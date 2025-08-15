English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
माथेरान, महाबळेश्वरला टक्कर देणारे मुंबईचं सिक्रेट हिल स्टेशन; इथं जाणारा रस्ता पटकन कुणाच्याच लक्षात येत नाही

मुंबईच्या गर्दीत दडलेलं छुप हिल स्टेशन.  

वनिता कांबळे | Aug 15, 2025, 05:00 PM IST
Mumbai Hidden Hill Station Yeoor Hills : मुंबई हे जगभरातील पर्यटकांचे आवडते टूरीस्ट डेस्टिनेशन देखील आहे.  यामुळे सर्वच पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी असते. खास सुंदर समुद्र किनाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या मुंबईत एक सिक्रेट हिल स्टेशन देखील आहे. मुंबईच्या गर्दीत दडलेलं छुप हिल स्टेशन खूपच सुंदर आहे.  मात्र, या हिलस्टेशन पर्यंत जाणारा मार्ग हा मुंबई बाहेरुन आहे. जाणून घेऊया हे हिल स्टेशन कोणते?

मुंबईत एक सिक्रेट हिल स्टेशन आहे. हे हिल स्टेशन माथेरान महाबळेश्वरला टक्कर देते. मुंबईत असले तरी इथं जाणारा रस्ता पटकन कुणाच्याच लक्षात येत नाही. जाणून घेऊया हे हिल स्टेशन कोणते?    

येऊरमध्ये सात आदिवासी पाडे आहेत. सुमारे साडेतीन हजार इतके आदिवासी नागरिक येथे राहतात. येऊलमध्ये अनेक खाजगी बंगले तसेच रिसॉर्ट आहेत. अनेक पर्यटक येथे मोठ्या संख्येने येतात आणि निसर्ग पर्यटनाचा आनंद लुटतात.   

येऊरच्या जंगलात विविध प्रकारच्या वनस्पती देखील पहायला मिळतात.  येऊरच्या जंगलात वन्य प्राण्यांचा देखील वावर आहे.  संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग असलेले येऊरचे जंगल हे सध्या चांगलेच लोकप्रिय होत आहे.

सुंदर पर्वत रांगेत असलेले हे पर्यटन स्थळ आपल्या सौंदर्याने पर्यटकांना भुरळ घालते. पावसाळ्यात येथे अल्हाददायक वातावरण असते. 

थेट मुंबईतून प्रवेस नसल्यामुळेच येऊर हिल्स हे मुंबईच्या गर्दीपासून अलिप्त झाले आहे. यामुळे ठाणे महापालिका परिसरात येणारे निसर्गरम्य येऊर हे पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. 

येऊरचे जंगल हे मंबईच्या  नॅशनल पार्क पासून ठाण्याच्या येऊर पर्यंत पसरलेले आहे. मात्र, येऊरला जाण्यासाठी बोरीवली नाही तर ठाण्यातून प्रवेश दिला जातो.

येऊर हिल्स हे मुंबईचे मिनी महाबळेश्वर आणि मिनी माथेरान म्हणून ओळखले जाते. मुंबईच्या गर्दीपासून हे ठिकाण अलिप्त आहे. 

 मुंबईचे हे सिक्रेट हिल स्टेशन आहे येऊर हिल्स (Yeoor Hills).... येऊर हे मुंबईजवळचे सर्वात लहान पण तितकेच लोकप्रिय हिलस्टेशन आहे. 

मुंबईच्या या सिक्रेट हिल स्टेशनपर्यंत पोहचायचे असेल तर मुंबईच्या बाहेर जावे लागते. मुंबईलगत असलेल्या या हिलस्टेशनला ठाण्यातून प्रवेश दिला जातो.   

मुंबईतील हे छुप हिल स्टेशन मुंबईच्या बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नॅशनल पार्कचाच भाग आहे. मात्र, या हिलस्टेशनला जायचे असले तर इथे जाण्यासाठी मुंबईतून प्रवेश नाही.   

