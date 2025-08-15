माथेरान, महाबळेश्वरला टक्कर देणारे मुंबईचं सिक्रेट हिल स्टेशन; इथं जाणारा रस्ता पटकन कुणाच्याच लक्षात येत नाही
मुंबईच्या गर्दीत दडलेलं छुप हिल स्टेशन.
वनिता कांबळे | Aug 15, 2025, 05:00 PM IST
Mumbai Hidden Hill Station Yeoor Hills : मुंबई हे जगभरातील पर्यटकांचे आवडते टूरीस्ट डेस्टिनेशन देखील आहे. यामुळे सर्वच पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी असते. खास सुंदर समुद्र किनाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या मुंबईत एक सिक्रेट हिल स्टेशन देखील आहे. मुंबईच्या गर्दीत दडलेलं छुप हिल स्टेशन खूपच सुंदर आहे. मात्र, या हिलस्टेशन पर्यंत जाणारा मार्ग हा मुंबई बाहेरुन आहे. जाणून घेऊया हे हिल स्टेशन कोणते?
