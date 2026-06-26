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केतन, चेतन आणि सिया...कोणाकडे सर्वाधिक संपत्ती तर शिक्षण आणि तिघांचं वय किती?

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 26, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:40 PM IST

पुण्याजवळील लोहगड किल्ल्यावरील केतन अग्रवाल या तरुणाच्या हत्येसंदर्भात अनेक अपडेट समोर येत आहेत. केतन आणि चेतन हे किती शिकले होते, ते दोघं काय व्यवसाय करायचे आणि त्यांची संपत्ती किती याबद्दल जाणून घेऊयात. 

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केतन अग्रवाल हा होणाऱ्या बायकोसोबत लोहगडावर गेला असताना तिथे पाय घसरल्यामुळे तो दरीत कोसळला. पण ही दुर्घटना नाही तर हत्या असल्याचा संशय पोलिसांना असून त्यांनी या प्रकरणात सिया गोयल आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरीला अटक केली आहे. 

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सियाच्या आयुष्यात चेतन असतानाही ती केतनशी लग्न का करत होती, असा प्रश्न सर्वांना पडलाय. आता विषय हा आहे की, केतन हा तरुणाचे शिक्षण काय होतं, तो काय व्यवसाय करायचा आणि त्याची संपत्ती किती होती. 

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केतन अग्रवाल हा पुण्यातील प्रसिद्ध रिअर इस्टेट आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राशी निगडीत असून त्याचे कुटुंब हा व्यावसाय करत होते. मिडिया रिपोर्टनुसार अग्रवाल कुटुंबाची संपत्ती ही 600 कोटींची संपत्ती आहे. एकत्र कुटुंबात वाढलेला केतन हा तिसऱ्या पिढीचे नेतृत्व करत होता.

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केतनचे आजोबा देवीचंद्र अग्रवाल यांनी व्यवसायला सुरुवात केली. पुढे हा व्यवसायाला केतनच्या वडिलांनी नावारुपाला आणले.  कुटुंबातील इतर सदस्यांनी या व्यवसायात हातभार लावला. लहान वयातच त्याने कुटुंबातील व्यवसायात काम करायला सुरुवात केली होती. केतनचं वय हे 26 वर्षे एवढे होते. अग्रवाल कुटुंबाचा व्यवसायचा वारसदार म्हणून केतनकडे पाहिलं जातं होतं.

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तर केतनच्या शिक्षणाबद्दल बोलायचं झालं तर त्याने अमेरिकेतून शिक्षण घेतलं आहे. अमेरिकेतील एका प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थेतून उद्योजकतेमध्ये पदव्युत्तर पदवी त्यांनी घेतली होती. भारतातून मास्टर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन ही पदवी मिळवली होती. 

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आता विषय आहे, चेतन चौधरीचा..., सियाचा बॉयफ्रेंड... चेतन हा सुकामेव्याच्या व्यवसाय करायचा. या व्यवसायामुळे त्याचे अनेक व्यापारी आणि व्यावसायिकांशी संपर्क होत होता. केतन हा व्यावसायिक नावाजलेल्या कुटुंबातील होता. तर चेतने आपल्या व्यवसाय स्वबळावर उभा केला होता. तर चेतन हा 22 वर्षांचा आहे. 

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 सिया गोयल का बद्दल बोलायचं झालं तर ती बेकरीचा व्यवसाय करायची. त्यामुळे तिचा अनेक व्यावसायिकांशी दररोज संबंध यायचा. या कामानिमित्त तिची ओळख चेतनशी झाला होती. तर सियाचे वडीलांचं पुण्यातील मार्केट यार्डमध्ये मोठा व्यवसाय आहे. ते सुकामेवा आणि मसाल्यांचा घाऊक पुरवठा करतात. ते संपूर्ण महाराष्ट्रात सुकामेव्याचा पुरवठा करतात. 

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सिया गोयल ही 20 वर्षांची असून तिच्या किंवा तिच्या कुटुंबाच्या संपत्तीबद्दल माहिती समोर आलेली नाही. पण केतन आणि सियाच्या लग्नासाठी कोट्यावधी पैसे खर्च करण्यात येणार होते.  तर तिच्या शिक्षणाबद्दल बोलायचं झालं तर सध्या ती बी. कॉम करत होती. तर पोलीस तपासात ती बारावी नापास होती, असं समोर आलंय. 

TAGS:
lohagad
Ketan Agarwal
Siya Goyal
chetan chaudhary
pune

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