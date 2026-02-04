लोणावळा खंडाळा घाट इतिहास जमा होणार! मुंबई पुणे चार तासांचा प्रवास फक्त 150 मिनिटांत
Mumbai Pune Expressway Missing Link : मुंबईतून पुण्याला जाताना किंवा पुण्यातून मुंबईत येताना लोणावळा खंडाळा घाटाशिवाय पर्याय नाही. लोणावळा खंडाळा घाट इतिहास जमा होणार आहे. आता एक्सप्रेस-वे-मार्गे मुंबईतून पुण्याला जाताना खंडाळा घाट लागणार नाही. पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले. या मिसींग लिकमुळे मुंबई पुणे चार तासांचा प्रवास फक्त 150 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. मिसिंग लिंक प्रकल्पाअंतर्गत सह्याद्रीच्या पर्वत रांगेत असलेल्या खंडाळा घाटात 180 मीटर उंच स्टेड पुल उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे काम अंतीम टप्प्यात आले आहे.