मुंबईतून पुण्याला जाताना लोणावळा खंडाळा घाट लागणार नाही; खोल दरीवर महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक महामार्ग
पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवेवरील मिसिंग लिंक प्रकल्प खंडाळा घाटातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. मिसिंग लिंक हा महाराष्ट्रातील सर्वात चॅलेंजिंग प्रोजेक्ट आहे.
Mumbai Pune Expressway Missing Link : मुंबई पुणे महामार्गावर भयानक वाहतूक कोंडी होत आहे. 2026 च्या सुरुवातीलाच मुंबई पुणे महामार्गावर 43 किमी लांबपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. हजारो वाहन चालक या वाहतूक कोंडीत अडकले होते. मुंबई पुणे महामार्गावर होणारी वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. विशेषत: लोणावळा खंडाळा घाटात मोठ्या प्रमाणात वाहने अडकतात. यामुळेचमुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. मुंबई पुणे या दोन शहरांमधील कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण आहे. मिसिंग लिंक सुरु झाल्यावर प्रवाशांना पुण्याला जाताना किंवा पुण्यातून मुंबईला येताना लोणावळा खंडाळा घाट लागणार नाही.