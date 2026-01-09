English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • धूम्रपानाशिवायही वाढतोय Lung Cancer? नवीन अभ्यासातून गंभीर वास्तव समोर

धूम्रपानाशिवायही वाढतोय Lung Cancer? नवीन अभ्यासातून गंभीर वास्तव समोर

2030 पर्यंत भारतात फुफ्फुसांतील कर्करोगाच्या रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता असल्याचा घातक इशारा एका राष्ट्रीय अभ्यासातून देण्यात आला आहे. इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्चमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या अभ्यासानुसार, देशातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये फुफ्फुसांच्या कर्करोगाचा धोका वाढत असून, बदलती जीवनशैली, प्रदूषण आणि तंबाखूव्यतिरिक्त इतर कारणांमुळे हा आजार गंभीर स्वरूप धारण करत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. विशेषज्ञांच्या सांगितल्यानुसार 'हे' मुख्य कारण आहेत.

Jan 09, 2026, 04:10 PM IST
1/8

2030 पर्यंत वाढता धोका

अभ्यासानुसार पुढील काही वर्षांत फुफ्फुसांच्या कर्करोगाचे रुग्ण झपाट्याने वाढणार आहेत. लोकसंख्येतील बदल आणि पर्यावरणीय घटक याला कारणीभूत ठरत आहेत. आरोग्य यंत्रणेसाठी हा मोठा इशारा मानला जात आहे.

2/8

ईशान्य भारत सर्वाधिक प्रभावित

देशातील ईशान्य भागात फुफ्फुसांच्या कर्करोगाचे प्रमाण सर्वाधिक आढळले आहे. ऐझवाल हे सर्वात मोठे हॉटस्पॉट ठरत आहे. पुरुष आणि महिला दोघांमध्येही येथे रुग्णसंख्या जास्त आहे.

3/8

महिलांमध्ये वेगाने वाढ

महिलांमध्ये फुफ्फुसांच्या कर्करोगाची प्रकरणे दरवर्षी सुमारे 6.7% ने वाढत आहेत. पुरुषांमध्ये ही वाढ सुमारे 4.3% इतकी आहे. हा ट्रेंड आरोग्य तज्ज्ञांसाठी चिंतेचा विषय ठरतो आहे.

4/8

तंबाखूपलीकडची कारणे

धूम्रपान न करणाऱ्या महिलांमध्येही फुफ्फुसांचा कर्करोग वाढताना दिसतो आहे. घरातील वायू प्रदूषण, बायोमास इंधन, दुसऱ्याच्या धुराचा संपर्क ही प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत.

5/8

कर्करोगाच्या प्रकारात बदल

पूर्वी स्मोकिंगशी संबंधित प्रकार जास्त होते, मात्र आता अ‍ॅडेनोकार्सिनोमा हा प्रकार अधिक आढळतो आहे. हा बदल देशभरातील रुग्णांमध्ये दिसून येतो आहे.

6/8

दक्षिण भारतातील वेगळा ट्रेंड

काही दक्षिणेकडील जिल्ह्यांमध्ये तंबाखूचे प्रमाण कमी असतानाही रुग्णसंख्या जास्त आहे. यामुळे इतर पर्यावरणीय आणि व्यावसायिक जोखीम घटकांचा संशय बळावतो आहे.

7/8

उशिरा निदान होण्याची समस्या

जवळपास 50% प्रकरणांमध्ये कर्करोग उशिरा सापडतो. त्यामुळे उपचार कठीण होतात आणि मृत्यूचा धोका वाढतो. तपासणी आणि जनजागृतीची गरज अधोरेखित होते.

8/8

भविष्यासाठी धोक्याची घंटा

2030 पर्यंत काही राज्यांमध्ये रुग्णसंख्या प्रति लाख 30 पेक्षा जास्त जाऊ शकते. हवा प्रदूषण, शहरीकरण आणि जीवनशैलीतील बदल यावर नियंत्रण न घेतल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. (Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही.)

