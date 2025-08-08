English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राखीच्या धाग्यात गुंफलेले प्रेम, आठवणी आणि सुर- रक्षाबंधनासाठी 8 सदाबहार गाणी

हिंदी चित्रपटसृष्टीतल्या या सर्व गाण्यांनी भावा-बहिणीच्या नात्याचं सौंदर्य नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवलं आहे. हे सूर आणि शब्द आपल्याला केवळ आठवणींच्या प्रवासावर नेत नाहीत, तर प्रेम, विश्वास आणि एकमेकांच्या साथीतलं खरं महत्त्वही सांगतात. पाहूयात रक्षाबंधनानिमत्त कोणकोणती गाणी आपण ऐकू शकतो.   

Intern | Aug 08, 2025, 01:33 PM IST
1. बहना ने भाई की कलाई से...

1974 मधील 'रेशम की डोरी' या चित्रपटातील हे अजरामर गाणं, बहिण भावाला राखी बांधून त्याचं रक्षण करण्याची भावना व्यक्त करतं. यात बहिणीचा प्रेमळ आग्रह आणि भावाच्या संरक्षणाची जाणीव दोन्हीही सुंदरपणे उतरले आहेत.  

2. फूलों का तारों का...

'हरे राम हरे कृष्णा' या चित्रपटातील हे गोड गाणं लता मंगेशकर आणि किशोर कुमार यांच्या आवाजात आजही तितकंच ताजं आहे. 'सारी उमर हमें संग रहना है' या ओळीमधून भाव-बहिणीच्या अटूट साथीतलं प्रेम प्रकट होतं.  

3. धागों से बांधा...

अक्षय कुमारच्या 'रक्षाबंधन' चित्रपटातील हे गीत या सणाच्या भावनांना आधुनिक स्पर्श देतो. राखीच्या धाग्यातील प्रेम आणि जिव्हाळा यातून ठळकपणे जाणवतो.  

4. भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना...

1959 मधील 'छोटी बहन' या चित्रपटातील हे सदाबहार गीत लता मंगेशकर यांच्या आवाजात अजूनही तितकंच मनाला भिडतं. भावाने राखीचं बंधन आयुष्यभर निभावावं असा बहिणीचा भावनिक संदेश यात आहे.

5. मेरे भैया, मेरे चंदा...

'काजल' या चित्रपटातील आशा भोसले यांचं हे गाणं भावा-बहिणीच्या नात्यातील कोमलता आणि जिव्हाळा सुंदरपणे व्यक्त करतं.  

6. इसे समझो ना रेशम का तार...

'तिरंगा' चित्रपटातील हे दमदार गाणं राखीच्या धाग्याला केवळ शोभा नसून जबाबदारी आणि कर्तव्याचं प्रतीक मानतं.  

7. बेहना ओ बेहना...

'अदालत' या चित्रपटातील हे हृदयस्पर्शी गीत बहिणीच्या ममतेची आणि भावाच्या आधाराची कहाणी सांगतं. भावाच्या आयुष्यातील बहिणीचं महत्त्व यात सुरेलपणे दिसत आहे.  

8. ममता भरे..

'क्रोध' चित्रपटातील हे गीत, आईसारखी ममता असलेल्या बहिणींच्या जिव्हाळ्याला शब्द आणि सूर देतं. यातून नात्याची ऊब आणि खरेपणा उमटतो.  

