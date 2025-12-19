90 चं दशक गाजवणारं 5 मिनिट 31 सेकंदांचं रोमँटिंक गाणं, आजही तितकंच सुपरहिट; वारंवार ऐकलं लोक तरी भरत नाही मन
Bollywood Superhit Song: 90 चे दशक हिंदी चित्रपटसृष्टी आणि संगीतासाठी एखाद्या जादूपेक्षा कमी नव्हतं. त्या काळातील रोमँटिक गाणी थेट मनाला भिडत होती. ना त्यात गोंधळ नव्हता, ना कर्णकर्कश संगीत होतं. त्यात फक्त भावना होत्या. म्हणूनच ही गाणी ऐकल्यानंतर मन आपोआप एखाद्या आठवणीत किंवा स्वप्नात पोहोचत असे. त्या काळातील एक निश्चित वैशिष्ट्य म्हणजे प्रेम व्यक्त करण्यासाठी गीत आणि संगीतात साधेपणा होता. असंच एक खेळकर रोमँटिक गाणे आजही प्रेक्षकांचं तितकंच आवडतं आहे.
त्या काळातील रोमँटिक गाण्यांचे सर्वात वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची निरागसता होती. गाण्यांमधील शब्द इतके गोड आणि प्रामाणिक असायचे की श्रोते त्याच्याशी जोडले जायचे. आणि मग त्यात मग्न होऊ शकत होते. शांत पार्श्वसंगीत, पियानो आणि स्ट्रिंग्सच्या वापरामुळे गाण्यांची खोली वाढायची. कदाचित म्हणूनच 90 च्या दशकातील रोमँटिक गाणी अजूनही लोकांच्या मनात रुंजी घालतात आणि त्यांना ती पुन्हा पुन्हा ऐकायला आवडतात.
त्या काळात रेडिओपासून कॅसेट प्लेअर्सपर्यंत सगळीकडे ऐकण्यात आलं. खासकरुन तरुणांना हे गाणं फार आवडलं. यानंतर हे लव्ह साँगच झालं होतं. गाण्यातील अक्षय आणि माधुरीच्या केमिस्ट्रीने प्रेक्षकांचं मन जिंकलं होतं. गाण्यात दोघांनीही काळे कपडे घालत ट्विनिंग केलं होतं. माधुरीचा साधेपणा आणि डान्स प्रेक्षकांना खूप आवडला होता. हे गाणं त्याकाळी सुपरहिट झालं होतं.
