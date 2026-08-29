/ना मोठा स्टार, ना बजेट; तरीही बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट; 500 टक्क्यांहून जास्त नफा, Toxic ला मागे टाकत दणक्यात कमाई

केवळ 2 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कामगिरी केली आहे. हा एक 'सरप्राईज हिट' ठरला आहे.
'टॉक्सिक' (Toxic) सारख्या मोठ्या बजेटच्या चित्रपटाची चर्चा जोरात सुरू असतानाच, एक भक्तिमय चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कामगिरी करत आहे.
नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) या चित्रपटाने. अत्यंत कमी बजेटमध्ये तयार होऊनही, कित्येक पटीने कमाई करत इतिहास रचला आहे.
'हनुमान अंश' हा चित्रपट 7 ऑगस्ट 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. वास्तविक, हा चित्रपट 31 जुलै रोजी प्रदर्शित होणार होता, परंतु त्याची तारीख पुढे ढकलण्यात आली होती. प्रदर्शनानंतर 22 दिवसांहून अधिक काळ उलटूनही हा चित्रपट अनेक चित्रपटगृहांमध्ये सुरू आहे; काही ठिकाणी तर आजही त्याचे दिवसाला आठहून अधिक शो आयोजित केले जात आहेत.
विशेष म्हणजे, 'टॉक्सिक' आणि 'आवारापन 2' (Awarapan 2) सारखे चित्रपट प्रदर्शित होऊनही 'हनुमान अंश'ने प्रेक्षकांवरील आपली पकड कायम ठेवली आहे. कमी बजेटमधील चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अनपेक्षित कामगिरी केली आहे.
'हनुमान अंश'ला बॉक्स ऑफिसवर फारशी दमदार सुरुवात मिळाली नाही. 'सॅकनिल्क'च्या (Sacnilk) माहितीनुसार, या चित्रपटाची सुरुवात साधारण 10 लाख रुपयांच्या कमाईने झाली आणि पहिल्या आठवड्यात त्याने सुमारे 1.8 कोटी रुपयांची कमाई केली. दुसऱ्या आठवड्यात चित्रपटाची गती आणखी मंदावली आणि कमाईचा आकडा साधारण 40 लाख रुपयांवर राहिला. मात्र, तिसऱ्या आठवड्यात चित्रपटाच्या नशिबाने पूर्णपणे कलाटणी घेतली. सहसा दोन आठवड्यांनंतर चित्रपटांची कमाई मंदावते, पण 'हनुमान अंश'ने या प्रवाहाच्या अगदी उलट कामगिरी करत कमाईत प्रचंड वाढ नोंदवली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केवळ तिसऱ्या आठवड्यातच या चित्रपटाने सुमारे 10.5 कोटी रुपयांची कमाई केली. यामुळे चित्रपटाची एकूण थिएटरमधील कमाई साधारण 12 कोटी रुपयांवर पोहोचली.
'हनुमान अंश' हा चित्रपट अवघ्या १.८ ते २ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार करण्यात आला होता. मात्र, आता या चित्रपटाने सुमारे 12 कोटी रुपयांची कमाई केली असून, निर्मिती खर्चाच्या तुलनेत 500 टक्क्यांहून अधिक नफा कमावला आहे.
'हनुमान अंश' या चित्रपटाची कथा केवळ बॉक्स ऑफिसवरील कमाईच्या आकड्यांपलीकडची आहे. चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी, त्यातील एका निर्मात्याने प्रेमानंद जी महाराज यांची भेट घेतली होती. मुख्य भूमिकेतील अभिनेत्याने शाकाहारी जीवनशैलीचा अवलंब करावा आणि आपल्या सवयींबाबत शिस्त पाळावी असा सल्ला त्यांनी दिला होता. निर्मितीदरम्यान सेटवर कोणालाही अपशब्द वापरण्याची, वाद घालण्याची किंवा भांडण करण्याची परवानगी नव्हती. तिथे केवळ शाकाहारी भोजन दिले जात असे आणि चित्रपटाशी संबंधित कोणालाही मद्यपानाची मुभा नव्हती.
या चित्रपटाची प्रमोशन रणनीतीही अत्यंत वेगळी होती. विशाल चतुर्वेदी यांनी सांगितले की, 'हनुमान अंश'च्या मार्केटिंगसाठी निर्मात्यांकडे मोठं बजेट नव्हतं. यामुळे त्यांनी नीम करोली बाबांशी संबंधित संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर देण्याचे ठरवले. या टीमने आठ 'भंडारे' (सामूहिक भोजनाचे कार्यक्रम) आयोजित केले, जे कालांतराने चित्रपटाच्या प्रचार मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग बनले.