  • हा तर माझ्यापेक्षाही जास्त कमावतो! LPG गॅस सिलिंडर डिलिव्हरी बॉयचा पगार ऐकून तुम्हीही असंच म्हणाल

हा तर माझ्यापेक्षाही जास्त कमावतो! LPG गॅस सिलिंडर डिलिव्हरी बॉयचा पगार ऐकून तुम्हीही असंच म्हणाल

एका एलपीजी गॅस सिलिंडर डिलिव्हरी बॉयचा पगार, एका मध्यमवर्गीय तरुणाच्या कमाईपेक्षाही जास्त असू शकतो. हे ऐकून तुम्हालाही गॅस एजन्सीच्या डिलिव्हरी बॉयचा पगार किती? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर ही बातमी वाचाच  

Manali Sagvekar | Mar 21, 2026, 02:55 PM IST
LPG गॅस सिलिंडर डिलिव्हरी बॉयचा पगार किती?

LPG Gas Delivery Boy Salary

LPG Gas Delivery Boy Salary: एलपीजी गॅस बुकिंग केल्यानंतर गॅस एजन्सीच्या डिलिव्हरी बॉयद्वारे घराघरात सिलिंडर पोहोचवला जातो. तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, सिलिंडर पोहोचवणाऱ्या या डिलिव्हरी बॉयचा पगार किती असेल. तुम्हालाही कधी न कधी हा प्रश्न पडलाच असेल, चला तर मग जाणून घेऊया.   

महिन्याला ठराविक पगार

LPG Gas Delivery Boy Salary

बहुतेक गॅस एजन्सी त्यांच्या डिलिव्हरी बॉयना दर महिन्याला ठराविक पगार देतात. हा पगार तो कोणत्या भागात काम करत आहे यावर अवलंबून असतो.   

ग्रामीण भागत कमी पगार

LPG Gas Delivery Boy Salary

लहान शहरांमध्ये किंवा ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या गॅस सिलिंडर डिलिव्हीरी बॉयला प्रतिमहिना 8 ते 12 हजार इतका पगार मिळतो.   

मोठ्या शहरांमध्ये जास्त पगार

LPG Gas Delivery Boy Salary

तर मुंबई, पुणे, दिल्ली यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये गॅस डिलिव्हरी करणाऱ्याला प्रति महिना 12 ते 18 हजार इतका पगार दिला जातो.   

5 ते 10 रुपये इन्सेंटिव्ह

LPG Gas Delivery Boy Salary

तसेच अनेक गॅस एजन्सी पगाराव्यतिरिक्त, प्रत्येक सिलिंडर डिलिव्हरीमागे ठराविक रक्कम देतात. जे साधारणपणे 5 ते 10 रुपये इन्सेंटिव्ह मिळतो.   

महिन्याला अतिरिक्त 4 ते 6 हजार रुपयांची कमाई

LPG Gas Delivery Boy Salary

याप्रमाणे, जर एखादा डिलिव्हरी बॉय दिवसाला 25 ते 30 सिलिंडर पोहोचवले तर तो महिन्याला अतिरिक्त 4 ते 6 हजार रुपये कमवू शकतो.   

ग्राहकांनी दिलेली अतिरिक्त टीप

LPG Gas Delivery Boy Salary

तसेच अनेक ग्राहक सिलिंडर घरात आणून ठेवल्याबद्दल किंवा वरच्या मजल्यावर आणून दिल्याबद्दल स्वेच्छेने 20 ते 50 रुपये टीप म्हणून देतात. पण हा त्यांच्या कमाईचा एक अनधिकृत भाग मानला जातो.   

प्रतिमहिन्याची एकूण कमाई

LPG Gas Delivery Boy Salary

कमाईचे हे सर्व स्त्रोत एकत्र केले तर, एका गॅस डिलिव्हरी बॉयची प्रतिमहिन्याची एकूण कमाई साधारणपणे 18 ते 28 हजार असू शकते.   

रेवती सुळेंच्या लग्नाची तारीख ठरली! मुंबईत पार पडणार विवाह सोहळा

रेवती सुळेंच्या लग्नाची तारीख ठरली! मुंबईत पार पडणार विवाह सोहळा

रेवती सुळेंच्या लग्नाची तारीख ठरली! मुंबईत पार पडणार विवाह सोहळा 8
Price Hike: भारतात महागाईची नवी लाट; खाण्यापासून पेट्रोलपर्यंत काय काय महागलं? तुमच्या खिशावर थेट परिणाम!

Price Hike: भारतात महागाईची नवी लाट; खाण्यापासून पेट्रोलपर्यंत काय काय महागलं? तुमच्या खिशावर थेट परिणाम! 8
EPFO: भारतातील कोट्यवधी प्रायव्हेट कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; 1 पैसाही न भरता मिळतो 7 लाखाचा विमा;कसा करायचा दावा?

EPFO: भारतातील कोट्यवधी प्रायव्हेट कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; 1 पैसाही न भरता मिळतो 7 लाखाचा विमा;कसा करायचा दावा? 8
Gold Silver Price Today 21 March : सोन्याचे भाव गडगडले, चांदीच्या भावात सुद्धा घसरण, ग्राहकांना खरेदीसाठी सुवर्णसंधी, पाहा आजचे सोन्या चांदीच्या किंमती

Gold Silver Price Today 21 March : सोन्याचे भाव गडगडले, चांदीच्या भावात सुद्धा घसरण, ग्राहकांना खरेदीसाठी सुवर्णसंधी, पाहा आजचे सोन्या चांदीच्या किंमती 8