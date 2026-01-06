English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मुंबईतून पुण्याला जाताना लोणावळा खंडाळा घाट लागणार नाही; खोल दरीवर महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक महामार्ग

मुंबईतून पुण्याला जाताना लोणावळा खंडाळा घाट लागणार नाही; खोल दरीवर महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक महामार्ग

पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवेवरील मिसिंग लिंक प्रकल्प खंडाळा घाटातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे.  मिसिंग लिंक हा महाराष्ट्रातील सर्वात चॅलेंजिंग प्रोजेक्ट आहे. 

Vanita Kamble | Jan 06, 2026, 10:28 PM IST
Mumbai Pune Expressway Missing Link :  मुंबई पुणे महामार्गावर भयानक वाहतूक कोंडी होत आहे. 2026 च्या सुरुवातीलाच मुंबई पुणे महामार्गावर 43 किमी लांबपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. हजारो वाहन चालक या वाहतूक कोंडीत अडकले होते. मुंबई पुणे महामार्गावर होणारी वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. विशेषत: लोणावळा खंडाळा घाटात मोठ्या प्रमाणात वाहने अडकतात. यामुळेचमुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्प उभारण्यात येत आहे.  मुंबई पुणे या दोन शहरांमधील कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण आहे. मिसिंग लिंक सुरु झाल्यावर प्रवाशांना पुण्याला जाताना किंवा पुण्यातून मुंबईला येताना लोणावळा खंडाळा घाट लागणार नाही. 

 मुंबईतून पुण्याला जाताना लोणावळा खंडाळा घाटाशिवाय पर्याय नाही. खंडळा घाटात नेहमीच वाहतूक कोंडी होते. मात्र, याच वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची सुटका होणार आहे. कारण, आता एक्सप्रेस-वे-मार्गे मुंबईतून पुण्याला जाताना खंडाळा घाट लागणार नाही.  

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील महत्त्वकांक्षी मिसिंग लिंक प्रकल्पालाअंतर्गत  सह्याद्रीचा डोंगरात केबल स्टेड पुल उभरला जात आहे. यामुळे एक्सप्रेस-वे-मार्गे मुंबई पुण्याचा प्रवास सुपरफास्ट होणार आहे. मिसींग लिंकमुळे मुंबई पुणे या  शहरातील अंतर 6 किमी ने कमी होणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा जवळपास 30 मिनीटांचा वेळ वाचणार आहे. 

एक्सप्रेस-वे-मार्गे मुंबई पुण्याला जोडण्यासाठी मिसिंग लिंक प्रकल्प उभारला जात आहे. पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवेवरील मिसिंग लिंक प्रकल्प आता पूर्णत्वाच्या टप्प्यात आला आहे.

 मिसिंग लिंक प्रकल्पाअंतर्गत सह्याद्रीच्या पर्वत रांगेत असलेल्या खंडाळा घाटात 180 मीटर उंच स्टेड पुल उभारण्यात आला आहे.  या प्रकल्पाचे 90 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

 या मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट अंतर्गत खोपोली एक्झिटपासून ते लोणावळ्याच्या कुसगावपर्यंत दोन्ही दिशेनं प्रत्येकी 4 मार्गिकांचे 2 बोगदे उभारण्यात आले आहे. यातील सर्वांत मोठ्या बोगद्याची लांबी 8.87 किलोमीटर आहे. तर दुसरा बोगदा 1.67 किमी लांबीचा असणार आहे. या दोन्ही बोगद्यांची 98 टक्के कामं पूर्ण झाले आहे.  

खंडाळा खोऱ्यात सुमारे 180 मीटर उंच केबल-स्टेड पुलाच्या बांधकामात पाऊस तसेच खराब हवामानामुळे अडचणी आाल्या होत्या. हे काम देखील आता प्रगतीपथावर आहे. हा महाराष्ट्रातील सर्वात चॅलेंजिंग प्रोजेक्ट मानला जात आहे. कारण, सह्याद्रीच्या डोंगरात अतिशय दुर्गम अशा भागात केबल स्टेड पुल उभारणे हे इंजीनीयर्ससाठी मोठे आव्हान आहे. 

14 किलोमीटर चा असणाऱ्या या मिसिंग लिंकच्या खंडाळा येथील केबल स्टेड पुलामुळे मुंबईतून पुण्याला जाताना खंडाळा घाट लागणार नाही. फक्त लोणावळ्यात प्रवेश करण्यासाठी या खंडाळा घाटातून जावे लागेल.

मार्च 2026 मध्ये मिसिंग लिंक प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होईल अशी अपेक्षा होती. आता नवीन डेडलाईन समोर आली आहे. 1 मे रोजी हा मार्ग सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे.  

