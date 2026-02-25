Lucknow Murder Case : 'संधी मिळाली असती तर...' वडिलांची हत्या करणारा मुलाचा धक्कादायक खुलासा, गुन्ह्याची गोष्ट 10 मुद्द्यांमध्ये
अक्षत वडिलांच्या शरीराचे अवयव काढून टाकले होते. पण धड त्याच्यासाठी सर्वात मोठे आव्हान राहिले. धड नेण्यासाठी त्याने त्याची कार पोर्चवर उभी केली. तो मृतदेह ठेवण्याचा प्रयत्न करणार पण त्या अगोदरच पोलिसांना संशय आला आणि संपूर्ण घटना उघड झाली. पण या घटनेत मुलाने लढवलेली शक्कल धक्कादायक आहेत.
