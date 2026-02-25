English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  • Lucknow Murder Case : संधी मिळाली असती तर... वडिलांची हत्या करणारा मुलाचा धक्कादायक खुलासा, गुन्ह्याची गोष्ट 10 मुद्द्यांमध्ये

Lucknow Murder Case : 'संधी मिळाली असती तर...' वडिलांची हत्या करणारा मुलाचा धक्कादायक खुलासा, गुन्ह्याची गोष्ट 10 मुद्द्यांमध्ये

अक्षत वडिलांच्या शरीराचे अवयव काढून टाकले होते. पण धड त्याच्यासाठी सर्वात मोठे आव्हान राहिले. धड  नेण्यासाठी त्याने त्याची कार पोर्चवर उभी केली. तो मृतदेह ठेवण्याचा प्रयत्न करणार पण त्या अगोदरच पोलिसांना संशय आला आणि संपूर्ण घटना उघड झाली. पण या घटनेत मुलाने लढवलेली शक्कल धक्कादायक आहेत. 

Dakshata Thasale | Feb 25, 2026, 12:33 PM IST
Lucknow Murder Case : अक्षत वडिलांच्या शरीराचे अवयव काढून टाकले होते. पण धड त्याच्यासाठी सर्वात मोठे आव्हान राहिले. धड  नेण्यासाठी त्याने त्याची कार पोर्चवर उभी केली. तो मृतदेह ठेवण्याचा प्रयत्न करणार पण त्या अगोदरच पोलिसांना संशय आला आणि संपूर्ण घटना उघड झाली. पण या घटनेत मुलाने लढवलेली शक्कल धक्कादायक आहेत. 

Lucknow Son killed father

लखनऊच्या लेकाने बापाची केलेल्या हत्याकांडाने संपूर्ण देशाला हादरवून टाकलं आहे. या घटनेचे 10 घटनाक्रम पाहा.  (फोटो - सोशल मीडिया) 

Lucknow Son killed father

लखनऊमध्ये, पॅथॉलॉजी लॅबचे मालक मानवेंद्र सिंग यांची त्यांच्या 21 वर्षांच्या एकुलत्या एका मुलाने, अक्षत प्रताप सिंगने गोळ्या घालून हत्या केली. हत्येनंतर, त्याने एक करवत आणि एक निळा ड्रम विकत घेतला. त्याने बाथरूममध्ये करवतीने मृतदेहाचे तुकडे केले. नंतर, त्याने ते तुकडे ड्रममध्ये भरले. (फोटो - सोशल मीडिया) 

Lucknow Son killed father

त्याने डोके कापले, गाडीत ठेवले आणि घरापासून 21 किमी अंतरावर फेकून दिले. तो दुसरा भाग टर्पेन्टाइनने जाळण्याचा प्रयत्न करत होता, पण त्याला संधी मिळाली नाही. खोलीतील वास घालवण्यासाठी तो सतत स्प्रे फवारत होता. अक्षतने त्याच्या बहिणीसमोर हा गुन्हा केला. त्याने तिला धमकी दिली की जर तिने कोणाला सांगितले तर तो तिलाही मारून टाकेल. (फोटो - सोशल मीडिया) 

Lucknow Son killed father

वडिलांचे डोके फेकल्यानंतर, आरोपी घरी परतला आणि गाडी साफ केली. तीन दिवसांनंतर, सोमवारी, तो पोलिस स्टेशनमध्ये पोहोचला आणि बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी चौकशी सुरू केली तेव्हा मुलगा घाबरलेला दिसत होता. संशयामुळे त्याची काटेकोरपणे चौकशी केली असता, त्याने गुन्हा कबूल केला. पोलिसांनी त्याला घटनास्थळी नेले आणि मृतदेहाचे तुकडे जप्त केले, परंतु डोके सापडले नाही. (फोटो - सोशल मीडिया) 

