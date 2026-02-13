English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • प्रेमात पडल्यावर शरीराच्या कोणत्या अवयवावर सर्वप्रथम परिणाम होतो?

प्रेमात पडल्यावर शरीराच्या कोणत्या अवयवावर सर्वप्रथम परिणाम होतो?

प्रेमात पडल्यावर शरिराच्या कोणत्या अवयावर परिणाम होतो.   

Vanita Kamble | Feb 13, 2026, 11:59 PM IST
Love Effect On Human Body Valentine's Day 2026 : होश वालों को ख़बर क्या बे-ख़ुदी क्या चीज़ है, इश्क़ कीजे फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है... निदा फाजली यांची गझल म्हणजे थोडक्यात वर्णन प्रेमात पडल्यावर माणसाच्या आयुष्यात काय बदल होतात. प्रेमात पडल्यावर शारिक आणि मानसिक दृष्या परिणाम होतो. वैज्ञानिकदृष्ट्या देखील यावर अनेक रिसर्च करण्यात आले. जाणून घेऊया प्रेमात पडल्यावर व्यक्तीच्या शरिरातील कोणत्या अवयावयावर परिणाम होतो. 

 

1/8

प्यार किया नहीं जाता हो जाता हैं...  प्रेमात पडलेल्या अनेकांना असचं वाटत. मात्र, प्रेमात पडल्यावर नेमकं काय होते याबद्दल अनेक वैज्ञानिक रिसर्च देखील करण्यात आले. प्रेमात पडल्यावर शरिराच्या कोणत्या अवयवावर सर्वप्रथम परिणाम होतो यावरचा रिसर्च फारचं मनोरंजक आहे. 

2/8

फिनलंडमधील आल्टो विद्यापीठातील एका संशोधन गटाच्या नेतृत्वाखालील एका अभ्यासात 558 फिनिश लोकांचा समावेश होता आणि सहभागींना प्रेमाचे प्रकार त्यांच्या शरीराच्या अवयवांवर कसा परिणाम करतात याबद्दल अनेक प्रश्न विचारले गेले. 

3/8

या अभ्यासात तीन महत्त्वाचे प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शरीरात वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रेम कुठे जाणवते? वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रेमाशी भावना कशा संबंधित असतात, मानसिक, शारीरिक, मानसिक अनुभव आणि त्यांना नियंत्रित करण्याची क्षमता कशी असते? वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रेम शरीर आणि मनाशी कसे संबंधित असते?

4/8

अभ्यासात असे आढळून आले की खरे प्रेम, उत्कट प्रेम आणि जीवनावरील प्रेम यांचा शरीरावर सर्वाधिक परिणाम होतो.

5/8

 बुद्धिमान प्रेम, नैतिक प्रेम आणि व्यावहारिक प्रेम यांचा तुलनेने कमी परिणाम होतो. तीव्र प्रेमाचा संपूर्ण शरीरावर परिणाम होतो.   

6/8

सर्व प्रकारच्या प्रेमाचा डोक्यावर अर्थात मानवी मेंदूवर सर्वाधिक परिणाम होतो.  

7/8

प्रेमाचा मुख्य परिणाम मेंदूवर (Brain) होतो. प्रेमात पडल्यावर  डोपामाइन, ऑक्सिटोसिन आणि नॉरएड्रेनालाईन यांसारखी रसायने मुक्त होऊन आनंद, उत्साह आणि आसक्ती निर्माण करतात. 

8/8

प्रेम हृदय गती वाढवणे (हृदय), पोटात गोळा येणे (पोटाचे विकार), आणि शरीरात स्ट्रेस हार्मोन (कॉर्टिसोल) कमी करून मानसिक शांतता वाढवणे यांसारख्या शारीरिक आणि मानसिक बदलांवर परिणाम होतो. 

