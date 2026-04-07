मुंबई, नागपूरसह महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी LPG संदर्भात महत्त्वाची बातमी! PNG कनेक्शन न घेतल्यास 30 जूननंतर...

LPG PNG Gas Latest Update : अमेरिका आणि इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन तुटवड्यामुळे राज्य सरकारने  LPG संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई, नागपूर, पुणे आणि अहिल्यानगरसह महाराष्ट्रातील लोकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. 

Neha Choudhary | Apr 07, 2026, 10:25 AM IST
इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्धामुळे निर्माण झालेल्या एलपीजी संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहेत. त्यांनी LPG संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

सरकारने आदेश दिले आहेत की, ज्या भागांमध्ये किंवा इमारतींमध्ये पीएनजी लाईन्स उपलब्ध आहेत, तिथल्या लोकांनी जर जोडणी घेतली नाही, तर त्यांना एलपीजी सिलेंडर मिळणार नाही. पीएनजी लाईन्स जोडणीसाठी सरकारने सर्वसामान्यांना 3 महिन्यांची मुदत दिली आहे. जर 30 जून 2026 पर्यंत त्यांना वेळ दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या भागांमध्ये पीएनजी पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, तिथे हा नियम लागू होणार नाही. त्याशिवाय एलपीजी पुरवठा सुरू राहील.  

मंत्रालयातील पीआयबी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, मुंबई, नागपूर , अहिल्यानगरमध्ये पीएनजीचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा केला आहे. पीएनजी नेटवर्क राज्यातील 20-22 जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचले असून, त्याचा विस्तार इतर जिल्ह्यांमध्येही लवकरच करण्यात येणार आहे. हे काम युद्ध पातळीवर सुरु असल्याचे सांगण्यात आलं आहे.

आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन्स देण्यात आले आहे. हे प्रमाण देशातील एकूण पीएनजी कनेक्शन्सच्या अंदाजे 26% आहे. येत्या काळात या संख्येत वाढ होण्याची सरकारला अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या उद्देशासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांमार्फत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. 

मुंबईची जवळपास 60% लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते, त्यामुळे तिथे पीएनजी पोहोचवणे आव्हानात्मक ठरते. या प्रश्नाला उत्तर देताना अधिकारी म्हणाले, "सर्वत्र पीएनजी पुरवणे अवघड आहे. जिथे पायाभूत सुविधा शक्य असतील, तिथे पीएनजी नेटवर्क टाकले जाईल."

सरकारनी सांगितलं आहे की, मुंबईत पीएनजी लाईनसाठीचे खोदकाम पावसाळ्यातही सुरू ठेवता येणार आहे. बीएमसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर एजन्सींनी अर्ज केल्याच्या 24 तासांच्या आत पाईपलाईन टाकण्यासाठी परवानगी देणे आवश्यक राहणार आहे.

राज्यात 8 मार्चपासून एलपीजीचा काळाबाजार रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. आतापर्यंत 14,329 तपासण्या केल्या असून यात मोहीमेत 21 वाहने जप्त केली. 2 गॅस टँकरसह 3,628 सिलिंडर जप्त करण्यात आले. तर 71,565 किलो गॅस जप्त करण्यात आला. 53 एफआयआर नोंदवण्यात आले आणि 36 जणांना अटक केली असून एकूण 2.38 कोटी रुपये जप्त करण्यात आलंय. 

एमजीएल सध्या मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, पनवेल, रायगड, रत्नागिरी, लातूर, धाराशिव, चित्रदुर्ग आणि दावणगेरे यांसारख्या भागांना पीएनजी आणि सीएनजीचा पुरवठा करत आहे. कंपनी सांगितलं की, केंद्र, राज्य आणि स्थानिक प्राधिकरणांनी अलीकडेच जारी केलेली नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सुधारित परवानगी प्रक्रिया पीएनजी नेटवर्कच्या विस्ताराला आणखी गती देतील.

सरकारने सांगितलं की, हे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे पण तांत्रिक आणि भौगोलिक आव्हानांमुळे काही भागांमधील कामाला विलंब होत आहे. यामध्ये खोल नाले, सुरू असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प, वाहतूक कोंडी, अरुंद गल्ल्या, अतिक्रमणे आणि भूमिगत उच्च-दाब केबल्स यांसारख्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागतोय. कंपनीने सांगितलं की, सुरक्षिततेचे मानके आणि सार्वजनिक सोयीचा पूर्णपणे आदर केला जाईल याची खात्री करण्यासाठी, या आव्हानांचा विचार करून टप्प्याटप्प्याने काम करण्यात आहोत.   

