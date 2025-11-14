English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Lowest Place on Earth: पृथ्वीवरील सर्वात खालची जागा कोणती? जाणून घ्या किती आहे त्याची खोली

Lowest Place on Earth: पृथ्वीवरील सर्वात खालचा भाग किंवा जागा कोणती कोणती आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का? चला या प्रश्नाचे उत्तर आणि त्याची खोली जाणून घेऊया.  

Tejashree Gaikwad | Nov 14, 2025, 04:47 PM IST
1/8

आपला पृथ्वी ग्रह अनेक रहस्यांनी आणि आश्चर्यांनी भरलेला आहे. जगातील सर्वात उंच शिखर माऊंट एव्हरेस्टबद्दल सर्वांनाच माहिती असते, पण पृथ्वीवरील सर्वात खालचा बिंदू किबवा जागा कोणती आहे, हे फार थोड्यांना माहीत असते. खास बाब म्हणजे हा बिंदू दोन प्रकारांचा आहे एक जमिनीवरील सर्वात खालचा बिंदू, आणि दुसरा समुद्रातील सर्वात खोल बिंदू. चला या दोन्हीबद्दल जाणून घेऊया.

2/8

जगातील जमिनीवरील सर्वात खालचा बिंदू – मृत सागर (Dead Sea)

इस्राएल, जॉर्डन आणि पॅलेस्टाईन यांच्या दरम्यान असलेला मृत सागर हा पृथ्वीवरील जमिनीच्या पृष्ठभागावरचा सर्वात खालचा बिंदू मानला जातो. याची उंची समुद्रसपाटीपासून तब्बल 439.78 मीटर खाली आहे.

3/8

मृत सागर हे प्रत्यक्षात एक खारे सरोवर आहे. त्यातील मिठाचे प्रमाण जवळपास 34% पेक्षा जास्त असल्यामुळे पाणी अत्यंत दाट असते, त्यामुळे माणूस कोणताही प्रयत्न न करता सहज त्यात तरंगू शकतो.  

4/8

मृत सागरातील मिठाचे प्रमाण सामान्य समुद्री पाण्यापेक्षा 10 पट जास्त आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे जॉर्डन नदीतून पाणी मृत सागरात येते पण बाहेर जाण्यास मार्ग नाही, त्यामुळे पाणी बाष्पीभवन झाल्यावर मीठ आणि खनिजे मागे राहतात.  

5/8

परंतु चिंताजनक बाब म्हणजे मृत सागर दरवर्षी सुमारे 1 मीटरने आक्रसत आहे. यामागे जॉर्डन नदीचा प्रवाह वळवणे आणि मानवी हस्तक्षेप हे मोठे कारण मानले जाते.  

6/8

जगातील समुद्रातील सर्वात खोल बिंदू – चॅलेंजर डीप (Challenger Deep)

जसा मृत सागर जमिनीवरील सर्वात खालचा बिंदू आहे, तसाच पश्चिम प्रशांत महासागरातील मरियाना ट्रेंचच्या दक्षिण टोकाला असलेला चॅलेंजर डीप हा पृथ्वीवरील सर्वात खोल सागरी बिंदू आहे.

7/8

याची खोली समुद्रसपाटीपासून तब्बल 10,935 मीटर खाली!

हे एव्हरेस्टच्या उंचीपेक्षाही अधिक खोल आहे. याची निर्मिती सबडक्शन नावाच्या टेक्टॉनिक प्रक्रियेमुळे झाली आहे, ज्यात एक टेक्टॉनिक प्लेट दुसऱ्या प्लेटखाली सरकते. येथे प्रशांत प्लेट मरियाना प्लेटखाली ढकलली जात असल्यामुळे अत्यंत खोल खाई तयार झाली आहे.

8/8

चॅलेंजर डीपचे विलक्षण वातावरण

येथे पाण्याचा दाब समुद्रसपाटीपेक्षा 1000 पट जास्त असतो. अंदाजे 15,750 पाउंड प्रति चौरस इंच (PSI) इतका प्रचंड दाब. तापमान फक्त 1-4°C पर्यंत असते. सूर्यप्रकाश कधीच येथे पोहोचत नाही. पृथ्वीवरील हे दोन्ही बिंदू मृत सागर आणि चॅलेंजर डीप आपल्या ग्रहाच्या अद्भुत आणि विविध भूवैज्ञानिक रचनेचे उत्कृष्ट उदाहरण आहेत.

