मुंबई, नागपूरसह महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी LPG संदर्भात महत्त्वाची बातमी! PNG कनेक्शन न घेतल्यास 30 जूननंतर...
LPG Gas Latest Update : अमेरिका आणि इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन तुटवड्यामुळे राज्य सरकारने LPG संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई, नागपूर, पुणे आणि अहिल्यानगरसह महाराष्ट्रातील लोकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे.
Neha Choudhary | Apr 07, 2026, 08:55 AM IST
सरकारने आदेश दिले आहेत की, ज्या भागांमध्ये किंवा इमारतींमध्ये पीएनजी लाईन्स उपलब्ध आहेत, तिथल्या लोकांनी जर जोडणी घेतली नाही, तर त्यांना एलपीजी सिलेंडर मिळणार नाही. पीएनजी लाईन्स जोडणीसाठी सरकारने सर्वसामान्यांना 3 महिन्यांची मुदत दिली आहे. जर 30 जून 2026 पर्यंत त्यांना वेळ दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या भागांमध्ये पीएनजी पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, तिथे हा नियम लागू होणार नाही. त्याशिवाय एलपीजी पुरवठा सुरू राहील.
राज्यात 8 मार्चपासून एलपीजीचा काळाबाजार रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. आतापर्यंत 14,329 तपासण्या केल्या असून यात मोहीमेत 21 वाहने जप्त केली. 2 गॅस टँकरसह 3,628 सिलिंडर जप्त करण्यात आले. तर 71,565 किलो गॅस जप्त करण्यात आला. 53 एफआयआर नोंदवण्यात आले आणि 36 जणांना अटक केली असून एकूण 2.38 कोटी रुपये जप्त करण्यात आलंय.
एमजीएल सध्या मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, पनवेल, रायगड, रत्नागिरी, लातूर, धाराशिव, चित्रदुर्ग आणि दावणगेरे यांसारख्या भागांना पीएनजी आणि सीएनजीचा पुरवठा करत आहे. कंपनी सांगितलं की, केंद्र, राज्य आणि स्थानिक प्राधिकरणांनी अलीकडेच जारी केलेली नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सुधारित परवानगी प्रक्रिया पीएनजी नेटवर्कच्या विस्ताराला आणखी गती देतील.
