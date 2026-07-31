/1 ऑगस्टपासून LPG ग्राहकांसाठी नवे नियम! बुकिंग, रिफिल, सबसिडी ते नवीन कनेक्शनपर्यंत काय बदलणार?

LPG Rules : नवीन महिना सुरू होतच LPG ग्राहकांसाठी अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. हे सर्व महत्त्वाचे बदल आहेत. त्यामुळे याविषयी सविस्तर जाणून घ्या.
ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीपासून एलपीजी (LPG) वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी काही महत्त्वाचे बदल लागू होत आहेत. गॅस बुकिंगची प्रक्रिया, नवीन कनेक्शन, सबसिडी, पीएनजी (PNG) कनेक्शन घेतल्यानंतर एलपीजी कनेक्शनचे नियम, तसेच ओटीपीद्वारे गॅस वितरण अशा अनेक बाबींमध्ये सरकार आणि तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. तुम्ही घरगुती एलपीजी किंवा पीएनजीचा वापर करत असाल, तर हे बदल जाणून घेणे आवश्यक आहे.
भारतगॅसची 'Lite Zip' सेवा
बीपीसीएलने (BPCL) 'भारतगॅस Lite Zip' ही नवीन फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सेवा सुरू केली आहे. या सुविधेमुळे ग्राहकांना कमी कागदपत्रांमध्ये आणि जलद प्रक्रियेत नवीन एलपीजी कनेक्शन मिळणार आहे. सध्या ही सेवा मुंबईमध्ये उपलब्ध असून, १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत देशातील २४ राज्यांतील १०० शहरांमध्ये ती विस्तारण्याची योजना आहे.
एचपीसीएल (HPCL) आणि स्विगी यांनी मिळून 'HP Navya' हा १० किलोचा एलपीजी सिलेंडर बाजारात आणला आहे. लहान कुटुंबे, विद्यार्थी, नोकरीसाठी बाहेर राहणारे आणि अतिरिक्त सिलेंडरची गरज असणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा पर्याय उपयुक्त ठरेल. याशिवाय 'HP Appu Gas' (५ किलो) सिलेंडरही स्विगी इन्स्टामार्टवरून मागवता येणार आहे. ही सेवा सध्या बंगळुरूमध्ये उपलब्ध आहे. पहिल्यांदा ऑर्डर करताना ओळखपत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे द्यावी लागतील. ऑनलाइन पेमेंटसोबतच कॅश ऑन डिलिव्हरीचाही पर्याय उपलब्ध आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुदानित एलपीजी रिफिलची मर्यादा आता वर्षातील ९ वरून ४ सिलेंडरपर्यंत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात उज्ज्वला लाभार्थ्यांचा सरासरी वापर वर्षाला सुमारे ४.७१ सिलेंडर इतका होता. त्यामुळे अनुदानाचा लाभ गरजू कुटुंबांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा आणि सरकारी खर्चावर नियंत्रण राहावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दर महिन्याच्या सुरुवातीला इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि एचपीसीएल घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे दर जाहीर करतात. जुलै २०२६ प्रमाणेच १४.२ किलोच्या घरगुती सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. व्यावसायिक वापरासाठीचा १९ किलो एलपीजी सिलेंडर जुलै महिन्यात स्वस्त करण्यात आला आहे. सलग अनेक महिन्यांच्या दरवाढीनंतर प्रथमच या सिलेंडरच्या किमतीत घट झाली आहे.
सरकारच्या सुधारित नियमांनुसार, एखाद्या ग्राहकाने पीएनजी (PNG) कनेक्शन घेतल्यास ३० दिवसांच्या आत त्याचे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करणे आवश्यक असेल. जर भविष्यात पीएनजी सुविधा नसलेल्या भागात स्थलांतर झाले, तर पूर्वीचे एलपीजी कनेक्शन पुन्हा सुरू करता येईल. मात्र त्यासाठी कनेक्शन बंद करताना मिळणारा Transfer Voucher सुरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे.
ग्राहकांनी अधिकाधिक डिजिटल माध्यमातून गॅस बुकिंग करावे, यासाठी सरकारचा भर आहे. आता गॅस सिलेंडर वितरित करताना ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर OTP किंवा Delivery Authentication Code (DAC) पाठवला जाईल. हा कोड डिलिव्हरी कर्मचाऱ्याला सांगितल्यानंतरच सिलेंडरची डिलिव्हरी पूर्ण होईल. योग्य OTP न दिल्यास सिलेंडर परत नेण्यात येऊ शकतो.
एलपीजी रिफिलसाठीचा लॉक-इन कालावधी पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आला आहे. शहरी भाग: २५ दिवस, ग्रामीण भाग: ४५ दिवस या कालावधीपूर्वी नवीन रिफिलची नोंदणी करता येणार नाही.