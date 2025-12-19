English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

90 चं दशक गाजवणारं 5 मिनिट 31 सेकंदांचं रोमँटिंक गाणं, आजही तितकंच सुपरहिट; वारंवार ऐकलं लोक तरी भरत नाही मन

Bollywood Superhit Song: 90 चे दशक हिंदी चित्रपटसृष्टी आणि संगीतासाठी एखाद्या जादूपेक्षा कमी नव्हतं. त्या काळातील रोमँटिक गाणी थेट मनाला भिडत होती. ना त्यात  गोंधळ नव्हता, ना कर्णकर्कश संगीत होतं. त्यात फक्त भावना होत्या. म्हणूनच ही गाणी ऐकल्यानंतर मन आपोआप एखाद्या आठवणीत किंवा स्वप्नात पोहोचत असे. त्या काळातील एक निश्चित वैशिष्ट्य म्हणजे प्रेम व्यक्त करण्यासाठी गीत आणि संगीतात साधेपणा होता. असंच एक खेळकर रोमँटिक गाणे आजही प्रेक्षकांचं तितकंच आवडतं आहे.   

Shivraj Yadav | Dec 19, 2025, 04:39 PM IST
twitter
1/9

Bollywood Superhit Song: 90 चे दशक हिंदी चित्रपटसृष्टी आणि संगीतासाठी एखाद्या जादूपेक्षा कमी नव्हतं. त्या काळातील रोमँटिक गाणी थेट मनाला भिडत होती. ना त्यात  गोंधळ नव्हता, ना कर्णकर्कश संगीत होतं. त्यात फक्त भावना होत्या. म्हणूनच ही गाणी ऐकल्यानंतर मन आपोआप एखाद्या आठवणीत किंवा स्वप्नात पोहोचत असे. त्या काळातील एक निश्चित वैशिष्ट्य म्हणजे प्रेम व्यक्त करण्यासाठी गीत आणि संगीतात साधेपणा होता. असंच एक खेळकर रोमँटिक गाणे आजही प्रेक्षकांचं तितकंच आवडतं आहे.   

twitter
2/9

त्या काळातील रोमँटिक गाण्यांचे सर्वात वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची निरागसता होती. गाण्यांमधील शब्द इतके गोड आणि प्रामाणिक असायचे की श्रोते त्याच्याशी जोडले जायचे. आणि मग त्यात मग्न होऊ शकत होते. शांत पार्श्वसंगीत, पियानो आणि स्ट्रिंग्सच्या वापरामुळे गाण्यांची खोली वाढायची. कदाचित म्हणूनच 90 च्या दशकातील रोमँटिक गाणी अजूनही लोकांच्या मनात रुंजी घालतात आणि त्यांना ती पुन्हा पुन्हा ऐकायला आवडतात.  

twitter
3/9

28 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेले असेच एक गाणे अजूनही प्रेक्षकांच्या प्लेलिस्टमध्ये आहे. माधुरी दीक्षित आणि अक्षय खन्ना यांच्यावर चित्रित केलेले हे गाणे आजही 90 च्या दशकातील सर्वोत्तम रोमँटिक गाण्यांपैकी एक मानले जाते.   

twitter
4/9

हे गाणे प्रेमाचं वर्णन खेळकर पद्धतीने करतं जे चेहऱ्यावर हास्य आणतं. शिवाय, ते ऐकणे आणि पाहणे आनंददायी आहे. अभिजीत भट्टाचार्य आणि कविता कृष्णमूर्ती यांच्या सुंदर आवाजांनी हे गाणे सजवले आहे.  

twitter
5/9

हे गाणं लोकांच्या हृदयाला स्पर्शून गेलं होतं. हे गाणे नदीम आणि श्रवण यांनी संगीतबद्ध केले होते, जे त्या काळातील प्रसिद्ध संगीतकारांपैकी होते. समीर यांनी गाण्याचे बोल लिहिले होते.   

