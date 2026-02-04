English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • लोणावळा खंडाळा घाट इतिहास जमा होणार! मुंबई पुणे चार तासांचा प्रवास फक्त 150 मिनिटांत

लोणावळा खंडाळा घाट इतिहास जमा होणार! मुंबई पुणे चार तासांचा प्रवास फक्त 150 मिनिटांत

लोणावळा खंडाळा घाट इतिहास जमा होणार आहे.  मुंबई पुणे चार तासांचा प्रवास फक्त 150 मिनिटांत होणार आहे.   

Vanita Kamble | Feb 04, 2026, 11:51 PM IST
Mumbai Pune Expressway Missing Link :  मुंबईतून पुण्याला जाताना किंवा पुण्यातून मुंबईत येताना लोणावळा खंडाळा घाटाशिवाय पर्याय नाही. लोणावळा खंडाळा घाट इतिहास जमा होणार आहे. आता एक्सप्रेस-वे-मार्गे मुंबईतून पुण्याला जाताना खंडाळा घाट लागणार नाही.  पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले. या मिसींग लिकमुळे  मुंबई पुणे चार तासांचा प्रवास फक्त 150 मिनिटांत  पूर्ण होणार आहे. मिसिंग लिंक प्रकल्पाअंतर्गत सह्याद्रीच्या पर्वत रांगेत असलेल्या खंडाळा घाटात 180 मीटर उंच स्टेड पुल उभारण्यात आला आहे.  या प्रकल्पाचे काम अंतीम टप्प्यात आले आहे. 

पुणे - मुंबई एक्सप्रेस हायवेवरील लोणावळा, कुसगाव ते खोपोली दरम्यान मिसिंग लिंक उभारण्यात आला आहे.  देशातील सर्वात मोठा 9 किमी लांबीचा बोगदा आणि 185 मीटर उंच पुलाचं बांधकामं  अंतिम टप्प्यात आले. हा देशातील सर्वात उंच पूल ठरणार आहे. 

मुंबई पुणे महामार्गावर भयानक वाहतूक कोंडी होत आहे. मुंबई पुणे महामार्गावर होणारी वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. विशेषत: लोणावळा खंडाळा घाटात मोठ्या प्रमाणात वाहने अडकतात. यामुळेच मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्प उभारण्यात येत आहे.  

मुंबई पुणे या दोन शहरांमधील कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण आहे. मिसिंग लिंक सुरु झाल्यावर प्रवाशांना पुण्याला जाताना किंवा पुण्यातून मुंबईला येताना लोणावळा खंडाळा घाट लागणार नाही. 

या प्रकल्पामुळे पुणेकरांना नवी मुंबई विमानतळ केवळ एक ते सव्वा तासात गाठणं शक्य होणार आहे.  मिसींग लिंकमुळे मुंबई पुणे या  शहरातील अंतर 6 किमी ने कमी होणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा जवळपास 30 मिनीटांचा वेळ वाचणार आहे.  मुंबई पुणे एक्स्प्रे वेवरील मिसिंग लिंकचा बोगदा देशातील सर्वात लांब असणार आहे.. केबल स्टेट ब्रिज 185 मिटर देशातील सर्वात उंच ब्रिज असणार आहे.

या मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट अंतर्गत खोपोली एक्झिटपासून ते लोणावळ्याच्या कुसगावपर्यंत दोन्ही दिशेनं प्रत्येकी 4 मार्गिकांचे 2 बोगदे उभारण्यात आले आहे. यातील सर्वांत मोठ्या बोगद्याची लांबी 8.87 किलोमीटर आहे. तर दुसरा बोगदा 1.67 किमी लांबीचा असणार आहे. या दोन्ही बोगद्यांची 98 टक्के कामं पूर्ण झाले आहे. 

खंडाळा खोऱ्यात सुमारे 180 मीटर उंच केबल-स्टेड पुलाच्या बांधकामात पाऊस तसेच खराब हवामानामुळे अडचणी आाल्या होत्या. हे काम देखील आता प्रगतीपथावर आहे. हा महाराष्ट्रातील सर्वात चॅलेंजिंग प्रोजेक्ट मानला जात आहे. कारण, सह्याद्रीच्या डोंगरात अतिशय दुर्गम अशा भागात केबल स्टेड पुल उभारणे हे इंजीनीयर्ससाठी मोठे आव्हान आहे.   

14 किलोमीटर चा असणाऱ्या या मिसिंग लिंकच्या खंडाळा येथील केबल स्टेड पुलामुळे मुंबईतून पुण्याला जाताना खंडाळा घाट लागणार नाही. फक्त लोणावळ्यात प्रवेश करण्यासाठी या खंडाळा घाटातून जावे लागेल.  

मार्च 2026 मध्ये मिसिंग लिंक प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होईल अशी अपेक्षा होती. आता नवीन डेडलाईन समोर आली आहे. 1 मे 2026 पर्यंत हा मार्ग सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे.  

