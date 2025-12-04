नवीन वर्षात 2026 मध्ये तुम्हाला कधी मिळणार Long Weekend? गणपती आणि ख्रिसमसची यंदा सर्वात मोठी सुट्टी
Long Weekend in Year 2026 : डिसेंबर महिना हा सुट्ट्यांचा महिना असतो. नाताळ आणि न्यू इयर साजरा करण्यासाठी लोक भारतात आणि देशाबाहेर फिरायला जातात. येणाऱ्या नवीन वर्षात 2026 मध्ये शनिवार, रविवारला लागून कधी कधी लाँग वीकेंड आहे जाणून घ्या आणि स्वस्त विमान उड्डाणे आणि हॉटेल्स आताच बूक करु करा मजाच मजा.
Neha Choudhary | Dec 04, 2025, 05:47 PM IST
1/10
2/10
नवीन वर्षाच पहिला मोठा वीकेंड 1 ते 4 जानेवारीला असणार आहे. नवीन वर्ष गुरुवारी, मग शुक्रवारी एक सुट्टी आणि मग शनिवार रविवार असा हा वीकेंड असणार आहे. तसंच मकर संक्रांत14 जानेवारीला बुधवार आला आहे, दोन सुट्ट्या घेतल्यास शनिवारी आणि रविवारी असा हा पाच दिवसांचा लाँग विकेंड तु्म्हाला मिळणार आहे. त्यानंतर 23 ते 26 हा लाँग वीकेंड असणार आहे. 23 शुक्रवारी वसंत पंचमी, शनिवार रविवार आणि सोमवारी 26 ला प्रजासत्ताक दिन असणार आहे.
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
सप्टेंबर महिन्यात मजाच मजा असणार आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला 4 सप्टेंबरला जन्माष्टमीची सुट्टी त्याला लागून शनिवार आणि रविवार अशी तीन दिवस तुम्हाला सुट्टी मिळणार आहे. त्यानंतर 12 तारखेचा शनिवार, 13 तारखेचा रविवार त्यानंतर सोमवारी 14 ला गणेश चतुर्थी असणार आहे. महाराष्ट्रात गणपतीनिमित्त 5 दिवसांची सुट्टी असते. त्यामुळे 14 ते 18 म्हणजे सोमवार ते शुक्रवारी सुट्टी सोबत शनिवार रविवार म्हणजेच काय यंदा गणेशोत्सवासाठी 9 दिवस सुट्टी मिळणार आहे.
9/10