twitter
6/9

हे गाणं अजूनही 90 च्या दशकातील सर्वात प्रिय रोमँटिक गाण्यांपैकी एक आहे. हे गाणे 1997 च्या "मोहब्बत" चित्रपटातील होते. विशेष म्हणजे, या गाण्याला तसेच चित्रपटालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.  

twitter
7/9

त्या काळात रेडिओपासून कॅसेट प्लेअर्सपर्यंत सगळीकडे ऐकण्यात आलं. खासकरुन तरुणांना हे गाणं फार आवडलं. यानंतर हे लव्ह साँगच झालं होतं. गाण्यातील अक्षय आणि माधुरीच्या केमिस्ट्रीने प्रेक्षकांचं मन जिंकलं होतं. गाण्यात दोघांनीही काळे कपडे घालत ट्विनिंग केलं होतं. माधुरीचा साधेपणा आणि डान्स प्रेक्षकांना खूप आवडला होता. हे गाणं त्याकाळी सुपरहिट झालं होतं.   

twitter
8/9

चित्रपटाबद्दल बोलायचं झाल्यास त्याचं दिग्दर्शन रीमा राकेश नाथ यांनी केलं होतं. अक्षय खन्ना, माधुरी दीक्षित आणि संजय कपूर यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. हा एक रोमँटिक ड्रामा होता ज्याला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.   

twitter
9/9

अंदाजे 4.75 कोटी बजेटमध्ये बनवलेल्या या चित्रपटाने भारतात अंदाजे 9.76 कोटींची कमाई केली. चित्रपटाला फारसं यश मिळाले असले तरी, त्याची गाणी आजही लोकप्रिय आहेत.

twitter
पुढील
अल्बम

कोण होता अय्याश जेफ्री एपस्टीन? शिक्षक, गुंतवणूकदार ते अल्पवयीन मुलींचं शोषण करणारा नराधम

पुढील अल्बम

कोण होता अय्याश जेफ्री एपस्टीन? शिक्षक, गुंतवणूकदार ते अल्पवयीन मुलींचं शोषण करणारा नराधम

कोण होता अय्याश जेफ्री एपस्टीन? शिक्षक, गुंतवणूकदार ते अल्पवयीन मुलींचं शोषण करणारा नराधम

कोण होता अय्याश जेफ्री एपस्टीन? शिक्षक, गुंतवणूकदार ते अल्पवयीन मुलींचं शोषण करणारा नराधम 8
जगाला हादरवणाऱ्या Epstein Files मधील नवे 68 पुरावे समोर; तरुणींसोबत दिसले बिल गेट्स अन् इतर सेलिब्रिटी; शेवटचे चार फोटो खळबळजनक...

जगाला हादरवणाऱ्या Epstein Files मधील नवे 68 पुरावे समोर; तरुणींसोबत दिसले बिल गेट्स अन् इतर सेलिब्रिटी; शेवटचे चार फोटो खळबळजनक...

जगाला हादरवणाऱ्या Epstein Files मधील नवे 68 पुरावे समोर; तरुणींसोबत दिसले बिल गेट्स अन् इतर सेलिब्रिटी; शेवटचे चार फोटो खळबळजनक... 8
मल्टीग्रेन बिस्किट पौष्टिक की आरोग्यासाठी घातक? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या...

मल्टीग्रेन बिस्किट पौष्टिक की आरोग्यासाठी घातक? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या...

मल्टीग्रेन बिस्किट पौष्टिक की आरोग्यासाठी घातक? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या... 10
योनीमार्गावर जेट स्प्रेने पाणी मारण्याची सवय घातक, कारण...; तज्ज्ञांनी सांगितले दुष्परिणाम

योनीमार्गावर जेट स्प्रेने पाणी मारण्याची सवय घातक, कारण...; तज्ज्ञांनी सांगितले दुष्परिणाम

योनीमार्गावर जेट स्प्रेने पाणी मारण्याची सवय घातक, कारण...; तज्ज्ञांनी सांगितले दुष्परिणाम 10