Lucknow Son killed father

आरोपीने पोलिसांना सांगितले की, त्याच्या वडिलांची इच्छा होती की त्याने नीट उत्तीर्ण होऊन एमबीबीएस करावे. त्याला एमबीबीएस करण्यास भाग पाडले जाऊ नये यावर तो ठाम होता. तो त्याच्या वडिलांना सांगत असे की पॅथॉलॉजी लॅबऐवजी त्यांनी लॉन किंवा रेस्टॉरंट उघडावे, जे एक चांगले व्यवसाय असेल. (फोटो - सोशल मीडिया) 

Lucknow Son killed father

आरोपी बी.कॉम.चा विद्यार्थी आहे, त्याची आई मयत आहे. मानवेंद्र सिंह मूळचा जालौन जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. त्याचे वडील सुरेंद्र पाल सिंह उत्तर प्रदेश पोलिसातून निवृत्त आहेत. अनेक वर्षांपूर्वी मानवेंद्रने आशियाना सेक्टर-एल येथे घर बांधले होते आणि तिथेच राहू लागले होते. त्यांच्या पत्नीचे नऊ वर्षांपूर्वी निधन झाले. तेव्हापासून ते त्यांचा मुलगा अक्षत आणि मुलगी कृती (१७) यांची स्वतः काळजी घेत आहेत. आरोपी अक्षत हा बी.कॉम.चा विद्यार्थी आहे. (फोटो - सोशल मीडिया) 

Lucknow Son killed father

कृती एपीएसमध्ये 11वीची विद्यार्थीनी आहे. मानवेंद्रचा धाकटा भाऊ एस.एस. राजावत उत्तर प्रदेश पोलिसात आहे. तो सध्या सचिवालयात तैनात आहे. वडील, मुलगा आणि मुलगी तीन मजली घराच्या वरच्या मजल्यावर राहत होते. आरोपीचे काका आणि काकू दुसऱ्या मजल्यावर राहत होते. तळमजल्यावर पार्किंग आणि एक पाहुण्यांसाठी खोली आहे. (फोटो - सोशल मीडिया) 

Lucknow Son killed father

बहिणीला धमकी - मी तुला मारून टाकीन आरोपी मुलाच्या म्हणण्यानुसार, २० फेब्रुवारी रोजी पहाटे 4.30 वाजता त्याने त्याच्या वडिलांवर परवानाधारक रायफलने गोळी झाडली. त्यावेळी त्याची बहीणही तिथे होती. बहिणीने ओरडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याने तिला धमकी दिली. म्हणाला - जर तू या घटनेबद्दल कोणाला सांगितलेस तर मी तुला मारून टाकीन. यानंतर, त्याने तिला घराबाहेर जाऊ दिले नाही. (फोटो - सोशल मीडिया) 

Lucknow Son killed father

आरोपीने मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचा कट रचला. त्याने त्याच्या वडिलांचा मृतदेह तिसऱ्या मजल्यावरून तळमजल्यावर आणला आणि रिकाम्या खोलीत ठेवला. त्यानंतर त्याने बाजारातून एक करवत विकत घेतली आणि मृतदेहाचे अनेक तुकडे केले. त्याने डोके आणि काही तुकडे गाडीत ठेवले आणि ते सदारुणा गावात फेकून दिले. त्याने उर्वरित भाग पॉलिथिनमध्ये पॅक केले आणि निळ्या ड्रममध्ये भरले. (फोटो - सोशल मीडिया) 

Lucknow Son killed father

4 वर्षांपूर्वी अक्षत पळून गेला होता. तेव्हा त्याने सहापानी नोट लिहिली होती. ज्यामध्ये त्याने आपल्याला MBBS करायचं नसल्याच म्हटलं होतं. तसेच पॅथोलॉजी बंद करुन रेस्टॉरंट सुरु करण्याचा विचार त्याने मांडला होता. पण बाप-लेकामध्ये वाद होत असल्यामुळे मुलाने टोकाचे पाऊल उचलले.  (फोटो - सोशल मीडिया) 

