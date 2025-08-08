राखीच्या धाग्यात गुंफलेले प्रेम, आठवणी आणि सुर- रक्षाबंधनासाठी 8 सदाबहार गाणी
हिंदी चित्रपटसृष्टीतल्या या सर्व गाण्यांनी भावा-बहिणीच्या नात्याचं सौंदर्य नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवलं आहे. हे सूर आणि शब्द आपल्याला केवळ आठवणींच्या प्रवासावर नेत नाहीत, तर प्रेम, विश्वास आणि एकमेकांच्या साथीतलं खरं महत्त्वही सांगतात. पाहूयात रक्षाबंधनानिमत्त कोणकोणती गाणी आपण ऐकू शकतो.
Intern | Aug 08, 2025, 01:33 PM IST
1/8
1. बहना ने भाई की कलाई से...
2/8
2. फूलों का तारों का...
3/8
3. धागों से बांधा...
4/8
4. भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना...
5/8
5. मेरे भैया, मेरे चंदा...
6/8
6. इसे समझो ना रेशम का तार...
7/8