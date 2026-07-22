/Lokmanya Tilak Jayanti : लोकमान्य टिळक यांच्या जयंतीनिमित्त सर्वात प्रेरणादायी विचार

Lokmanya Tilak Jayanti Thoughts : लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची आज जयंती आहे. स्वराज्य हा माझ्या जन्म सिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, या ब्रीद वाक्याने त्यांनी इंग्रजांना सळ की पळो करुन सोडलं होतं. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे प्रेरणादायी विचार आजही तुमच्या जगण्याला दिशा देतील.
एका चांगल्या वृत्तपत्राचे शब्दच आपोआप बोलत असतात.
तुम्ही विपरीत परिस्थिती मध्ये संकटांपासून आणि अपयशापासून घाबरून जाऊ नका, ते तर तुमच्या मार्गात येतीलच.
योग्य रस्ता येण्याची वाट पाहत आम्ही आमचे दिवस घालवतो परंतु हे विसरतो की रस्ते वाट बघण्यासाठी नव्हे तर चालण्यासाठी बांधले गेले आहेत.
कार्यात यश मिळो ना मिळो प्रयत्नात कधी माघार घेता कामा नये.