आहे. 

किल्ले लोहगड हा अति मजबूत बुलंद असा दुर्ग आहे. लोहगडची रचना होऊन फार वर्ष इाली असून हा बहुरा सातवाहन कालीन म्हणजे दोन हजार वर्षापूर्वीचा असावा.   

गडाची बांधणी अतिशय भक्कम आहे. तटबंदी आणि बुरुज दुरुन इतिहासाची साक्ष देतात. गडावर पाच दरवाजे आहेत. त्यात प्रामुख्याने गणेश दरवाजा, महादरवाजा, नाना दरवाजा, व्ययंबकेश्वर दरवाजा आणि ह‌नु‌मान दरवाजा यांचा समावेश आहे. 

गडाचा इतिहास पाहिला तर प्रथम सातवाहन पुढे बहमनी नंतर इतिहास कालीन नोंदीप्रमाणे निजामशाहीचा संस्थापक मलिक अंबरने किल्ला घेतला. 1637 मध्ये आदिलशहाकडे आणि 1698 च्या दरम्यान शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला स्वराज्यात घेतला.   

मिर्झराजेंच्या बरोबर झालेल्या तहात मोगलांकडे होता, आंग्रे यांनी तो स्वराज्यात आणला, 1761 साली निजामाने घेऊन मोठ्या प्रमाणात संप्पती सुटुन नेली. 1818 मध्ये इंग्रजानी एकही गोळी न झाडता हा किल्ला ताब्यात घेतला.

महाराजांनी जेव्हा सूरतची 1664 मध्ये जेव्हा लूट केली, तेव्हा सरसेनापती नेताजी पालकर यांनी सर्वप्रथम याच लोहगडावर ते धन आणलं होतं..

किल्ल्यावर पाहण्यासारखे त्र्यंबकेश्वर मंदिर, सबर, गाड्यांचे अवशेष, घोड्याची पागा, पाण्याची टाळी, तोफा, मशीदद्वजा इमारत, विंचू काटा माची व लक्ष्मी कोठी आहे. याच लक्ष्मी कोठीचा उपयोग छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरतेची लुट ठेवण्याकरिता केला होता. तसेच हा गुहा लोमेश ऋषींचे तपश्चर्या स्थळ म्हणून ओळखले जाते.  

या किल्ल्याच्या आजुबाजूला राजमाची, विसापूर हे प्रमुख किल्ले आहेत. तसेच, तुंग, तुपोना, मोरगिरी यांसारखे अनेक किल्ले इंथ आहेत.

