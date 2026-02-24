Lunar Eclipse : 2026 मधील पहिलं चंद्रग्रहण 3 मार्चला, 9 तासाअगोदरच लागेल सूतक काळ
lunar eclipse 2026 in india date and time :2026 मध्ये चंद्रग्रहण लवकरच लागणार आहे. भारतात हे चंद्रग्रहण कुठे दिसेल आणि त्याचा सूतक काळ कधी असणार आहे. वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण होळीच्या दिवशी होणार आहे. होळी मंगळवार, 3 मार्च रोजी असल्याने, हे चंद्रग्रहण सर्वात जास्त काळ टिकेल. या दिवशी चंद्र सिंह राशीत स्थिर असेल. हे चंद्रग्रहण 2026 भारतात दिसणार नाही. म्हणूनच सुतक काळ येथे वैध नाही. ग्रहणाचा पूर्ण कालावधी किती असेल आणि तो कोणत्या देशांमध्ये दिसेल?
Dakshata Thasale | Feb 24, 2026, 02:24 PM IST
चंद्रग्रहण दुपारी होईल सुरु
भारतात ग्रहणाचा प्रभाव इतका काळ राहील
भारतात चंद्रग्रहण संध्याकाळी ६:२२ पर्यंत चालेल. प्रत्यक्षात, ग्रहण संध्याकाळी ६:४७ वाजता संपते, त्यामुळे भारतीय प्रेक्षक हा कार्यक्रम अंदाजे २५ मिनिटे पाहू शकतील. लक्षात ठेवा की वेगवेगळ्या शहरांमध्ये चंद्रोदयाच्या वेळेत थोडा फरक असू शकतो, ज्यामुळे पाहण्याच्या कालावधीत थोडा फरक होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, दिल्लीमध्ये, चंद्रग्रहण अंदाजे ६:२२ वाजता होईल.
मंत्राचा जप करावा
2026 चे चंद्रग्रहण आणि सुतक काळ कधी होईल?
चंद्रग्रहण मंगळवार, ३ मार्च रोजी होणार आहे. हा दिवस होळीच्या सणासोबत देखील येतो. चंद्रग्रहण भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३:२० वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळी ६:४७ वाजता संपेल. भारतात फक्त चंद्रोदयाच्या वेळीच दिसेल. हे लक्षात घ्यावे की सुतक काळ चंद्रग्रहणाच्या नऊ तास आधी सुरू होतो. ३ मार्च रोजी होणाऱ्या चंद्रग्रहणासाठी सुतक काळ सकाळी ६:२० वाजता सुरू होईल.
