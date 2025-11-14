Lowest Place on Earth: पृथ्वीवरील सर्वात खालची जागा कोणती? जाणून घ्या किती आहे त्याची खोली
Lowest Place on Earth: पृथ्वीवरील सर्वात खालचा भाग किंवा जागा कोणती कोणती आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का? चला या प्रश्नाचे उत्तर आणि त्याची खोली जाणून घेऊया.
Tejashree Gaikwad | Nov 14, 2025, 04:47 PM IST
आपला पृथ्वी ग्रह अनेक रहस्यांनी आणि आश्चर्यांनी भरलेला आहे. जगातील सर्वात उंच शिखर माऊंट एव्हरेस्टबद्दल सर्वांनाच माहिती असते, पण पृथ्वीवरील सर्वात खालचा बिंदू किबवा जागा कोणती आहे, हे फार थोड्यांना माहीत असते. खास बाब म्हणजे हा बिंदू दोन प्रकारांचा आहे एक जमिनीवरील सर्वात खालचा बिंदू, आणि दुसरा समुद्रातील सर्वात खोल बिंदू. चला या दोन्हीबद्दल जाणून घेऊया.
जगातील जमिनीवरील सर्वात खालचा बिंदू – मृत सागर (Dead Sea)
जगातील समुद्रातील सर्वात खोल बिंदू – चॅलेंजर डीप (Challenger Deep)
याची खोली समुद्रसपाटीपासून तब्बल 10,935 मीटर खाली!
