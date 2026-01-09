धूम्रपानाशिवायही वाढतोय Lung Cancer? नवीन अभ्यासातून गंभीर वास्तव समोर
2030 पर्यंत भारतात फुफ्फुसांतील कर्करोगाच्या रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता असल्याचा घातक इशारा एका राष्ट्रीय अभ्यासातून देण्यात आला आहे. इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्चमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या अभ्यासानुसार, देशातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये फुफ्फुसांच्या कर्करोगाचा धोका वाढत असून, बदलती जीवनशैली, प्रदूषण आणि तंबाखूव्यतिरिक्त इतर कारणांमुळे हा आजार गंभीर स्वरूप धारण करत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. विशेषज्ञांच्या सांगितल्यानुसार 'हे' मुख्य कारण आहेत.
2030 पर्यंत वाढता धोका
ईशान्य भारत सर्वाधिक प्रभावित
महिलांमध्ये वेगाने वाढ
तंबाखूपलीकडची कारणे
कर्करोगाच्या प्रकारात बदल
दक्षिण भारतातील वेगळा ट्रेंड
उशिरा निदान होण्याची समस्या
