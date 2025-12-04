English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नवीन वर्षात 2026 मध्ये तुम्हाला कधी मिळणार Long Weekend? गणपती आणि ख्रिसमसची यंदा सर्वात मोठी सुट्टी

Long Weekend in Year 2026 : डिसेंबर महिना हा सुट्ट्यांचा महिना असतो. नाताळ आणि न्यू इयर साजरा करण्यासाठी लोक भारतात आणि देशाबाहेर फिरायला जातात. येणाऱ्या नवीन वर्षात 2026 मध्ये शनिवार, रविवारला लागून कधी कधी लाँग वीकेंड आहे जाणून घ्या आणि स्वस्त विमान उड्डाणे आणि हॉटेल्स आताच बूक करु करा मजाच मजा. 

Neha Choudhary | Dec 04, 2025, 05:47 PM IST
असंख्य लोकांना फिरण्याची भरपूर आवड असते. पण काम आणि ऑफिसमधून सुट्टीचा प्रश्न असतो. अशात तुम्हालाही फिरण्याची आवड असेल तर आम्ही 2026 मधील लाँग वीकेंडची लिस्ट आणली आहे. 

नवीन वर्षाच पहिला मोठा वीकेंड 1 ते 4 जानेवारीला असणार आहे. नवीन वर्ष गुरुवारी, मग शुक्रवारी एक सुट्टी आणि मग शनिवार रविवार असा हा वीकेंड असणार आहे. तसंच मकर संक्रांत14 जानेवारीला बुधवार आला आहे, दोन सुट्ट्या घेतल्यास शनिवारी आणि रविवारी असा हा पाच दिवसांचा लाँग विकेंड तु्म्हाला मिळणार आहे. त्यानंतर 23 ते 26 हा लाँग वीकेंड असणार आहे. 23 शुक्रवारी वसंत पंचमी, शनिवार रविवार आणि सोमवारी 26 ला प्रजासत्ताक दिन असणार आहे. 

आता फेब्रुवारीमध्ये मात्र रविवारच्या दिवशी महाशिवरात्री आली आहे. त्यामुळे तुमची महाशिवरात्रीची सुट्टी गेली आहे.

मार्च महिना हा खरोखरच एक बोनस आहे. 3 मार्चला मंगळवारी होलिका दहन, 4 मार्चला होळी, 5 आणि 6 मार्च गुरुवार, शुक्रवारी सुट्टी आणि मग शनिवार रविवारच असा हा लाँग विकेंड तुम्हाला मिळणार आहे. त्यानंतर 20 ते 22 मार्च हा ईदचा वीकेंड असणार आहे.  

त्यानंतर 26 ते 31 मार्च हा एक लाँग विकेंड असेल. 26 मार्चला राम नवमी, 27 मार्चला एक दिवस सुट्टी असते. 28 ते 29 मार्च शनिवार रविवार आणि 30 मार्चला एक सुट्टी आणि 31 मार्च महावीर जयंती अशी ही मोठी छुट्टी तुम्हाला मिळणार आहे. 

एप्रिल ते ऑगस्ट  या महिन्यांमध्ये वारंवार लहान ब्रेक तुम्हाला मिळणार आहे. एप्रिलमध्ये 3 ते 5 एप्रिल दरम्यान गुड फ्रायडे वीकेंड त्यानंतर 1 ते 3 मे बुद्ध पौर्णिमा विकेंड, त्यानंतर 26 ते 29 जून मोहरमचा आठवडा तर 16 ते 19 जुलै रथयात्रेसह 4 दिवस सुट्टी असणार आहे. 

ऑगस्टमध्ये 25 ते 30 ऑगस्ट या कालावधीत उत्सवांची मालिका असते. 25 ऑगस्टला मिलाद-उन-नबी, 26 ला ओणम आणि 27 ला सुट्टी आणि 28 ऑगस्टला राखीला जोडून 29 आणि 30 ऑगस्ट असा 6 दिवसांचा लाँग वीकेंड तुम्हाला मिळणार आहे. 

सप्टेंबर महिन्यात मजाच मजा असणार आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला 4 सप्टेंबरला जन्माष्टमीची सुट्टी त्याला लागून शनिवार आणि रविवार अशी तीन दिवस तुम्हाला सुट्टी मिळणार आहे. त्यानंतर 12 तारखेचा शनिवार, 13 तारखेचा रविवार त्यानंतर सोमवारी 14 ला गणेश चतुर्थी असणार आहे. महाराष्ट्रात गणपतीनिमित्त 5 दिवसांची सुट्टी असते. त्यामुळे 14 ते 18 म्हणजे सोमवार ते शुक्रवारी सुट्टी सोबत शनिवार रविवार म्हणजेच काय यंदा गणेशोत्सवासाठी 9 दिवस सुट्टी मिळणार आहे. 

ऑक्टोबरमध्ये 2 ते 4 गांधी जयंती आठवडा तुम्हाला मिळणार आहे. त्यानंतर 17 ते 20 ऑक्टोबर दसऱ्याची सुट्टी मिळणार आहे.  त्यात तुम्हाला सोमवारी 19 ची एक सुट्टी घ्यावी लागणार आहे. तर नोव्हेंबरमध्ये 21 ते 24 वीकेंड + सोमवार सुट्टी + गुरु नानक जयंतीची सुट्टी असणार आहे.   

डिसेंबरमध्ये वर्षाचा शेवट शुक्रवारी 25 डिसेंबर ख्रिसमसच शनिवार रविवार आणि 1 जानेवारी 2027 शुक्रवारीची सुट्टी आणि शनिवार रविवार अशी लाँग वीकेंडची सुट्टी असणार आहे. ही सुट्टी मुलांना नाताळ्याची 10 दिवस सुट्टी मिळणार आहे. 

